Компартия – главное слагаемое китайского чуда, - Юрий Тавровский

14:51 01.07.2022

"социализм с китайской спецификой" вызывает необыкновенный интерес во всем мире

Юрий Тавровский



Согласно законам диалектики, развитие возможно только в условиях единства и борьбы противоположностей. Развитие мира в ХХ веке происходило в условиях борьбы идей социализма и капитализма. После краха КПСС и распада возглавляемой СССР социалистической системы возникла идея "конца истории", окончательной победы капитализма как экономической системы, и либерализма как системы идеологической. Тем неожиданнее и неприятнее для Запада стало ускоренное возвышение Китая при помощи новой экономической и идеологической доктрины "социализм с китайской спецификой". Надежды "изменить цвет" коммунистического Китая за счет стратегии "конструктивного вовлечения" в глобальные производственно-торговые цепочки не дали ожидавшегося результата. Захлебнулась попытка запугать, , китайских руководителей, предпринятая Трампом и продолженная Байденом.



Кто не слеп, тот видит: из нынешнего противостояния с Америкой Китай выходит хотя и с потерями, но с несломленным боевым духом и верой в правильность курса на великое возрождение китайской нации. Теперь Красный Китай неизбежно будет выступать в роли одной из двух противостоящих противоположностей. Используя термины традиционной китайской философии, Поднебесная становится мировой светлой силой социализма ян, которая сосуществует и сталкивается с мировой темной силой инь, которую олицетворяет либерально-капиталистический Запад во главе с США. При этом "социализм с китайской спецификой" все явственнее опережает "капитализм с американской спецификой". Это сулит человечеству как великолепные возможности, так и немалые опасности.



Почти год назад в Пекине признали свою модель развития "новой формой человеческой цивилизации". Выступая на торжествах по случаю 100-летия КПК 1 июля 2021 года, Председатель Си Цзиньпин сказал: "На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации".



Несколькими днями позже, уже на Всемирном саммите политических партий по случаю того же юбилея, главный коммунист Поднебесной сделал очень важное уточнение: "Не существует общеупотребимой формулы модернизации и страны должны искать оптимальные решения. Со своей стороны, Компартия Китая готова обмениваться и делиться опытом с политическими партиями всех стран…".



"Социализм с китайской спецификой" вызывает необыкновенный интерес во всем мире, включая Россию. Его хотят изучать и применять с учетом специфики своей страны наши здравомыслящие и патриотические деятели. Его боятся и ненавидят наши деятели, связанные с либерально-капиталистической моделью традициями мышления или чисто корыстными интересами, участием в международных коррупционных цепочках.



Глубокого и комплексного изучения модели "социализма с китайской спецификой" в России пока нет. Этим занимаются отдельные исследователи и общественные объединения типа аналитического центра "Русская мечта и китайская мечта" под эгидой "Изборского клуба". Недавно эта патриотическая общественная организация даже учредила "Движение Русская мечта".



На мой взгляд, в России невозможно применение формулы "социализм с китайской спецификой". У нас, как и в Китае, взаимодействуют государственный и частный секторы экономики. Но это взаимодействие не нацелено на понятные народу цели типа "удвоение душевых доходов", "искоренение нищеты". У России нет объединяющей долгосрочной цели типа "Великого возрождения китайской нации". Наконец, у России нет массовой политической силы типа КПК с ее 95 миллионами членов и 4 миллионами партийных организаций. Правящая в Китае партия регулирует взаимодействие государственного и частного секторов экономики. Она обеспечивает мобилизацию нации в критические моменты масштаба пандемии КОВИД-19 и разворачивающейся "холодной войны". Эти и другие важные функции Компартии, на мой взгляд, как раз и являются той самой "китайской спецификой", без которой государственный и частный секторы экономики не смогли бы действовать гармонично, не создавали бы эффекта синергии. В России общенациональной и действенной партии, подобной КПК, нет и она не предвидится в обозримом будущем.



Характерно, что в ходе прошлогоднего Саммита политических партий и других торжеств не прозвучало даже намека на желание создать нечто вроде "Интернационала социализма с китайской спецификой". В этом главное отличие от американцев, которые в начале декабря 2021 года провели глобальный смотр оставшихся союзников либерального капитализма на "Саммите за демократию". Главными идейными противниками были объявлены "авторитарные" страны, особенно Китай и Россия. Созданный по итогам "Демократический альянс" как раз и является попыткой создать "Интернационал против авторитаризма".



Возникшие в конце ХХ века слухи о кончине мирового социализма оказались сильно преувеличены. Неосоциализм как государствообразующая Большая идея торжествует в Китае, Вьетнаме, Северной Корее, Лаосе. Социализм с национальной спецификой способен победить в России и во многих странах Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.



По нашей планете уже не бродит призрак социализма, а шагает опробованная на деле новая общественно-политическая система под названием "социализма с китайской спецификой".



выступление на Форуме развития политической науки в Институте политологии Китайской академии наук. 26 июня 2022 года.