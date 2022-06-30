Армия Z освободила Лисичанск

21:52 02.07.2022

Лисичанск взят: его освободила русская армия



Денис Титов



Город теперь под контролем ВС РФ



Сегодня, 2 июля, город Лисичанск был взят, его освободила русская армия. Об этом первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.



"В центральном парке Лисичанска установили Красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований. Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль", – написал глава Чеченской республики.



Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. 24 февраля президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.



После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, которые в первую очередь направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также сообщили о приостановке работы в стране.



Ранее Readovka сообщала, что жизнь людей из Мироновского в ДНР наладилась.