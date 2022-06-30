Российская нефть выдавливает казахскую из Китая

17:05 01.07.2022

Поставки в Китай более дешевой российской нефти снижают экспорт сырья из Казахстана.



"Одно из наиболее интересных направлений экспорта нефти - Китай, однако казахстанские поставки все больше попираются объемами дешевого сырья из России", - сказал на конференции "Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии - 2022" руководитель направления Argus Caspian Markets & Caspian Transportation Рауф Гусейнов.



Ранее сообщалось, что Китай начал закупать дополнительные объемы российской нефти для пополнения стратегических запасов. Часть нефти, от которой отказались в Европе, доставляют из портов в Балтийском море. Ее российские компании продают со скидкой.



По данным Profinance, стоимость нефти российского сорта Urals Med составляет сегодня, 1 июля, $ 81 за баррель, а сорта Brent - $ 112.



В мае Китай нарастил импорт нефти из России на рекордные 55% по сравнению с прошлым годом и Россия заняла первое место среди экспортеров, сообщало Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Объем поставок составил почти 8,42 млн тонн, что на четверть выше апрельских показателей.



В Argus отметили, что Казахстан будет расширять поставки нефти в страны Каспийского региона и Центральной Азии, а также активно снижать зависимость от транзита через Россию. Однако Каспийский трубопроводный консорциум, через который проходит в Новороссийск 80% казахской нефти, останется основным в ближайшем будущем, сообщили в агентстве.