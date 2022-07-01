Плоды бесхозяйственности. Угроза дефицита и дальнейшего роста цен нависла над казахстанским продуктовым рынком

00:16 03.07.2022 Плоды бесхозяйственности

Угроза дефицита и дальнейшего роста цен нависла над казахстанским продуктовым рынком.



Назад к кризису



Сахар, мясо, подсолнечное масло, мука, крупы, молочные продукты, рыба, колбасы, конфеты, консервы – это далеко не полный перечень товаров, цена на которые продолжит расти, и которые могут оказаться в категории дефицита. В прошлом мы уже сталкивались с неумением правительства контролировать поставки и цены, но сейчас республика стоит на пороге продовольственного кризиса.



Пока чиновники вразнобой пытаются уверить граждан, что Казахстан обеспечен продуктами питания, нарастают тревожные симптомы. Некоторые эксперты прогнозируют гиперинфляцию в продовольственном секторе и значительное сокращение ассортимента товаров.



Собственно, наши ответственные товарищи быстро прикрылись международными тенденциями – дескать, чего вы хотите, если дефицит и сумасшедший рост цен на еду фиксируется на всей планете. "Ситуация с продуктами питания очень сложная во всем мире. По данным Всемирной организации продовольствия при ООН, в этом году во всем мире отмечается рекордный и небывалый рост цен на продукты питания. Имейте в виду, что ожидается большой дефицит продуктов питания", – еще в мае заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.



Его слова регулярно находят подтверждение на прилавках. Спекулятивные ценники, которыми снабжают местный и импортный товар, угроза перебоев – это закономерные последствия многолетнего разворовывания бюджетов, отсутствия профессионализма. Похоже, Казахстану нечего противопоставить мировой угрозе, за долгие годы мы так и не смогли наладить собственное производство.



По данным Бюро национальной статистики, с начала текущего года сильнее всего подорожали именно продовольственные товары – на 17,9%. Цена сахара выросла на 54,6%. Свежие овощи стали дороже на 46%, картофель – на 30,3%, мясо птицы – на 28,8%, крупы – на 25,5%, мука и подсолнечное масло – на 22%.



Подчеркнем, что оголтелые скачки цен наблюдались и в прошлом году, причем на самые тривиальные товары. Не обеспечить запас картошки и моркови – позор для любого правительства. Могут возразить, что Казахстан 30 лет живет при инфляции, что цены лезут вверх так же быстро и постоянно, как падает курс тенге. Однако со времен развала Союза и беспредела 90-х годов страна не сталкивалась с настолько резким удорожанием продуктов первой необходимости.



По данным источников, в 2021 году на сдерживание цен правительство потратило 50 млрд. тенге, при этом дорогостоящие меры практически не имели эффекта. В течение года свекла подорожала на 70,8%, масло подсолнечное на 52,7%, морковь на 47,6%, сахар на 30,8%, гречка на 26,8%, картофель на 24,7%, яйца на 23%, баранина на 15,1%.



Власти дружно кивали на пандемию, закрытые границы, однако независимые эксперты утверждают, что истинная причина в бесхозяйственности и непродуманной продовольственной политике. Приказное сдерживание цен, кроме того, подтолкнуло бизнес к вывозу товаров за границу, а казахстанцам пришлось покупать дорогой импорт.



Напомним, что в начале прошлого лета стоимость картофеля достигала в некоторых регионах 700 тенге за кг. Исследования показали, что все больше граждан тратит львиную долю дохода на продукты, отказывая себе даже в покупке одежды.



Пустая кубышка



В марте Минсельхоз успокоил население, заявив, что рацион стране обеспечен.



"По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн. тонн социально значимых продуктов питания, в том числе муки – 145,1 тысячи тонн, сахара – 47,6 тысячи тонн, риса – 40,2 тысячи тонн, макарон – 21,3 тысячи тонн и один миллион тонн овощной продукции и другое. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов", – сообщили в ведомстве.



Несмотря на подобные уверения, дефицит сахара уже возник, а цена его выросла на 50%. Причина – в сокращении собственного производства до 30% от потребностей, запрете на вывоз сахара со стороны России, изменении логистических маршрутов. Много лет правительство обязалось наладить полный цикл изготовления этого продукта, но в итоге наши бизнесмены не смогли конкурировать с российскими поставщиками из-за отсутствия поддержки. Простаивают и фермеры, нет адекватного спроса, деградировала ирригация, сахарные заводы перерабатывают импортное сырье. Теперь цена за килограмм сладкого товара достигает 900 тенге, и это не предел.



Многие отечественные предприятия, производящие кондитерскую продукцию и напитки, сообщили о прекращении выпуска наиболее сахарозатратных наименований, некоторым компаниям даже грозит закрытие. Если бы правительство позаботилось заблаговременно увеличить посевы сахарной свеклы, сегодня мы бы не оказались в ловушке дефицита.



Россия также ввела запрет на вывоз зерновых, что не могло не затронуть отечественные отрасли, поскольку тут мы тоже полагались на импорт. "В любом случае мы все прекрасно понимаем, что находимся в едином экономическом пространстве. И любые ухудшения у наших соседей отражаются на нас. Как это повлияет на рынок мяса? Здесь может быть несколько факторов. Во-первых, цена на зерно, которая будет зависеть и от России. Сегодня мы уже видим новость, что Россия поставила временный запрет на поставку зерна в страны ЕАЭС. Само собой, это повлияет на себестоимость мяса. Учитывая то, что 70% себестоимости мяса – это корма", – процитировали СМИ исполнительного директора Мясного союза Казахстана Аскара Жубатырова.



Весной местные производители опасались наплыва дешевого импорта из РФ, но сегодня, когда курс тенге к рублю стал катастрофическим, есть основания полагать, что поставки от соседей многим окажутся не по карману.



Отечественные полеводы несколько лет подряд заявляли, что агрессивный завоз из России обрушивает цены на внутреннем рынке. Выращивать культуры становится невыгодным, не спасают и субсидии от государства. По данным Союза полеводов, из-за импорта, в том числе серого, отрасль потеряла 160 млрд. тенге.



Однако приостановка ввоза нашим производителям ничем не помогла, поскольку эта сфера давно и прочно переориентирована на закуп от соседей. Итог закономерен – рост цен и дефицит.



В апреле казахстанские мукомолы сообщили о приостановлении работы более половины мельниц из-за нехватки зерна. Стоимость пшеницы достигает 160 тыс. тенге за тонну, наблюдается ее нехватка на отечественном рынке.



"Мы не можем купить зерно уже две-три недели, нет предложений. Были цены 142 тыс. тенге за тонну, зерно не продавали, 150 тыс. тенге – не продали, уже 160 тыс. – не продают. Сейчас при цене 160 тыс. тенге за тонну на элеваторе на доставку зерна уходит еще 8 тыс. тенге, итого 168 тыс. оно будет на мельнице стоить. При такой стоимости сырья себестоимость муки составит 224 тыс. тенге. Мы, соответственно, будем ее продавать по 235 тыс. То есть, надо иметь в виду, что мука сильно подорожает. Это неизбежное повышение, потому что сырье занимает 85% нашей себестоимости", – сказал вице-президент Союза зернопереработчиков Талгатбек Алихан порталу Eldala.kz. Приходится констатировать, что и эта отрасль не может функционировать без привычной подпорки соседей.



Впрочем, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров немедленно опроверг заявления мукомолов. "Как известно, имеется ряд публикаций в СМИ о приостановлении деятельности ряда мукомольных предприятий ввиду дефицита сырья. Сразу хотел бы начать с сообщения, что никакого дефицита зерна нет. Зерно в достаточном количестве имеется в республике. Призываем всех не создавать ажиотаж", – сказал Сапаров.



В мае же Антимонопольный комитет выявил ценовой сговор среди оптовых продавцов муки в Карагандинской области. По сведениям источников, у ТОО "Зерновая компания "Сункар и К", ТОО "Карагандинский мелькомбинат", ТОО "Атамекен Компани", ТОО "Фирма "Акнар" выявлены признаки одновременного повышения цен на пшеничную муку первого сорта.



Что касается подсолнечного масла, которое мы тоже с удовольствием импортировали, наплевав на развитие собственного производства, то глава Минсельхоза Ербол Карашукеев "порадовал" известием – без вмешательства государства бутылка этого продукта уже стоила бы 5 тысяч тенге. Впрочем, цена на пятилитровую "флягу" теперь выше указанной суммы.



Чего еще не хватает?



Минсельхоз заверяет, что Казахстан на 80% обеспечен собственным продовольствием. Но в разрезе отраслей эта цифра становится абсурдной. В прошлом году на закуп недостающих товаров страна потратила свыше 700 млн долларов, таковы данные МСХ.



Как сообщает агентство Energyprom, дефицит до 20% наблюдается в овощном сегменте. Необходимо завозить помидоры, морковь, капусту, свеклу. Столько же не хватает в сегменте подсолнечного и сливочного масла, а также мяса.



Некоторые сферы не обеспечены хронически. В частности, доля местного производства колбасных изделий составляет только 56,4%, сыров и творога – 56%, мяса птицы – 67,4%. Причиной называется нехватка сырья.



Кроме того, в 2021 году сократилось производство консервированной рыбы и икры (на 54,9% – до 2,4 тыс. тонн), свежей рыбы (на 17,4% – до 10,1 тыс. тонн), сахара (на 29,3% – до 51,2 тыс. тонн). Одного только сахара республике нужно более 500 тонн в год. На "закуску" наш эксклюзивный позор: Казахстан ввозит из-за границы треть яблок.



Многие, вероятно, заметили, что с полок магазинов исчезают давно привычные продукты. По словам участников рынка, наблюдается обеднение линейки товаров, и такая тенденция усилится в будущем. Средний чек, к тому же, увеличился на 35-40%, поэтому покупатели массово переместились в нижний ценовой сегмент. Важно подчеркнуть, что на многие изделия цены подняли совершенно необоснованно – такой была "истерическая", спекулятивная реакция поставщиков на мировую обстановку и слухи о "долларе за 500–600 тенге".



Здесь необходимо отметить сокращение ввоза, быть может, не особенно важных, но скрашивающих жизнь товаров – конфет, колбас, рыбных консервов. Не секрет, что в этих сегментах отечественные производители далеко отстают по качеству от российских и белорусских. Сегодня соседи предпочитают держать продукты у себя, кроме того, их цена становится недоступной для большинства казахстанцев.



Таким образом, ключевые продовольственные отрасли критически зависят от импорта, и эта зависимость будет только нарастать. Несмотря на обещания правительства, намеренного построить буквально десятки мясных, молочных и прочих заводов за три-пять лет, нет никаких гарантий, что эти планы вновь не будут провалены. Если мы не смогли реализовать стратегию продовольственной безопасности в относительно тучные и стабильные годы, то сегодня, в условиях войны и разрыва логистических цепочек, такой рывок маловероятен. Помимо сказанного, дефицит продуктов сегодня испытывают практически все страны мира, то есть, вполне вероятно, что зарубежные поставщики откажутся продавать еду по любым ценам.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

01.07.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656796560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Парламент завершил вторую сессию VII созыва

- Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел встречу с Заместителем председателя Совета директоров компании JP Morgan

- Кадровые перестановки

- Депутаты фракции "Ак жол" подвергли критике работу Минсельхоза

- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района

- Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек

- МСХ разработал новую систему субсидирования АПК

- В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар Ата"

- "КазМунайГаз" помогает безработным жителям Мангистауской области трудоустроиться в "Татнефть"

