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|Лисичанский "котел" захлопнулся полностью - в окружение попали 2 тыс бандеровцев
15:56 02.07.2022
В Лисичанске остаются заблокированными бойцы ВСУ. По оценкам представителей ЛНР, более двух тыс. из них - представители сил территориальной обороны.
Союзные силы заняли все стратегические высоты вокруг Лисичанска, город полностью блокирован, заявил представитель вооруженных сил ЛНР Андрей Марочко.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в Луганской Народной Республике.
Также о полной блокировке города заявили представители Народной милиции ЛНР.
Представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко считает, что территории ЛНР могут быть взяты под полный контроль на следующей неделе.
"Я предполагаю, что на следующей неделе мы уже можем говорить о том, что вся территория Луганской народной республики будет освобождена", - заявил он "Интерфаксу".
Силы ЛНР и России уничтожают в Лисичанске последние очаги сопротивления группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), им "вряд ли удастся выйти из города", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки более 50% личного состава трех украинских батальонов юго-западнее Лисичанска, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Всего в ходе российской специальной военной операции было уничтожено более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.
Украинская сторона во время проведения Россией спецоперации несет серьезные потери, заявил журналистам официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.