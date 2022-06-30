 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.07.2022
17:05  Российская нефть выдавливает казахскую из Китая
14:51  Компартия – главное слагаемое китайского чуда, - Юрий Тавровский
14:47  Чтобы не рухнуть в бездну. Пора начинать строить Россию новую, - Сергей Кургинян
13:25  В Казахстане возникла Наурызбайская тендерная аномалия
13:23  Неизвестные продолжают создавать сайты-клоны СМИ Казахстана
13:20  Иран и США обсуждают сделку и вывод стражей исламской революции из черного списка
13:18  Казахстанская экономика на распутье, - Аза Мигранян

13:16  Путешествие на север Таджикистана: крепости, замки, следы снежного человека и НЛО
13:07  Развитие Алматы: стратегии новые, проблемы старые
13:00  В Таджикистане переименовали пики Маяковского и Октябрьский
12:57  25 лет назад Китай вернул себе Гонконг. Как коммунисты изменили западный город
12:53  Раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше, - Сапа Мекебаев
12:50  Рейтинг исламских государств, - П.В.Густерин
11:48  В Таджикистане повысили минимальный размер зарплаты – с $38 до $57
11:28  Смена руководства в Казатомпроме. Муканов вместо Шарипова
11:20  О национализации банков, - Валентин Катасонов
10:20  Путин не раскололся на встрече с президентом Индонезии, - МК
09:51  У КырПрезидента С.Жапарова родилась вторая внучка
08:56  Россия национализировала нефтепроект "Сахалин–2"
08:45  У конкурентов России нет шансов, - Владимир Можегов
08:40  Украинское зерно перевозит в Турцию "казахский" зерновоз Zhibek Zholy
08:31  Остановив свой газ Россия реально выключит экономику Германии, - Питер Кэддл
06:52  Судан и Эфиопия ступили на тропу войны, - Равиль Мустафин
00:58  5 причин, по которым не только Украина, но и США проиграют войну России, - СП
00:55  России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов, - Александр Широкорад
00:43  Посткапитализм наступает: у экономики будущего должны быть три главные цели, - Александр Галушка
00:40  Жуткий цветок. Зеленский - ядовитый огненный чертополох, - Александр Проханов
00:39  С гастарбайтерами в РФ поговорят по-русски. Проверочные мероприятия еще ужесточат
Четверг, 30.06.2022
21:47  Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора Фердинанд Маркос-младший
21:36  На Каспии установили "красные флажки", - Виктория Панфилова
21:34  На Россию опускается "железный занавес". Саммит НАТО дал старт противостоянию, которого не было со времен холодной войны
21:21  Газ наконец стал геополитическим оружием России, - Глеб Простаков
16:30  Иран ищет пути повысить свой статус, - В.Сажин
16:16  На стыке цивилизаций. Главное для Казахстана - не профукать возможности, - Данияр Ашимбаев
15:55  В Москве задержан за аферизм ректор РАНХиГС Владимир Мау
15:46  Каспийский саммит: Россия прорубила окно в Индийский океан, - А.Курманов
13:11  Акции миллеровского Газпрома обвалились на треть после решения не выплачивать дивиденды
13:08  Глупость или предательство? Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
12:36  Казахстанцам разрешат вместо документов предъявлять смартфоны
12:34  Автопутешествия по Узбекистану: куда отправиться, на чем ехать и к чему готовиться
12:33  Всем чайникам чайник. В Ташкенте хотят построить уникальный туристический комплекс
12:29  Казахстан направит военнослужащих в Африку. Защищать негров от... негров?
12:19  КазВумен. Гендер и все-все-все, - Г.Илеуова
12:16  В конфликте на Украине победила... Турция, - М.Ростовский
12:12  Бахадыр Мусаев: Хотел бы я дожить свой век и не тужить... Картины ташкентского живописца И.Хайдарова
12:06  Вышел в свет труд о спасении ЦА от жажды "Подземные воды: Сделать невидимое видимым"
12:04  О трудностях Китая в мировой конкуренции полупроводников. Ч. 1, - В.Пироженко
11:58  Новым премьером Израился стал русофоб Лапид
11:41  Эрдоган – единственный победитель на мадридском саммите НАТО, - А.Ростовцев
11:10  Die Welt: Санкции против российского золота выгодны... России
11:03  Маски - вернутся? Казахстан опять атакует КОВИД
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Компартия – главное слагаемое китайского чуда, - Юрий Тавровский
14:51 01.07.2022

"социализм с китайской спецификой" вызывает необыкновенный интерес во всем мире
Юрий Тавровский

Согласно законам диалектики, развитие возможно только в условиях единства и борьбы противоположностей. Развитие мира в ХХ веке происходило в условиях борьбы идей социализма и капитализма. После краха КПСС и распада возглавляемой СССР социалистической системы возникла идея "конца истории", окончательной победы капитализма как экономической системы, и либерализма как системы идеологической. Тем неожиданнее и неприятнее для Запада стало ускоренное возвышение Китая при помощи новой экономической и идеологической доктрины "социализм с китайской спецификой". Надежды "изменить цвет" коммунистического Китая за счет стратегии "конструктивного вовлечения" в глобальные производственно-торговые цепочки не дали ожидавшегося результата. Захлебнулась попытка запугать, , китайских руководителей, предпринятая Трампом и продолженная Байденом.

Кто не слеп, тот видит: из нынешнего противостояния с Америкой Китай выходит хотя и с потерями, но с несломленным боевым духом и верой в правильность курса на великое возрождение китайской нации. Теперь Красный Китай неизбежно будет выступать в роли одной из двух противостоящих противоположностей. Используя термины традиционной китайской философии, Поднебесная становится мировой светлой силой социализма ян, которая сосуществует и сталкивается с мировой темной силой инь, которую олицетворяет либерально-капиталистический Запад во главе с США. При этом "социализм с китайской спецификой" все явственнее опережает "капитализм с американской спецификой". Это сулит человечеству как великолепные возможности, так и немалые опасности.

Почти год назад в Пекине признали свою модель развития "новой формой человеческой цивилизации". Выступая на торжествах по случаю 100-летия КПК 1 июля 2021 года, Председатель Си Цзиньпин сказал: "На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации".

Несколькими днями позже, уже на Всемирном саммите политических партий по случаю того же юбилея, главный коммунист Поднебесной сделал очень важное уточнение: "Не существует общеупотребимой формулы модернизации и страны должны искать оптимальные решения. Со своей стороны, Компартия Китая готова обмениваться и делиться опытом с политическими партиями всех стран…".

"Социализм с китайской спецификой" вызывает необыкновенный интерес во всем мире, включая Россию. Его хотят изучать и применять с учетом специфики своей страны наши здравомыслящие и патриотические деятели. Его боятся и ненавидят наши деятели, связанные с либерально-капиталистической моделью традициями мышления или чисто корыстными интересами, участием в международных коррупционных цепочках.

Глубокого и комплексного изучения модели "социализма с китайской спецификой" в России пока нет. Этим занимаются отдельные исследователи и общественные объединения типа аналитического центра "Русская мечта и китайская мечта" под эгидой "Изборского клуба". Недавно эта патриотическая общественная организация даже учредила "Движение Русская мечта".

На мой взгляд, в России невозможно применение формулы "социализм с китайской спецификой". У нас, как и в Китае, взаимодействуют государственный и частный секторы экономики. Но это взаимодействие не нацелено на понятные народу цели типа "удвоение душевых доходов", "искоренение нищеты". У России нет объединяющей долгосрочной цели типа "Великого возрождения китайской нации". Наконец, у России нет массовой политической силы типа КПК с ее 95 миллионами членов и 4 миллионами партийных организаций. Правящая в Китае партия регулирует взаимодействие государственного и частного секторов экономики. Она обеспечивает мобилизацию нации в критические моменты масштаба пандемии КОВИД-19 и разворачивающейся "холодной войны". Эти и другие важные функции Компартии, на мой взгляд, как раз и являются той самой "китайской спецификой", без которой государственный и частный секторы экономики не смогли бы действовать гармонично, не создавали бы эффекта синергии. В России общенациональной и действенной партии, подобной КПК, нет и она не предвидится в обозримом будущем.

Характерно, что в ходе прошлогоднего Саммита политических партий и других торжеств не прозвучало даже намека на желание создать нечто вроде "Интернационала социализма с китайской спецификой". В этом главное отличие от американцев, которые в начале декабря 2021 года провели глобальный смотр оставшихся союзников либерального капитализма на "Саммите за демократию". Главными идейными противниками были объявлены "авторитарные" страны, особенно Китай и Россия. Созданный по итогам "Демократический альянс" как раз и является попыткой создать "Интернационал против авторитаризма".

Возникшие в конце ХХ века слухи о кончине мирового социализма оказались сильно преувеличены. Неосоциализм как государствообразующая Большая идея торжествует в Китае, Вьетнаме, Северной Корее, Лаосе. Социализм с национальной спецификой способен победить в России и во многих странах Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

По нашей планете уже не бродит призрак социализма, а шагает опробованная на деле новая общественно-политическая система под названием "социализма с китайской спецификой".

выступление на Форуме развития политической науки в Институте политологии Китайской академии наук. 26 июня 2022 года.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656676260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент завершил вторую сессию VII созыва
- Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел встречу с Заместителем председателя Совета директоров компании JP Morgan
- Кадровые перестановки
- Депутаты фракции "Ак жол" подвергли критике работу Минсельхоза
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек
- МСХ разработал новую систему субсидирования АПК
- В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар Ата"
- "КазМунайГаз" помогает безработным жителям Мангистауской области трудоустроиться в "Татнефть"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  