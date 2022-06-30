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На Украине объявили женскую мобилизацию в БандерАрмию
08:46 02.07.2022

На Украине объявили женскую мобилизацию в ВСУ: "Это дурдом"
За уклонение от призыва - лишение свободы до 5 лет

"Масштаб безумия с каждым днем растет... Это дурдом", - такое гневное письмо о действиях украинских властей прислала в "МК" читательница. Женщину можно понять - ее 32-летней сестре, которая живет на Украине, на днях пришла повестка с требованием… явиться в военкомат. "Кадровый голод" в украинской армии, похоже, вынуждает власти на отчаянные меры, чтобы восполнить потери личного состава ВСУ.

За уклонение от призыва - лишение свободы до 5 лет

Ситуация в украинской армии, похоже, оставляет желать лучшего. Недавно в Верховную Раду был внесен законопроект, позволяющий призывать на службу инвалидов (правда с их согласия). Затем команда президента выдала еще одну "гениальную" мысль: объявить амнистию и дать автоматы лицам, находящимся под следствием, в том числе и по тяжким и особо тяжким статьям.

А совсем недавно стал реализовываться план по призыву в украинскую армию женщин с 18 до 60 лет из Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. К женщинам призывного возраста, правда, пока только присматриваются - ставят на учет и выясняют, как их можно использовать на благо страны.

Тем не менее в некоторых украинских семьях, куда наведались работники военкоматов, уже началась паника. Вот что пишет наша читательница с Украины:

"Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Сестра с мужем живут в Николаевской области на Украине. Масштаб безумия с каждым днем растет. Утром сестра мне присылает фотку повестки, хотят, чтобы она завтра явилась в военкомат. Всучили прямо у порога. Я так понимаю, на войну теперь и женщин заставляют идти?! То детям повестки шлют, теперь женщинам, а потом, видимо, стариков будут отлавливать и всучивать повестки".

32-летней жительнице Украины пришлось принять повестку и явиться в военкомат. В противном случае потенциальному "новобранцу" грозит штраф от 1700 до 3400 гривен (от 3 тысяч до 6 тысяч рублей). А за уклонение от призыва грозит уголовная ответственность и лишение свободы до 5 лет.

А вот свояка нашей читательницы, как ни странно, на этот раз "пронесло". "Но самое смешное и грустное в этой ситуации, что свояку ничего не вручали. И слава Богу, конечно. Но это дурдом. Вот что с этим делать? Это вообще законно так поступать?" - написала Евгения.

Указ о мобилизации женщин был принят генеральным штабом вооруженных сил Украины еще 7 июня. Как отмечалось в документе, до 15 июня в стране начнется мобилизация женщин, которые уже являются военнообязанными.

Кроме того, в указе сообщалось о том, что до 31 июня по стране пройдет постановка на воинский учет всех женщин с 18 до 60 лет.

Сейчас в рядах ВСУ находятся 37 тысяч украинок. В основном женщины служат медиками, связистами и поварами. Но более тысячи женщин занимают командирские должности. По некоторым данным, потери ВСУ с 24 февраля составили 50 тысяч погибших и порядка 150 тысяч раненых.

Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА

Источник - московский комсомолец
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