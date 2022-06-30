Сын Каддафи открывает путь к новому разделу Ливии. Южане объявили о формировании третьего по счету правительства

09:00 02.07.2022

Сын Каддафи открывает путь к новому разделу Ливии.

Южане объявили о формировании третьего по счету правительства

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

30.06.2022



Сторонники Сейфа аль-Ислама, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, объявили о формировании собственного правительства на юге страны. Это будет третьей по счету структурой власти в и без того поляризованной Ливии. К уже действующим центрам силы в Триполи на западе и Сирте на востоке у южан накопилось слишком много претензий. Несмотря на то что, как отмечают в экспертной среде, слухи о мобилизации сторонников Сейфа аль-Ислама появляются довольно часто, он испытывает недостаток политической и институциональной базы, которая бы позволила ему вступить в борьбу.

Видеообращение официальных лиц юга было распространено "Аль-Арабией". В заявлении группы, представителей которой канал называет сторонниками Сейфа аль-Ислама, говорится о необходимости "сформировать третье правительство" в Ливии из-за того, что Триполи и Сирт, между которыми в настоящее время проходит основная линия конфликта, слишком долго не учитывали интересы Феццана, юго-западного региона. Активисты не только призвали перейти к организации парламентских и президентских выборов, но и анонсировали формирование "параллельных" сил безопасности, которые, вероятно, должны будут создать конкуренцию и войскам Триполи, и Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.



Из-за того, что в прошлом году североафриканская страна не смогла организовать под эгидой ООН всеобщие выборы, которые, по задумке, должны были объединить разрозненные исторические регионы, сейчас бывшая Джамахирия находится в глубоком политическом кризисе. Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой в марте этого года получило серьезный противовес в виде основавшегося в Сирте кабмина Фатхи Башаги. Обе структуры претендуют на эксклюзивность власти и оспаривают полномочия друг друга. Ситуация усугубляется деприоритизацией ливийского досье в международной повестке на фоне событий в Украине и усилением диверсий против нефтяного экспорта.



В 2021 году Сейф аль-Ислам, второй сын свергнутого ливийского лидера, заявлял о политических амбициях, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах, которые должны были состояться в декабре. До того как Муаммар Каддафи был свергнут на фоне антиправительственных волнений и последовавшего за ними иностранного вмешательства, молодой политик считался его преемником. В международном плане его фигура не выглядит однозначно: в связи с тем, что Сейф аль-Ислам принимал непосредственное участие в подавлении волнений на заре арабской весны, международный трибунал в Гааге выдавал ордер на его арест по двум обвинениям в таких преступлениях, как преследования и убийства.



В разговоре с "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов напомнил, что слухи о мобилизации сторонников сына Каддафи появляются довольно часто. "У Сейфа аль-Ислама достаточно симпатизантов не только в ливийском сообществе, но и в сообществе ливийских эмигрантов за пределами страны, – напомнил аналитик. – Такого рода вбросы отражают их желание принять участие в политическом процессе, а также их ожидания, что Сейф аль-Ислам способен быстро и эффективно решить все те проблемы, из-за которых ломают копья политики и военные лидеры". Однако такие расчеты – попытка выдать желаемое за действительное, говорит собеседник "НГ".



"Юг – наименее населенная территория страны, где значительную часть составляют представители этнических меньшинств, – обращает внимание Лукьянов. – Как таковой границы между Ливией и Нигером, Ливией и Чадом практически не существует. Это пространство абсолютно свободного движения товаров и вооруженных групп с крайне незначительной долей гражданского населения, не вовлеченного в теневые сферы". По словам эксперта, любые разговоры о централизации власти регулярно вызывают критику со стороны южан, потому что ни одному ливийскому правительству до сих пор не было дела до них и вопрос их выживания полностью находился в сфере ответственности их собственных лидеров.



"Более того, юг становился разменной монетой в отношениях между правительствами, военными группировками, местом сведения счетов, – напоминает собеседник "НГ". – Доверия к двум центрам силы у элит юга нет. С другой стороны, регион нуждается в дополнительных средствах, поэтому мы помним, как в 2019 году он фактически превратился в плацдарм наступления Хафтара на Триполи. Гарантией поддержки сил Хафтара стали деньги". По словам Лукьянова, группа влияния, обладающая средствами, вполне могла бы временно купить лояльность южан, но не более того. А факт того, что здесь Сейфу аль-Исламу оказывают поддержку, больше связан с концентрацией протестного потенциала, подчеркивает аналитик.



"С другой стороны, здесь нет запроса на конкретное лидерство, – отмечает Лукьянов. – Местные элиты ценят свою автономию и не заинтересованы в установлении военного порядка без учета их интересов. Поэтому южане всегда могут для сохранения маневра апеллировать к самым разным силам, чтобы показать решимость. Население юга прагматично, деидеологизировано, поэтому любое сотрудничество с сыном Каддафи может носить только ситуативный, временный характер". Что касается самого Сейфа аль-Ислама, многие считают его потенциал достаточно высоким, однако за ним не стоят ни общественно-политические, ни институциональные структуры, что доказал период электоральной кампании 2021 года, подытожил собеседник "НГ".