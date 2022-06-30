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Массовые протесты в Каракалпакстане, - заявление МВД Узбекистана
23:14 01.07.2022

В МВД прокомментировали ситуацию с незаконными демонстрациями в Каракалпакстане

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В МВД прокомментировали ситуацию в Каракалпакстане. Правоохранители квалифицировали происходящее как незаконные демонстрации, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что сегодня в социальных сетях появились десятки роликов из Каракалпакстана. Множество людей собралось в центре Нукуса, протестуя против внесения изменений в Конституцию.

"1 июля, начиная примерно с 15.00, некоторые граждане Каракалпакстана, в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию", – отметили в МВД.

С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

"В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке", – заключили в министерстве.

Источник - Podrobno.uz
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