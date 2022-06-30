Лукашенко назвал "симптомы" борьбы Запада за доминирование в Средней Азии

22:16 02.07.2022

В ближайшее время в Центральной Азии может произойти "схватка" за доминирование между двумя сторонами - между США с Евросоюзом и Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики. Его слова приводятся на сайте главы государства.



По его словам, западные страны сейчас борются за доминирование не только на европейском пространстве, но и в Средней Азии. Он привел пример с протестами в Казахстане и напомнил, как прогнозировал то же самое в Узбекистане.



"А что произошло вчера? Каракалпакская Республика, около половины Узбекистана, якобы там что-то в Конституции не так отразили (у них конституционный референдум будет), и она поднялась. Нет! Узбекистан начали качать. И сегодня уже начинают заявлять, что там иностранцы приложили свою руку", - сказал Лукашенко.



По мнению белорусского президента, Центральная Азия оказалась "между двух огней": с одной стороны - Европа и США, а с другой стороны - Китай, который "сильно помогает" региону.



"Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились", - добавил глава государства.



Протесты в Казахстане начались 2 января. Их причиной стал рост цен на газ. Вскоре требования протестующих стали политическими. Среди прочего они требовали отставки бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности. В июне в Казахстане состоялся референдум по поправкам в Конституцию, их поддержали 77,18% граждан. Из Конституции убрали упоминание бывшего президента, лишили Назарбаева привилегий и статуса елбасы (главы нации), а также в новой редакции отменили смертную казнь.



1 июля протесты также начались в Узбекистане, а именно в автономной республике Каракалпакстан. Причиной протестов стал проект поправок в Конституцию, в котором исключались положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибыв в Нукус, столицу автономии, пообещал не менять некоторые статьи Конституции, касающиеся Каракалпакстана.