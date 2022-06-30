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Эрдоган решил сделать турецкую армию сильнейшей в мире
00:10 02.07.2022

Текст: Вера Басилая

Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире, страны НАТО не помогают в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Университете национальной обороны в пятницу в Стамбуле.

"Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира. Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", – приводит слова Эрдогана агентство Anadolu, передает РИА "Новости".

Он отметил, что, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала, ВС Турции продолжают демонстрировать новые успехи. По его словам, мощь турецкой армии проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.

Эрдоган акцентировал внимание на росте интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции. Глава государства отметил, что число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39, в числе которых и США.

"Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии", – отметил Эрдоган.

Глава государства отметил, что ряд стран НАТО не оказывают Анкаре поддержку в вопросе борьбы с терроризмом.

"Мы не забываем о тех, кто отвернулся от нас", – сказал Эрдоган.

Президент Турции коснулся темы итогов последнего саммита НАТО в Мадриде. По его словам, в случае, если Швеция или Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерить, Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО.

"Пусть в этом никто не сомневается", – подчеркнул Эрдоган, напомнив, что приглашение в НАТО еще не означает принятия в ряды Североатлантического альянса.

Он также выступил с предупреждением в адрес Афин. "Заносчивой Греции следовало бы помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе", – сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган назвал условие отзыва согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.

Источник - Взгляд
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