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|Британский премьер Борис Кудря-Джонсон стал почетным гражданином бандеровской Одесы
11:23 02.07.2022
Премьер Британии Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы
Сакина Нуриева
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награжден званием почетного гражданина Одессы. Об этом в интервью британской радиовещательной корпорации "Би-би-си" сообщил мэр украинского города Геннадий Труханов.
Британскому премьеру присвоены почетные знаки имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней, что автоматически делает его почетным гражданином Одессы.
Таким образом, Джонсон стал первым почетным гражданином Одессы - подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года.
Ранее сообщалось, что варшавский городской совет присвоил звание почетного гражданина Варшавы мэру Киева Виталию Кличко.
28 июня стало известно, что бывшего президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя.
В начале мая муниципальные власти южночешского города Ческе-Будеевице лишили депутата Госдумы Валентину Терешкову статуса почетного гражданина из-за ее поддержки действий РФ на территории Украины.