Власти Каракалпакстана заявили о попытке захвата органов госуправления

14:54 02.07.2022

В заявлении властей Каракалпакстана говорится, что 1 июля преступная группа лиц организовала противозаконные действия в виде попытки захвата органов госуправления. В заявлении также высказана обеспокоенность попытками отдельных нездоровых внешних сил повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане.



Жокаргы Кенес, Совет министров и Министерство внутренних дел Каракалпакстана опубликовали заявление по ситуации в республике, где накануне произошли массовые демонстрации. Публикуем его текст:



"Несмотря на проводимую Республикой Узбекистан политику открытости и свободного волеизъявления, 1 июля 2022 года в г. Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившихся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан.



Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан.



Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане.



Решительными мерами, принятыми правоохранительными органами, противозаконные действия зачинщиков были пресечены, попытки массовых беспорядков локализованы.



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Ответственно заявляем, что наше государство обладает необходимым потенциалом для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации. Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия. Все провокаторы будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.



В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации

в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий.



В сложившейся ситуации призываем совместно действовать в обеспечении общественной стабильности и безопасности, упреждении граждан от необдуманных и противоправных действий, решении возникших вопросов в рамках правового поля".