Лисичанский "котел" захлопнулся полностью - в окружение попали 2 тыс бандеровцев

15:56 02.07.2022

В Лисичанске остаются заблокированными бойцы ВСУ. По оценкам представителей ЛНР, более двух тыс. из них - представители сил территориальной обороны.



Союзные силы заняли все стратегические высоты вокруг Лисичанска, город полностью блокирован, заявил представитель вооруженных сил ЛНР Андрей Марочко.



