 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.07.2022
22:16  Лукашенко назвал "симптомы" борьбы Запада за доминирование в Средней Азии
21:52  Армия Z освободила Лисичанск
21:04  Президент Узбекистана предложил не лишать Каракалпакстан суверенитета
15:56  Лисичанский "котел" захлопнулся полностью - в окружение попали 2 тыс бандеровцев
14:54  Власти Каракалпакстана заявили о попытке захвата органов госуправления
13:14  Путь Нусратулло Махсума: от простого рабочего до первого руководителя Советского Таджикистана
11:23  Британский премьер Борис Кудря-Джонсон стал почетным гражданином бандеровской Одесы

09:45  В Туркмении решили строить еще один международный аэропорт - восьмой
09:38  "Исторический" саммит НАТО в Мадриде. Итоги, - Александр Ростовцев
09:00  Сын Каддафи открывает путь к новому разделу Ливии. Южане объявили о формировании третьего по счету правительства
08:56  Европа сдала курдов, сдаст и украинцев, - Захар Прилепин
08:52  Насколько реален распад Великобритании, - Дмитрий Бавырин
08:46  На Украине объявили женскую мобилизацию в БандерАрмию
00:32  Компания UzAuto Motors дала рекорд - произвела за полгода 160 тысяч автомобилей
00:27  Для чего Казахстану нужна дипломатическая служба?
00:25  Железный занавес ударит по Европе больше, чем по России, - Геворг Мирзаян
00:10  Эрдоган решил сделать турецкую армию сильнейшей в мире
Пятница, 01.07.2022
23:14  Массовые протесты в Каракалпакстане, - заявление МВД Узбекистана
17:05  Российская нефть выдавливает казахскую из Китая
14:51  Компартия – главное слагаемое китайского чуда, - Юрий Тавровский
14:47  Чтобы не рухнуть в бездну. Пора начинать строить Россию новую, - Сергей Кургинян
13:25  В Казахстане возникла Наурызбайская тендерная аномалия
13:23  Неизвестные продолжают создавать сайты-клоны СМИ Казахстана
13:20  Иран и США обсуждают сделку и вывод стражей исламской революции из черного списка
13:18  Казахстанская экономика на распутье, - Аза Мигранян
13:16  Путешествие на север Таджикистана: крепости, замки, следы снежного человека и НЛО
13:07  Развитие Алматы: стратегии новые, проблемы старые
13:00  В Таджикистане переименовали пики Маяковского и Октябрьский
12:57  25 лет назад Китай вернул себе Гонконг. Как коммунисты изменили западный город
12:53  Раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше, - Сапа Мекебаев
12:50  Рейтинг исламских государств, - П.В.Густерин
11:48  В Таджикистане повысили минимальный размер зарплаты – с $38 до $57
11:28  Смена руководства в Казатомпроме. Муканов вместо Шарипова
11:20  О национализации банков, - Валентин Катасонов
10:20  Путин не раскололся на встрече с президентом Индонезии, - МК
09:51  У КырПрезидента С.Жапарова родилась вторая внучка
08:56  Россия национализировала нефтепроект "Сахалин–2"
08:45  У конкурентов России нет шансов, - Владимир Можегов
08:40  Украинское зерно перевозит в Турцию "казахский" зерновоз Zhibek Zholy
08:31  Остановив свой газ Россия реально выключит экономику Германии, - Питер Кэддл
06:52  Судан и Эфиопия ступили на тропу войны, - Равиль Мустафин
00:58  5 причин, по которым не только Украина, но и США проиграют войну России, - СП
00:55  России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов, - Александр Широкорад
00:43  Посткапитализм наступает: у экономики будущего должны быть три главные цели, - Александр Галушка
00:40  Жуткий цветок. Зеленский - ядовитый огненный чертополох, - Александр Проханов
00:39  С гастарбайтерами в РФ поговорят по-русски. Проверочные мероприятия еще ужесточат
Четверг, 30.06.2022
21:47  Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора Фердинанд Маркос-младший
21:36  На Каспии установили "красные флажки", - Виктория Панфилова
21:34  На Россию опускается "железный занавес". Саммит НАТО дал старт противостоянию, которого не было со времен холодной войны
21:21  Газ наконец стал геополитическим оружием России, - Глеб Простаков
16:30  Иран ищет пути повысить свой статус, - В.Сажин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Узбекистан   | 
Лукашенко назвал "симптомы" борьбы Запада за доминирование в Средней Азии
22:16 02.07.2022

В ближайшее время в Центральной Азии может произойти "схватка" за доминирование между двумя сторонами - между США с Евросоюзом и Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики. Его слова приводятся на сайте главы государства.

По его словам, западные страны сейчас борются за доминирование не только на европейском пространстве, но и в Средней Азии. Он привел пример с протестами в Казахстане и напомнил, как прогнозировал то же самое в Узбекистане.

"А что произошло вчера? Каракалпакская Республика, около половины Узбекистана, якобы там что-то в Конституции не так отразили (у них конституционный референдум будет), и она поднялась. Нет! Узбекистан начали качать. И сегодня уже начинают заявлять, что там иностранцы приложили свою руку", - сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, Центральная Азия оказалась "между двух огней": с одной стороны - Европа и США, а с другой стороны - Китай, который "сильно помогает" региону.

"Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились", - добавил глава государства.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Их причиной стал рост цен на газ. Вскоре требования протестующих стали политическими. Среди прочего они требовали отставки бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности. В июне в Казахстане состоялся референдум по поправкам в Конституцию, их поддержали 77,18% граждан. Из Конституции убрали упоминание бывшего президента, лишили Назарбаева привилегий и статуса елбасы (главы нации), а также в новой редакции отменили смертную казнь.

1 июля протесты также начались в Узбекистане, а именно в автономной республике Каракалпакстан. Причиной протестов стал проект поправок в Конституцию, в котором исключались положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибыв в Нукус, столицу автономии, пообещал не менять некоторые статьи Конституции, касающиеся Каракалпакстана.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656789360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент завершил вторую сессию VII созыва
- Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел встречу с Заместителем председателя Совета директоров компании JP Morgan
- Кадровые перестановки
- Депутаты фракции "Ак жол" подвергли критике работу Минсельхоза
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек
- МСХ разработал новую систему субсидирования АПК
- В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар Ата"
- "КазМунайГаз" помогает безработным жителям Мангистауской области трудоустроиться в "Татнефть"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  