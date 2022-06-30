Иран и США обсуждают сделку и вывод стражей исламской революции из черного списка

13:20 01.07.2022 После нас изотоп: Иран и США обсуждают сделку и вывод КСИР из черного списка

Согласятся ли Тегеран и Вашингтон сначала восстановить СВПД, а потом изменить статус Корпуса стражей



Эльнар Байназаров



Иран и США обсуждают вывод Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций, который может произойти уже после восстановления ядерной сделки. В связи с этим Тегеран требует от Вашингтона гарантий. Об этом "Известиям" заявил высокопоставленный осведомленный источник. Переговоры в Вене застопорились с марта этого года, но 28 июня их решили возобновить в Катаре. Собеседник уточнил: Россия в этом торге Вашингтона и Тегерана не участвует. Иран, по словам источника, заверил РФ, что все ее экономические интересы в исламской республике защищены и не будут свернуты после восстановления сделки. Опрошенные "‎Известиями"‎ эксперты считают, что Иран согласится восстановить ее сейчас на предложенных условиях из-за тяжелой экономической ситуации - стране важно снять санкции с нефтяного экспорта.



Доха не принесла прогресса



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Непрямые переговоры между Тегераном и США о возобновлении ядерной сделки с середины 2021 года проходили в Вене. Но в марте 2022-го зашли в тупик - главным образом потому, что США отказались исключить из списка террористических организаций КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, которое официально является частью вооруженных сил республики. Для консервативного правительства Тегерана во главе с Эбрахимом Раиси это принципиальный вопрос.



В середине июня в Иране побывал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Спустя неделю после его визита переговоры возобновились в Дохе. Однако два дня консультаций не принесли продвижения.



"‎К сожалению, пока не удалось достичь того прогресса, на который надеялись. Мы продолжим работу с еще большей интенсивностью, чтобы как можно скорее вернуть ключевую сделку по нераспространению‎"‎, - написал координатор переговоров по иранской ядерной сделке от ЕС Энрике Мора.



Портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что "‎‎команда США прибыла в Доху с невысокими ожиданиями относительно того, что она услышит от иранцев". По данным портала, американский посланник по иранской ядерной сделке Роберт Малли и замглавы МИД Ирана Али Багери на встрече в Катаре не общались напрямую - их сообщения передавали представители ЕС.



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В Госдепартаменте США подтвердили 29 июня, что переговоры завершились ничем.



"Хотя мы очень благодарны ЕС за его усилия, мы разочарованы тем, что Иран снова не смог положительно отреагировать на инициативу ЕС и, следовательно, никакого прогресса не сделано"‎, - говорится в сообщении ведомства.



Переговоры в Дохе прошли за две недели до визита Джо Байдена в регион, президент США намерен посетить Саудовскую Аравию и Израиль.



При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян положительно оценил переговоры в столице Катара и заявил, что Тегеран "‎‎подтверждает серьезные намерения достигнуть хорошее и прочное соглашение. Если США проявят реализм, то эта задача достижима".



Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что увенчаться успехом переговорам помешало то, что "‎США настаивали на своем предложенном проекте текста в Вене, который исключает какие-либо гарантии экономических выгод Ирана".



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Сделка сейчас, все остальное потом



Высокопоставленный осведомленный источник "Известий‎"‎ заявил, что США настроены на существенные уступки иранской стороне в этом вопросе, однако главная тема переговоров последних месяцев - исключение КСИР из черного списка.



- США стремятся как можно скорее договориться с исламской республикой. Иран хочет, чтобы Вашингтон вернулся к ситуации, когда Корпус стражей был исключен из санкций как часть сделки, а американцы не хотят этого делать и предлагают вернуться к этому вопросу позже, а сейчас компенсировать другой уступкой. Идет торг вокруг этого вопроса, - пояснил источник.



При этом, по его словам, во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран 23 июня руководство Ирана заверило министра: российские экономические интересы защищены и не зависят от хода переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).



- Все зависит от американцев и иранцев, Россия в этих переговорах не участвует. Наши интересы там (в Иране) защищены, все проекты, которые мы делаем в ядерной сфере - АЭС в Бушере, реактор в Фордо, изотопы, - все это защищено, - заверил собеседник "‎Известий"‎, осведомленный о ходе переговоров вокруг ядерной сделки.



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Курс на ее скорейшее восстановление косвенно подтверждают и заявления американского советника по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что "взаимное возвращение к соблюдению СВПД по-прежнему отвечает интересам национальной безопасности США"‎.



- Мы считаем, что дипломатическое соглашение - лучший способ сделать это (гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия. - "Известия"). Мы считаем, что взаимное возвращение к СВПД отвечает интересам США и наших партнеров. И на столе переговоров есть предложение, доступное для Ирана, и Тегеран должен решить, хочет ли он его принять, - уточнил Салливан.



В договоре заинтересованы и Вашингтон, и Тегеран



Сейчас главный вопрос для США - восстановить сделку с Ираном и при этом учесть интересы двух главных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке - Саудовской Аравии и Израиля.



Для США важно высвободить иранскую нефть из-под санкций, чтобы увеличить поставки в ЕС на фоне западных санкций против России. С такой же целью Вашингтон ведет переговоры о выводе из-под ограничений венесуэльской нефтяной индустрии. 6 июня источники Reuters сообщили, что США разрешили поставки нефти из Венесуэлы в Европу. Участвовать в процессе будут итальянская Eni SpA и испанская Repsol SA. По данным Reuters, первые партии пойдут уже в июле.



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Агентство уточнило, что Белый дом разрешил поставки венесуэльской нефти, так как стремится меньше полагаться на российскую.



- США просто очень хочется сделать так, чтобы Иран дистанцировался от России. Для того чтобы приостановить имеющуюся тенденцию развития политических и торгово-экономических контактов Тегерана и Москвы. Эти связи, по мнению американцев, по сути, нивелируют действие санкционной политики Запада во главе с США, - заявил "‎Известиям"‎ гендиректор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.



По его оценке, Иран, скорее всего, может пойти на сделку с США и восстановить СВПД сейчас, а Корпус стражей вывести из черного списка потом. Но только если будут твердые гарантии со стороны Вашингтона.



- Руководство Ирана категорически не доверяет США в любых их обещаниях и заверениях. Для иранцев любая позиция Штатов как вилами по воде. Поэтому и затягивается процесс согласования этого принципа: заключим сделку сейчас, а потом как-нибудь исключим КСИР из списка террористических организаций. Иран помнит, что в конгрессе есть силы, которые этого не хотят, израильское и арабское лобби используют весь свой потенциал, чтобы даже близко не было такого решения, - констатировал эксперт.



Восстановление сделки без вывода КСИР из черного списка все-таки вполне правдоподобно, учитывая экономическую ситуацию в Иране, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева. По ее словам, обстановка в стране ухудшилась, несмотря на то что в 2021 году наблюдался положительный (до 3%) экономический рост и увеличение внешнеторговых операций.



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- В Иране действительно очень сложная финансовая ситуация на фоне возрастающих протестов населения, в основе которых экономические факторы: требование повысить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Мы видим очень высокий уровень дороговизны продуктов: сказывается инфляция. Параллельно идет постоянное падение национальной валюты на фоне роста доллара. Все эти факторы влияют на состояние общества, - пояснила эксперт "‎Известиям"‎.



И потому, добавила она, Иран заинтересован как можно быстрее договориться и снять санкции. Вопрос в том, что Тегеран настаивает на восстановлении СВПД в тех масштабах и тех пунктах, какие были в 2015 году. При этом санкции, наложенные на КСИР, Дональд Трамп ввел отдельно, уже вне пределов ядерной сделки.



- Потому кажется достаточно реалистичным, что Иран на первом этапе согласится на предложение Вашингтона. Но только если США без предварительных условий полностью вернутся в СВПД в изначальной форме. Это, безусловно, не снимает для Ирана важность вопроса - КСИР должен быть исключен из черного списка, - подчеркнула Елена Дунаева.



Она уточнила: Корпус стражей - это не только военизированная структура, это и активный и влиятельный экономический игрок, у него свои крупные предприятия, банки, биржи. Во многом именно предприятия КСИР в сфере нефтеперерабатывающей отрасли помогли Ирану нарастить экспорт и противостоять санкциям.



Основной интерес в том, чтобы задействовать экономические мощности КСИР легально, а не по серым схемам, чтобы его предприятия действовали открыто. "‎‎Но на данный момент восстановление СВПД больше отвечает национальным интересам", - заключила эксперт. Источник - Известия

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