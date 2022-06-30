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|В Туркмении решили строить еще один международный аэропорт - восьмой
09:45 02.07.2022
В Туркмении решили строить еще один международный аэропорт. Соответствующее постановление подписал президент страны Сердар Бердымухамедов. Новый аэровокзальный комплекс возведут в Балканской области.
Право на возведение сооружения в поселке Джебел получила туркменская компания Gündogdy. К работам планируют приступить в июле 2022 года. А сдадут объект в декабре 2024.
Аэропорт будет международный. с пропускной способностью около 100 пассажиров в час. Под застройку выделено 275 гектаров.
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У воздушной гавани будет современная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 200 м. Также будут построены две рулежные дорожки и стоянка, предназначенная для шести воздушных судов и четырех вертолетов.
Сейчас в Туркмении функционируют семь международных аэропортов.