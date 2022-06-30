В Казахстане возникла Наурызбайская тендерная аномалия

13:25 01.07.2022

Если распиливать бюджет по 100 МРП на лот, ни один ревизор не придерется



Изучение сотен тысяч лотов – процесс хоть и рутинный, но увлекательный.



Среди государственных закупок мы обнаружили одну очень грамотную схему, как сливать государственные деньги из одного источника в одно горло.



В Наурызбайском районе города Алматы в конце 2021 года в один день заключили несколько десятков договоров с одной компанией, у которой закупили "из одного источника" множество услуг.



Компания, припавшая к одному источнику, предоставляет самые разнообразные услуги строго по одной цене – 1 485 000 тенге.



Причем неважно, что ИПшка возникла за несколько месяцев до освоения бюджета Наурызбайского района, главное, чтобы цена услуги не превышала 500 МРП, или 1 485 000 тенге в год.



Таким образом ИП "AY-DAR-HAN", победитель в 41 номинации, 29 из которых стоит 1,485 млн, еще 7 примерно столько же, моет акимат и дезинфицирует, потом снова дезинфицирует, но уже по другому договору, косит траву, убирает снег, моет лифты, чинит компьютеры, обслуживает системы видеонаблюдения, занимается электрикой, сантехникой, системой охлаждения, обслуживает сигнализацию, обеспечивает противопожарную безопасность, чистит ковры. В общем, умные люди в Наурызбайском акимате подробно расписывали десятки услуг и выделили по 500 МРП на каждое действие по обслуживанию здания и прилегающей территории.



Не придерешься. Все по нормативам, которые позволяют покупать однородные услуги из одного источника, если сумма сделки не превышает 500 МРП.



Но шкурку постановлений на кисель бюджетных денег натянуть бывает очень не просто.



К примеру, уборка снега и покос травы осуществляются на участке 38 соток.



В техспецификации не указано, в какое время года производить эти работы. Из условий договора следует, что уборка снега и покос травы должны производиться 297 дней в году, по 10 часов в день и шесть дней в неделю.



Мы спросили у акима Наурызбайского района, действительно ли работники ИП "AY-DAR-HAN" косят траву и зимой, а снег убирают и летом, но его зам в своем ответе уточнил, что снег убирают зимой, а траву косят летом, хотя сезоны года в договорах никак не отражены, и формально мы должны наблюдать восхитительную картинку, как в тридцатиградусную жару трактор производит манипуляции с несуществующим снегом 10 часов подряд.



Ну, и видео работы семи газонокосилок, выкашивающих траву, укрытую толстым слоем снега, может собрать миллион лайков в ТикТоке.



Или они сначала убирают снег, а потом косят?



Впрочем, соответствие нормативам не всегда адекватно здравому смыслу.



К примеру, ежедневная уборка здания площадью под шесть тысяч квадратных метров стоит столько же, как и мытье трех лифтов, общая площадь которых вряд ли превышает 100 квадратов.



И лифты тоже отдраивают 10 часов в день и шесть дней в неделю.



Как уже сообщалось, уборка предполагает дезинфекцию. Но следом за уборщиками идут еще и дезинфекторы, которые еще раз обрабатывают только что помытое и обеззараженное. Это, конечно, очень хорошо, что аким Наурызбайского района стремится к медицинской стерильности власти, но выглядит немного странно.



При этом на рынке за влажную уборку просят гораздо больше. То есть ежедневная уборка в акимате обошлась бы по рыночным ценам раз в пять дороже. Тут либо ИП "AY-DAR-HAN" - альтруисты, либо аким района – крепкий хозяйственник, считающий каждый тенге. Либо они вместе добирают до рыночных цен оплатой каждого взмаха швабры.



Хороший аким – думающий аким. В самую светлую голову Наурызбайского района пришла блестящая дебютная идея.



Он придумал, что можно разделить систему кондиционирования здания на два лота и платить за обслуживание чиллера (аппарат для охлаждения жидкости) и фанкойла (вентилятора с теплообменников) отдельно, хотя это просто две части одной системы. Видимо, по недогляду в техспеке для фанкойлов указано, что необходимо осматривать постоянно и чиллеры ОТНОСЯЩИЕСЯ к фанкойлам.



Но кто будет читать все техспеки и вникать, как в Наурызбайском районе умудрились развести по разным лотам сантехнику, канализацию, водо- и теплоснабжение, ремонтные работы для лестниц и полов, влажную уборку, чистку ковров, дезинфекцию, мытье лифтов и все другие виды уборок и протирок?



Примечательно, что руководство ИП отказалось отвечать на вопрос о том, сколько людей они привлекают для работ в акимате. При этом услуги, которые они оказывают, находятся в жесткой конкурентной среде, однако на рынке эта компания никак не представлена.



Акимат тоже счел ниже своего достоинства отвечать на вопрос, сколько работников ИП "AY-DAR-HAN" ежедневно с восьми до шести трется внутри и вокруг акимата, поскольку чиновники следят только за тем, чтобы было чисто и все работало.



По нашим оценкам, если следовать только техспецификациям, ежедневно на работу должны выходит тридцать-сорок человек, что с учетом притязаний на зарплату в Алматы делает бизнес убыточным.



Но, скорее всего, уникальность разбивки по лотам позволяет делать похожие виды работ одними и теми же работниками в небольшом количестве.



Хорошо это или плохо – решать не нам. Нас просто заинтересовал полет тендерной мысли.



В целом по стране мелкие лоты разыгрываются по 700 тысячам позиций. При среднем чеке в миллион на лот это может составить свыше полутора миллиарда долларов.



Не надо большого тендера с ценовыми предложениями и дикой конкуренцией. Дайте много, очень много маленьких, но из одного источника, и чтобы никто не проверял.