Путь Нусратулло Махсума: от простого рабочего до первого руководителя Советского Таджикистана

13:14 02.07.2022

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Как дехканин стал основателем таджикского государства в его современных границах.



Нусратулло Махсум в Доме дехканина оглашает декларацию о образовании Таджикской ССР, Дюшамбе, 16 октября 1929 года



Сегодня исполняется 141 год со дня рождения Нусратулло Махсума, Председателя центрального исполнительного комитета Таджикской ССР (ЦИК) - высшего законодательного органа государственной власти Таджикской ССР в период 1925-1933 гг.



Глава советского Таджикистана Нусратулло Махсум родился 1 июля 1881 года в кишлаке Чашмаи Кози в Раштском районе в бедной дехканской семье.



Образование Нусратулло получил в местном медресе. В 14 лет он переехал в Коканд, где работал грузчиком и разнорабочим на хлопковой фабрике.



В 1920-м после победы революции, свержения власти эмира и основания Бухарской народной советской республики, Нусратулло вступил в Российскую коммунистическую партию и влился в ряды борцов за установление советской власти в Центральной Азии.



В 1922-м Махсум стал уполномоченным ЦИК Бухарской НСР по делам Восточной Бухары, а вскоре председателем Восточно-Бухарского областного исполкома.



В декабре 1924 года он был избран председателем Революционного комитета Таджикской АССР, став фактическим руководителем Таджикистана.



Он и его соратники понимали, что таджикский народ имеет право на отдельное государство.



Поэтому он не раз посылали письма Иосифу Сталину, доклады и обращения в Москву с обоснованием инициативы о преобразовании Таджикской АССР в уже самостоятельную советскую республику.



Прошло пять лет, и в октябре 1929-го была провозглашена Таджикская ССР.



Нусратулло Махсум, как опытный лидер и организатор, сохранил свои полномочия главы республики в качестве председателя ЦИК новообразованной Таджикской ССР, став основателем таджикского государства в его современных границах.



Жизнь Нусратулло Махсума оборвалась трагически.



Как и многие честные советские работники, и политические деятели, он попал под каток репрессий и был арестован 8 июля 1937 года.



Председатель ЦИК Таджикистана Нусратулло Махсум (в центре) сразу после проведения субботника на строительстве инфекционной больницы, где он вместе со строителями и жителями кишлака Шохмансур работал на строительстве зданий больничного комплекса. Сталинабад (Душанбе) Таджикская ССР, 1931 год



31 октября Нусратулло Махсума приговорили к высшей мере наказания по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и на следующий день расстреляли.



Прошли десятилетия после его гибели, но, как и прежде жизнь и судьба Нусратулло Махсума являет собой пример честного служения народу и республике, благодаря которому Таджикистан смог заложить основы национальной государственности и состояться в дальнейшем как суверенное государство.



Здание Совнаркома Таджикской ССР, где работал Махсум.



...В 2016-2017 годах в Душанбе были снесены Дом дехканина, где в 1929 году Нусратулло Махсум зачитал декларацию о создании Таджикской ССР, и здание Совнаркома, где он проработал более пяти лет...