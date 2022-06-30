|Президент Узбекистана предложил не лишать Каракалпакстан суверенитета
21:04 02.07.2022
Президент Узбекистана Мирзиеев решил не вносить поправки в Конституцию по Каракалпакстану
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу автономной республики Каракалпакстан Нукус, где накануне прошли беспорядки, и предложил не вносить поправки в конституцию, касающиеся суверенитета региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.
"Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций ст. 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан", - пишет Асадов.
Ранее сообщалось, что в узбекской республике Каракалпакия начались массовые протесты из-за поправок, которые планируется внести в конституцию страны. Нововведения могли лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.
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Что сказал Мирзиеев, выступая в Каракалпакстане. Главное
2 июля 2022, 21:44 2196
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Проект закона об изменениях в Конституции еще не принят, он будет дорабатываться с учетом мнения народа, заявил Шавкат Мирзиеев в ходе выступления в Каракалпакстане.
"Как известно, в эти дни в нашей стране идет важный политический процесс – общественное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию. Безусловно, наши конституционные реформы являются вопросом огромной важности для настоящей и будущей жизни нашей страны. В ходе дискуссий наш многонациональный народ высказывает свои многочисленные предложения и рекомендации", – отметил президент.
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По его словам, опубликованный проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию" будет вынесен на общественное обсуждение. После этого он будет дорабатываться Законодательной палатой на основе мнений и замечаний, высказанных гражданами. Затем этот проект будет вынесен на референдум, и наши граждане выразят свою волю по этому поводу путем свободного голосования.
"Только после этого изменения и дополнения в Конституцию станут законными. Одним словом, этот процесс будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы довести до совершенства нашу новую Конституцию. Мы будем работать только вместе с нашим народом в этом плане", – подчеркнул президент.
По его словам, кое-где встречаются случаи непонимания в толковании сути этого вопроса.
"В частности, группа людей протестовала против некоторых норм, касающихся Каракалпакстана. В результате этого 1 июля на центральных улицах Нукуса были организованы демонстрации. Они попытались незаконно захватить здания местной государственной власти", – сказал Мирзиеев.
В связи с этим, добавил он, необходимо подчеркнуть следующие моменты.
"Этот проект Конституционного закона, вынесенный на суд нашего народа, еще не принят, он только вынесен на общественное обсуждение. Еще раз подчеркиваю: исходя из пожеланий, предложений и мнений наших граждан, этот проект будет изменен и улучшен", – отметил он.
"Исходя из этого и принимая во внимание уникальные этнокультурные особенности, национальные традиции и ценности, особый правовой статус Каракалпакстана, считаю необходимым оставить проект норм о правовом статусе Каракалпакстана без изменений. То есть статьи 70, 71, 72, 74, 75 будут оставлены без изменений", – подчеркнул президент.
Мирзиеев попросил Законодательную палату Олий Мажлиса рассмотреть этот вопрос в кратчайшие сроки.
"Дорогие жители Каракалпакстана! Повторяю, долг для всех нас – сохранить вековую дружбу и братство, взаимное уважение и доброту, наше единство, атмосферу мира и стабильности, царящую в нашей стране на протяжении веков. Это главная цель наших конституционных реформ", – заметил глава государства.
"Мы обязательно вместе построим Новый Узбекистан и Новый Каракалпакстан! Все наши реформы и обсуждения в этой сфере, без сомнения, должны осуществляться на основе демократии и правовых критериев", – добавил президент.
При этом, по его словам, будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, пытающихся нарушить мир и спокойствие, общественную безопасность.
"В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило, что "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо". В сложившейся ситуации призываю всех наших соотечественников проявить солидарность и единодушие, действовать разумно, не потакать разным злонамеренным призывам и действиям. Я верю в ум и мудрость благородного и великодушного каракалпакского народа", – заключил Шавкат Мирзиеев.
https://podrobno.uz/cat/politic/chto-skazal-mirziyeev-vystupaya-v-karakalpakstane-glavnoe-/