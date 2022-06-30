Неизвестные продолжают создавать сайты-клоны СМИ Казахстана

13:23 01.07.2022

Тимур НИТАЛИЕВ



В Сети вновь появились ресурсы, которые полностью копируют ряд сайтов казахстанских средств массовой информации, сообщает Экспресс К.



Журналисты заметили, что в Сети вновь созданы клоны некоторых казахстанских СМИ. Среди них: Ratel.kz, Newtimes.kz и Nur.kz.



Отличие - в написании доменов. Так, в адресной строке сайтов-клонов прописаны следующие адреса: Rattel.kz, Newtimess.kz и Nuur.kz. Как видно, в каждом домене добавлено по одной букве.



К слову, в прошлый раз, когда были скопированы эти же сайты, домены были прописаны иначе. К примеру, в адресной строке "Нура" было прописано: Nurr.kz.



В социальных сетях журналисты выяснили, что в этот раз сайты-клоны создал некий Нурлан АЛИЕВ.



Кто именно и зачем копирует казахстанские средства массовой информации, остается загадкой. Некоторые предполагают, что делают это для российской пропаганды.



Такое предположение казахстанские журналисты строят, потому что в прошлый раз на всех сайтах-клонах было отличие от оригиналов - плашка со следующей цитатой: "Большое Евразийское пространство: 30 лет установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан".



К примеру, в прошлый раз (22 июня) создателем доменов-клонов был некий Владислав КОРАБЛИН.



Коллеги из Orda.kz связались с КОРАБЛИНЫМ и выяснили, что он просто исполнил чей-то заказ. Но не в курсе, кто является заказчиком покупки доменов и с какой целью это сделано.



"Это стандартная процедура, когда на бирже фриланса публикуются объявления о том, что кто-то хочет купить домен. Меня попросили купить домены, заказчик мотивировал свою просьбу тем, что не может сделать этого сам из-за санкций", - сказал КОРАБЛИН.



При этом уточняется, что раньше КОРАБЛИН проживал в Белгородской области в России, однако сейчас находится в Украине.



Тогда же в кулуарах Мажилиса журналисты спросили у Багдата МУСИНА, будет ли реакция от государства на создание сайтов-клонов казахстанских СМИ.



"Во-первых, это компетенция МИОР. Во-вторых, если человек, владелец домена, обнаружил, что есть одноименный сайт, где заменена одна буква, и под его именем осуществляет деятельность и повышает свою популярность… Владелец домена может обратиться в Комитет интеллектуальной собственности", - сказал МУСИН.



Он добавил, что если комитет подтвердит, что нарушаются права, то владелец домена в судебном порядке прикладывает все необходимые документы.