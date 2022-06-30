Компания UzAuto Motors впервые произвела за полгода 160 тысяч автомобилей

00:32 02.07.2022

UzAuto выполнил поручение президента Узбекистана и установил производственный рекорд



Впервые с начала деятельности UzAuto за первое полугодие произведено 160 тысяч машин. В честь рекорда организовано торжественное мероприятие.



Компания UzAuto Motors выполнила поручение президента Узбекистана и произвела за первое полугодие 2022 года 160 тысяч автомобилей.



Впервые с начала деятельности компании за первое полугодие было произведено 160 тысяч машин. Таким образом, трудовой коллектив компании не только выполнил поручение президента, но и установил новый производственный рекорд.



В честь нового производственного рекорда в сборочном цеху был организован торжественный сход с линии 160-тысячного автомобиля.



В своих выступлениях перед собравшимися сотрудниками руководители компании тепло поздравили коллектив с трудовой победой.



Генеральный директор АО UzAuto Motors Бу Андерссон поблагодарил всех сотрудников за вклад в достижение цели, поставленной перед коллективом президентом Узбекистана. Генеральный директор подчеркнул, что сроки ожидания моделей Lacetti и Cobalt сократились, а ближайшая цель компании - это успешный запуск производства Chevrolet Tracker и Оnix.



Икбол Жураев, управляющий директор производства и развития технологий, поблагодарил всех сотрудников за старание, упорство и терпение.



Сабир Жуманиязов, управляющий директор хорезмского филиала, поздравил всех с отличным результатом, а директор дирекции управления персоналом Илхом Таиров отметил, что столь внушительных результатов компания смогла добиться лишь благодаря усилиям всего коллектива, сплоченной командной работе и высокой организованности.



"Для кого-то это могут быть просто цифры - 160 тысяч, но только сотрудники UzAuto Motors знают, какие вложения, усилия и какой труд лежат за этими цифрами", - отметил Уктам Мирзаев, председатель профсоюза компании.



В этот день отличившиеся на производстве сотрудники компании были награждены грамотами и ценными призами, а для всего коллектива был организован праздничный обед.