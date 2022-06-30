Президент Узбекистана предложил не лишать Каракалпакстан суверенитета

21:04 02.07.2022

Президент Узбекистана Мирзиеев решил не вносить поправки в Конституцию по Каракалпакстану



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу автономной республики Каракалпакстан Нукус, где накануне прошли беспорядки, и предложил не вносить поправки в конституцию, касающиеся суверенитета региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.



"Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций ст. 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан", - пишет Асадов.



