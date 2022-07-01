"Исторический" саммит НАТО в Мадриде. Итоги, - Александр Ростовцев

09:38 02.07.2022 01.07.2022 , Москва



Александр Ростовцев.



Главным итогом саммита НАТО в Мадриде, заранее провозглашенного "историческим", определенно, стало объявление войны России с курсом на ее военно-политическое поражение, с существенной оговоркой: альянс не допустит прямого военного столкновения с РФ.



Расходным материалом в борьбе за геополитическое доминирование Запада назначена Украина, которой запретили договариваться с Москвой о мире, поставив задачу добывать победу на поле боя.



Главным итогом саммита НАТО в Мадриде, заранее провозглашенного "историческим", определенно, стало объявление войны России...

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Прекрасно понимая утопичность поставленной перед Зе-хунтой задачи, натовцы в очередной раз пообещали гнилыми устами отработанного генсека Столтенберга завалить Украину современным оружием, полностью переведя ВСУ с советских стандартов на стандарты альянса.



Страдающий сенильной деменцией дедушка Байден со ссылкой на своего министра обороны Остина поведал, что 50 стран тоже пообещали военную помощь Украине, уточнив, что США дополнительно подкинут в топку войны $800 млн, передадут Киеву не менее 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также "продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО" любой мощности и дальности действия.



Также ведутся кулуарные разговоры о поставках "повитряным сылам" Неньки истребителей F16 неизвестной модификации и организации курсов ускоренной подготовки пилотов.



Звучит, конечно, внушительно, но, судя по тому, что Украине передаются либо устаревшие натовские вооружения, либо новейшие – в гомеопатических дозах – с демонтированными приборами сетецентричной войны.



Озвученные количества тяжелых вооружений эхом повторяют список желаний высокопоставленного украинского чиновника Подоляка, вызывают серьезные сомнения, поскольку лишиться в пользу Зеленского шести сотен танков – значит для НАТО самим остаться без штанов на длительный период.



В целом, обещания Украине большей частью так и останутся обещаниями, а угрозы поставок ПКР, РСЗО и даже систем противоракетной обороны "любой мощности и дальности" относятся к разряду красивого самопиара.



Или, как говаривали наши предки, "обещают озеро жаждущим, а дадут ли из поганой лужи напиться?".



Пока что – ясно сказано, что Украине будут переданы аж целых четыре дополнительных РСЗО HIMARS в добавок к восьми уже поставленным, да еще Бориска Джонсон торжественно пообещал закупить для ВСУ оружия и снаряжения на миллиард фунтов стерлингов, в числе которого значатся неназванные системы ПВО, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, которых Украина практически полностью лишена.



Всего Лондон отвел на прокси-войну с Россией 3,8 млрд фунтов.



"Ястребиной" риторикой отметились в заключительный день саммита премьер-министр Нидерландов Рютте и канцлер ФРГ Шольц, до конца жизни обреченный ходить с погонялом Обиженная Ливерная Колбаса.



Оба деятеля призвали коллег завалить Украину тяжелым вооружением, чтобы она показала "этим русским" где раки зимуют, а Ливерная Колбаса также поделился планами организации фонда в 100 млрд евро на усиление бундесвера и преодоления последствий десятилетий недофинансирования вооруженных сил.



Макрон привычно юлил нижним бюстом, обещая усилить поставки вооружений Украине при условии, если та пообещает не наносить удары по территории России, в точности скопировав недавнюю риторику американцев перед поставками РСЗО HIMARS.



Судя по всему, в Киеве остались довольны итогами саммита, а министр обороны Украины Резников, готовый бухнуться на колени от захлестнувшего половодья чувств, толкнул пронизанную угрозами речь, в которой пообещал "жаркое лето для оккупантов, часть из которых домой не вернется".



Очевидно, Резников настолько "деколонизировался", что напрочь забыл хороший совет предков всем горе-воякам: "Не хвалися идучи на рать".



Открылись интересные детали, касающиеся вхождения Швеции и Финляндии в "дружную семью" НАТО.



Этим двум странам, судя по всему, сперва предстоит походить за перегородочкой в статусе членов-наблюдателей при альянсе.



Все 30 стран-членов НАТО должны провести переговоры о присоединении с Финляндией и Швецией. При этом, в альянсе нет прописанных правил ведения переговоров о вступлении и четких критериев членства для государств.



Что должно рассеять высказанные сомнения: "а ну как толерасты кинут Эрдогана с обещаниями признать РПК террористической организацией и выдать Анкаре по списку ряд курдских политэмигрантов".



Теперь уже точно – не кинут. Помимо Турции, претензии к скандинавским кандидатам имеют и другие постоянные члены альянса, но репутация бывших "нейтралов", согласившихся отдать политических беженцев на съедение Эрдогану, крепко подмочена – и внутри, и снаружи.



После переговоров страны НАТО подпишут документ, который сделает Финляндию и Швецию наблюдателями Североатлантического альянса.



Гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора блока на членов-наблюдателей не распространяются.



В общем, путь двум бывшим нейтральным государствам в НАТО предстоит долгий и тернистый.



Интересные наблюдения по итогам саммита НАТО опубликовал американский обозреватель Мэтью Карничниг (Matthew Karnitschnig) в колонке для издания Politico с красноречивым названием "Чтобы спасти НАТО, необходимо его уничтожить".



Эксперт с иронией отозвался о признании лидерами НАТО России "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе". Он отметил, что в этом программном заявлении нет ничего принципиально нового, и его уж точно нельзя назвать "великой стратегией".



Победу Эрдогана и унижение, нанесенное им Швеции и Финляндии в обмен на членство в НАТО, эксперт охарактеризовал не как "достижение высокой дипломатии", а как "вымогательство" со стороны Анкары.



По словам автора, Эрдоган добился чего хотел: снятие эмбарго на поставки ВВС Турции истребителей F16 последней модификации (от себя добавим, восстановление Турции в цепочке совместного производства истребителей F35 и, наверняка, согласие на продажу современного вооружения шведского ВПК).



По мнению Карничнига, сам факт, что диктатор Эрдоган возглавляет страну-участницу НАТО, подрывает легитимность альянса. Такой же "насмешкой над либеральными ценностями" Североатлантического блока колумнист назвал членство Венгрии в НАТО, премьер-министр которой придерживается "пророссийских" взглядов.



Заметим, что венгерский премьер Орбан – России не друг и, тем более, не союзник, а самостоятельный политик-реалист, хорошо понимающий, что вредно, что полезно его стране, и поступающий соответственно. И это понимание делает его надежным партнером России.



Эксперт припомнил Франции и Германии, что они, до всего этого кризиса стремились к стратегической автономии, стараясь освободиться от опутавших Европу щупалец "американских гарантий безопасности" – в сторону создания единой европейской армии.



Карничниг фактически обвиняет новых лидеров ЕС в вассальности и предательстве собственных принципов, припоминая отмороженной Анналене Бербок, занимающей сегодня пост министра иностранных дел ФРГ, ее недавние требования вывести американское ядерное оружие из Германии, а теперь давшую обратный ход.



Тот факт, что Париж и Берлин согласились в очередной раз поделиться суверенитетом с Вашингтоном и увеличить военные расходы, наблюдатель объясняет страхом – единственной субстанцией, удерживающей НАТО от распада, а также страусиное желание европейских элит спрятаться под ядерный зонтик США.



Вопреки оптимистичной болботне Столтенберга и правящих варшавских пилсудчиков о "неслыханном доселе единстве НАТО", наблюдатель не видит единства мнений альянса в отношении России и событий на Украине и подчеркивает, что одного страха маловато будет для заявленного единства.



"В то время как некоторые страны, в частности, Польша, страны Балтии, США и Великобритания отличались щедростью, другие не поставляли [на Украину] того количества [оружия], какого могли бы, особенно это касается танков и тяжелого вооружения. Если Украина продолжит терять территории и жизни из-за того, что не может должным образом защититься, – ответственность за это будет лежать на НАТО", – считает американский эксперт.



Карничниг заостряет внимание читателя, что такое положение дел не обещает ничего хорошего для будущего НАТО, особенно для Вашингтона, который уже ощущает на себе серьезное общественное недовольство.



В частности, зациклившись на Украине, правительство США тратит около 3,5% от ВВП на оборону, что превышает показатель среди большинства членов НАТО – более чем в два раза. Таким образом, американские правящие круги, пока не пересмотрят приоритеты, будут находиться под огромным давлением со стороны избирателей и должны как-то оправдать сумасшедшие военные расходы.



Помимо "Вашингтонского обкома", в статье резко критикуется пустопорожнее бахвальство генсека НАТО Столтенберга и говорится, что для сохранения альянса и его перехода на новый уровень недостаточно пересмотра концепций.



"Вместо того, чтобы давать расплывчатые обещания, будет разумнее провести более радикальные реформы. НАТО необходимо меньше опираться на США и переосмыслить, что из себя представляет и что проповедует альянс", – уверен автор статьи.



В частности, члены НАТО, которые не придерживаются демократических принципов (Эрдоган), должны уйти. То же самое касается и тех союзников, которые стараются отсидеться за чужими спинами и не хотят вносить вклад в собственную защиту, считает американский эксперт.



"В военных кругах тактика "разрушить город, чтобы спасти его" вызывает споры. В случае с НАТО другого выхода нет", – заключает наблюдатель.



Точно-точно. А еще, Бориске Джонсону надо выдавливать из себя побольше пошлых эпиграмм на Эрдогана, а Эрдогану почаще заявлять Бориске, что он "позор НАТО", а Макрону - о "смерти мозга". И будут у вас вечный мир и согласие.



Остается только добавить, что НАТО следует разрушить, не спасая, как изживший себя реликт холодной войны, которому необходимы экспансия и агрессия просто для поддержания жизнедеятельности и аппетитов оружейных воротил, если Европе и в самом деле нужны мир и спокойствие. Источник - Политнавигатор

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656743880





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