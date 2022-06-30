 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.07.2022
15:56  Лисичанский "котел" захлопнулся полностью - в окружение попали 2 тыс бандеровцев
14:54  Власти Каракалпакстана заявили о попытке захвата органов госуправления
13:14  Путь Нусратулло Махсума: от простого рабочего до первого руководителя Советского Таджикистана
11:23  Британский премьер Борис Кудря-Джонсон стал почетным гражданином бандеровской Одесы
09:45  В Туркмении решили строить еще один международный аэропорт - восьмой
09:38  "Исторический" саммит НАТО в Мадриде. Итоги, - Александр Ростовцев
09:00  Сын Каддафи открывает путь к новому разделу Ливии. Южане объявили о формировании третьего по счету правительства

08:56  Европа сдала курдов, сдаст и украинцев, - Захар Прилепин
08:52  Насколько реален распад Великобритании, - Дмитрий Бавырин
08:46  На Украине объявили женскую мобилизацию в БандерАрмию
00:32  Компания UzAuto Motors дала рекорд - произвела за полгода 160 тысяч автомобилей
00:27  Для чего Казахстану нужна дипломатическая служба?
00:25  Железный занавес ударит по Европе больше, чем по России, - Геворг Мирзаян
00:10  Эрдоган решил сделать турецкую армию сильнейшей в мире
Пятница, 01.07.2022
23:14  Массовые протесты в Каракалпакстане, - заявление МВД Узбекистана
17:05  Российская нефть выдавливает казахскую из Китая
14:51  Компартия – главное слагаемое китайского чуда, - Юрий Тавровский
14:47  Чтобы не рухнуть в бездну. Пора начинать строить Россию новую, - Сергей Кургинян
13:25  В Казахстане возникла Наурызбайская тендерная аномалия
13:23  Неизвестные продолжают создавать сайты-клоны СМИ Казахстана
13:20  Иран и США обсуждают сделку и вывод стражей исламской революции из черного списка
13:18  Казахстанская экономика на распутье, - Аза Мигранян
13:16  Путешествие на север Таджикистана: крепости, замки, следы снежного человека и НЛО
13:07  Развитие Алматы: стратегии новые, проблемы старые
13:00  В Таджикистане переименовали пики Маяковского и Октябрьский
12:57  25 лет назад Китай вернул себе Гонконг. Как коммунисты изменили западный город
12:53  Раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше, - Сапа Мекебаев
12:50  Рейтинг исламских государств, - П.В.Густерин
11:48  В Таджикистане повысили минимальный размер зарплаты – с $38 до $57
11:28  Смена руководства в Казатомпроме. Муканов вместо Шарипова
11:20  О национализации банков, - Валентин Катасонов
10:20  Путин не раскололся на встрече с президентом Индонезии, - МК
09:51  У КырПрезидента С.Жапарова родилась вторая внучка
08:56  Россия национализировала нефтепроект "Сахалин–2"
08:45  У конкурентов России нет шансов, - Владимир Можегов
08:40  Украинское зерно перевозит в Турцию "казахский" зерновоз Zhibek Zholy
08:31  Остановив свой газ Россия реально выключит экономику Германии, - Питер Кэддл
06:52  Судан и Эфиопия ступили на тропу войны, - Равиль Мустафин
00:58  5 причин, по которым не только Украина, но и США проиграют войну России, - СП
00:55  России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов, - Александр Широкорад
00:43  Посткапитализм наступает: у экономики будущего должны быть три главные цели, - Александр Галушка
00:40  Жуткий цветок. Зеленский - ядовитый огненный чертополох, - Александр Проханов
00:39  С гастарбайтерами в РФ поговорят по-русски. Проверочные мероприятия еще ужесточат
Четверг, 30.06.2022
21:47  Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора Фердинанд Маркос-младший
21:36  На Каспии установили "красные флажки", - Виктория Панфилова
21:34  На Россию опускается "железный занавес". Саммит НАТО дал старт противостоянию, которого не было со времен холодной войны
21:21  Газ наконец стал геополитическим оружием России, - Глеб Простаков
16:30  Иран ищет пути повысить свой статус, - В.Сажин
16:16  На стыке цивилизаций. Главное для Казахстана - не профукать возможности, - Данияр Ашимбаев
15:55  В Москве задержан за аферизм ректор РАНХиГС Владимир Мау
15:46  Каспийский саммит: Россия прорубила окно в Индийский океан, - А.Курманов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британский премьер Борис Кудря-Джонсон стал почетным гражданином бандеровской Одесы
11:23 02.07.2022

Премьер Британии Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы
Сакина Нуриева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награжден званием почетного гражданина Одессы. Об этом в интервью британской радиовещательной корпорации "Би-би-си" сообщил мэр украинского города Геннадий Труханов.

Британскому премьеру присвоены почетные знаки имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней, что автоматически делает его почетным гражданином Одессы.

Таким образом, Джонсон стал первым почетным гражданином Одессы - подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года.

Ранее сообщалось, что варшавский городской совет присвоил звание почетного гражданина Варшавы мэру Киева Виталию Кличко.

28 июня стало известно, что бывшего президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя.

В начале мая муниципальные власти южночешского города Ческе-Будеевице лишили депутата Госдумы Валентину Терешкову статуса почетного гражданина из-за ее поддержки действий РФ на территории Украины.

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656750180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент завершил вторую сессию VII созыва
- Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел встречу с Заместителем председателя Совета директоров компании JP Morgan
- Кадровые перестановки
- Депутаты фракции "Ак жол" подвергли критике работу Минсельхоза
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек
- МСХ разработал новую систему субсидирования АПК
- В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар Ата"
- "КазМунайГаз" помогает безработным жителям Мангистауской области трудоустроиться в "Татнефть"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  