Казахстан. Управделами президента заказало госнаград почти на полмиллиарда тенге

00:23 03.07.2022

СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ



Стоимость всех казахстанских орденов заметно выросла по сравнению с 2021 годом



Управление делами Президента Республики Казахстан в 2022 году немного запоздало с размещением заказа на изготовление государственных наград на Казахстанском монетном дворе.



Обычно его делают в январе-марте каждого года. Мы уже было подумали: раз президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сделал заявление, что не будет принимать никаких наград до окончания своего президентского срока, то и звездопад орденов-медалей в стране прекратится.



Значимых праздников и юбилеев в стране в 2022 году не намечается. К тому же после Кантара оказались в опале многие из тех, кто в канун 30-летия Независимости Казахстана получил значимые и дорогие в денежном выражении ордена.



К примеру, орден "Барыс" I степени в 2021 году получила теперь уже экс-депутат Мажилиса Парламента Дарига НАЗАРБАЕВА. Его стоимость составляла в 2021 году 1,998 млн тенге. Орденом "Барыс" ІІІ степени наградили к 30-летию Независимости теперь уже бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана БАЙБЕКА. Стоимость ордена - 694,8 тысяч тенге.



В списке награжденных к юбилейной дате казахстанцы также нашли много дальних и близких родственников первого президента, что вызвало негодование граждан в социальных сетях.



Но вернемся к заказу на изготовление госнаград 2022 года. Его общая сумма составила 480,2 млн тенге с учетом НДС. При этом в технической спецификации отсутствуют знаки высших наград страны – золотых звезд "Қазақстанның Еңбек Ері", которые в 2021 году обходились налогоплательщикам по 1,13 млн тенге за штуку.



В 2021 году заказ на изготовление госнаград размещался трижды: в феврале на 311,8 млн тенге, в мае на 123,9 млн тенге заказали юбилейных медалей к 30-летию Независимости Республики Казахстан и в ноябре срочно дозаказали еще широкий ассортимент орденов и медалей на 140,1 млн тенге.



То есть, в итоге было потрачено 575,8 млн тенге.



Но повторимся, 2021 год был юбилейный, а потому наград героям всех мастей не жалели. Хотя заслуги многих в построении Казахстана, как мы видим, весьма сомнительные.



В 2020 году госнаграды Управление делами Президента заказывало дважды: в марте на 253,6 млн и в июне на 83,5 млн тенге. Итого из бюджета страны было потрачено 337,1 млн тенге.



Судя по техспецификации 2022 года, стоимость орденов заметно выросла.



Орден "Отан" подорожал с 235 тысяч тенге до 258,5 тысяч, или на 23,5 тысячи тенге. Их заказали пять единиц.



Знаки ордена "Барыс" I степени в 2021 году стоили 1,998 млн тенге, а в 2022 – уже 2,198 млн тенге. То есть, почти на 200 тысяч тенге дороже. Их заказали 20 единиц, хотя в 2021 году хватило и 12 комплектов.



Знаки ордена "Даңқ" I степени (на фото ниже) в 2021 году не заказывали вообще, в 2022 году решили сразу заказать 10 комплектов по 1,397 млн тенге каждый.



Самый популярный среди чиновников орден "Құрмет" в 2021 году стоил 201 тысячу тенге, в 2022 - уже 221. Их традиционно заказали 300 штук.



И хотя подвески для многодетных матерей "Күмісалқа" и раньше стоили очень дешево – 18,5 тысяч тенге – в 2021 году, но и они в 2022 выросли в цене до 20,4 тысяч тенге и заказали их сразу 9 тысяч штук.



В прошлом году было изготовлено всего 5 тысяч серебряных подвесок, в которых на самом деле нет ни грамма серебра. Вывод: в стране все же растет рождаемость и число многодетных семей.



Кстати, заказали в 2022 году и тысячу подвесок "Алтын алқа" по 27 тысяч тенге каждая. В 2021 году их не заказывали вообще.



Стоимость других наград вы можете увидеть в таблице.



Кстати, другой крупный заказ Казахстанский монетный двор в 2022 году получил от министерства образования и науки. Оно попросило изготовить знаков "Алтын белгі" для отличников учебы на 100 млн тенге. Всего было заказано 8,5 тысяч знаков. Стоимость каждого – 11,8 тысяч тенге, а вовсе не 50 или 500 тысяч, как многие обладатели выставляют на сайтах бесплатных объявлений. Потому что золота в "Алтын белгі" ровно столько же, сколько серебра в "Күмісалқа" или золота в "Алтын алқа" - только слово в названии знаков. Сами же награды изготовлены из сплавов обычных недрагоценных металлов.



К слову, даже "Алтын белгі" нынче немного подорожали: в 2021 году один знак обходился в 10,7 тысяч тенге. Что поделать, инфляция.