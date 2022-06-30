Для чего Казахстану нужна дипломатическая служба?

00:27 02.07.2022

Календарь напоминает, что на этой неделе, помимо Дня работников средств массовой информации, в Казахстане отмечают и День дипломатической службы. Примечательно, что в этом году 2 июля исполняется и 30 лет подписания Положения о МИД РК, передает Zakon.kz.



В 2022 году важность работы казахстанских дипломатов стала понятна, возможно, как никогда ранее. Известная пословица гласит: там, где молчат дипломаты, говорят пушки. Поэтому чем активнее и профессиональнее дипломатия, тем безопаснее жизнь внутри страны и больше возможности казахстанцев за рубежом.



Главный постулат казахстанской дипломатии - это продвижение мирного развития страны в тесном сотрудничестве со всем миром. Конечно, главный приоритет дипломатии - это Евразийский простор, так как дружественные и предсказуемые отношения с соседями являются главным залогом успеха как во внутреннем развитии, так и на мировой арене.



Надо заметить, что казахстанская дипломатия имеет глубокие исторические корни. Казахское ханство вело дипотношения со столицами многих стран региона. Одним из первых казахских послов на европейском направлении был Кул-Мухаммед, посетивший в Москву в 1594 году по поручению хана Тауекеля. Надо заметить, что миссия была неплохо подготовлена, так как в России казахское посольство приняли крайне радушно и был подписан ряд договоров. Более того, в знак дружбы и установления отношений в Казахскую степь было отправлено русское посольство во главе с Вельямином Степановым, владевшим татарским языком.



Любопытный факт, что во время своей российской миссии Кул-Мухаммед установил отношения не только с русским царем, но и сумел договориться с иранским послом об установлении отношений и обмене посланниками в будущем. Это было нетривиальным событием для тех времен, вследствие чего летописцы тщательно задокументировали успех казахского посла.



Интересные были отношения знаменитого казахского хана Абылая с могущественным китайским императором династии Цин – Цяньлуном. Надо заметить, что, согласно китайским хроникам, время правления императора Цяньлуна называется одним из "золотых времен", когда Цинская империя находилась на пике своего могущества. Абылай хан активно переписывался и обменивался посольствами с императором Цяньлуном. Он вел проактивную политику в пользу интересов Казахского ханства, находя тонкий баланс в отношениях между Российской империей и Китаем.



Современные геополитические реалии требуют от казахстанской дипломатии не менее тонкого и умелого подхода. В этом отношении, можно сказать, что казахстанцам повезло с тем, что Касым-Жомарт Токаев является профессиональным дипломатом со знанием ряда иностранных языков, в частности, китайского, и глубоко погружен в перипетии мировой политики.



Сегодня Казахстан поддерживает дружественные отношения со всеми своими соседями и мировыми державами. Большинство казахстанцев воспринимает это как данность, но если мы оглянемся на другие развивающиеся страны, то увидим, что даже у многих наших соседей очень сложные отношения с порой весьма опасными инцидентами.



В частности, отмечались вооруженные столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном, болезненные отношения Азербайджана и Армении, скандалы на границе Узбекистана и Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана, противостояния России и Грузии, Украины. В общем, список крайне длинный.



Надо заметить, что войти в конфликт очень легко, но выйти из него порой просто невозможно. Бескомпромиссная вражда передается из поколения в поколение, причем не уменьшаясь, а порой увеличиваясь по накалу эмоций и жертв.



В этом отношении то, что казахстанской дипломатии удалось урегулировать все пограничные споры по всему периметру своих границ, умело поддерживать хорошие отношения с великими и региональными державами, сотрудничать с самыми разными силами по всему миру, не выходя на уровень агрессии и противостояния, - это большое незримое и при этом недооцененное богатство.



Важной задачей дипломатов является также привлечение иностранных инвестиций и технологий в казахстанскую экономику. Что также весьма нетривиальная задача. В мире немало больших по территории стран, но добиться позитивной известности и доверия довольно непростая задача. Порой в сетевых обсуждениях казахстанской общественности проскальзывает своего рода обида на мир, что, несмотря на размеры Казахстана, он остается своего рода "Терра инкогнито" для очень многих и многих. И не только для простых иностранных обывателей, но и для представителей бизнеса и даже политических властей.



Здесь надо заметить, что это естественный процесс, ведь редко кто из самих казахстанцев может найти на карте мира страну Малави (кстати, весьма немаленькую по размеру) или, не открывая поисковик, назвать столицу Королевства Тонга или даже такой известной страны, как Ливия. Понятно, что на фоне супергигантов трудно найти себя в мировой информационной повестке, причем не в контексте негатива, а именно созидающей страны.



Поэтому казахстанским дипломатам приходится вести по-настоящему просветительскую работу, буквально завлекая в сети мягкой силы иностранный бизнес, культурных деятелей и политиков. Естественно, это сложное поле наполнено не только славными победами, но и известными неудачами.



Справедливости ради заметим, что на счастье Казахстану "проколы" казахстанских дипломатов носили скорее личностный, а не страновой эффект. Как правило, они запомнились скандалами со случайными личностями, которые попали на дипломатическую службу не по велению сердца, а желанию найти себе "тепленькое местечко" в посольстве. Вместо пользы такие трутни приносили только проблемы, заставляя настоящих профессионалов разгребать после них завалы.



Сегодня в Казахстане идут активные реформы, в ходе которых хочется пожелать профессиональным дипломатам укрепления своих рядов качественными и патриотичными кадрами, продолжения традиций казахстанских внешнеполитических успехов, а также призвать всех казахстанцев помнить, что каждый из нас, находясь за рубежом, является "народным послом", а потому должен помогать своей стране и МИДу нести гордое имя Казахстана всему миру.



Адиль Каукенов

Казахстан