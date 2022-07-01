Чоршанбе, Панчшанбе, Джума и Якшанбе. История всех худжандских базаров

00:25 03.07.2022 Алия Хамидуллина, Илхом Сангинов, Asia-Plus



Рассказываем, как они зарождались, и что в них примечательного



Базары – визитная карточка любого города на Востоке. В этих шумных местах торговли царит особая атмосфера: снующая толпа покупателей, веселое зазывание продавцов, разнообразие запахов и изобилие товаров, дружелюбие, простота, ну и, несомненно, возможность поторговаться и испробовать на вкус различные яства.



Большие базарные дни



Один из самых больших крытых рынков в Центральной Азии расположен на севере Таджикистана – в Худжанде. Базар Панчшанбе, что в переводе "четверг", в этом году отмечает свое 58-летие. Однако история его образования уходит в древние века.



Панчшанбе был не единственным базаром в Худжанде. Еще со времен Шелкового пути Худжанд имел важное значение в торговле и производстве в Средней Азии. Его называли "северными воротами" в Ферганскую долину, через который проходил торговый путь между Кокандом и Бухарой.



Русские художники конца XIX века описывали, что из Ташкента в Самарканд было две дороги. Одна через Голодную степь и Джизах – короткая, но тяжелая и малолюдная, а вторая - через Худжанд. Она была длиннее, но приятнее, так как вдоль нее располагалось большое количество городов и поселений.



Худжанд был окружен со всех сторон защитной стеной, а главными дорогами считались те, что вели из центра до ворот. Именно на месте пересечения главных дорог и располагались базары. Такие перекрестки назывались "чорроҳаи мардон", то есть перекрестки мужчин.



Также было и в других восточных городах. В Бухаре, Самарканде и Ташкенте такие перекрестки с базарами назывались "Чорсу" (четыре стороны).



Большие базарные дни в Худжанде проходили по средам, четвергам и пятницам. В эти дни сюда съезжались торговцы со всего уезда и других городов. В остальные (небазарные) дни проходила обычная внутригородская торговля.



Отдельно от крупных базаров в городе функционировали рынки по продаже леса, дров, угля, скота. Также множество других торговых точек располагалось на месте скрещения трех дорог (сераҳа) и на перекрестках между двумя-тремя кварталами.



Такие базарчики в Худжанде назывались гузар. Еще в 1870 году в городе было 13 таких гузаров.



Чоршанбе - базар по средам



В среду оживленная торговля велась на базаре Чоршанбе, который состоял из 280 лавок. Он располагался на площади ближе к цитадели-крепости (Ӯрда) вблизи русской части города.



Базар состоял из двух перпендикулярных друг к другу крытых рядов, а свободное пространство между ними отводилось под торговую площадь. Ларьки были полны галантереи, парфюмерии и фабричных тканей.



При советской власти, когда Худжанд начал активно развиваться, было решено изменить месторасположение рынка. Поскольку базар находился фактически в центре города, его перенесли в сторону улиц МОПР и Космонавтов, а на его месте оформили притеатральную площадь.



Там же установили фонтан и немного позже памятник кормящей волчице. Сам театр переехал в новое здание в начале 60-х. Раньше он располагался на месте нынешнего базара Панчшанбе.



Сильно преобразованный базар Чоршанбе, как колхозный рынок, просуществовал до 60-х годов XX столетия. Сторожилы до сих пор помнят, как там продавали излишки выращенных овощей и фруктов собственники огородов и земельных участков.



В начале 60-х базар окончательно снесли и на прилегающей территории построили множество зданий: жилые многоэтажки, музыкальное училище им. Содирхона Хофиза, поликлинику N1, здание городской АТС, административные здания, новое здание театра им. А.С.Пушкина.



Главный базар города - Панчшанбе



Панчшанбе базар в Худжанде находился в экономической части города – рабате, в котором было сосредоточено ремесленничество, торговля и хозяйственная часть. Базар располагался на перекрестке главной торговой дороги, которая вела к Кокандским воротам.



По четвергам тут велась большая торговля - насчитывалось порядка 510 торговых лавок. Панчшанбе был почти в два раза больше Чоршанбе базара.



За Кокандскими воротами было "припарковано" большое количество верблюдов и грузов. Караван-сараи и чайханы находились по обе стороны от ворот.



Кокандская дорога была главной и за городом, ведь по ней можно было добраться до важных торговых городов. И по сей день она остается главной дорогой (ныне трасса Худжанд-Гафуров), ведущая в сторону аэропорта и железнодорожного вокзала.



В конце XIX века Панчшанбе базар располагался вовсе не на том месте, где он сегодня находится, а немного дальше. В книге Рахима Джалила "Маъвои дил" говорится, что от перекрестка "Чорроҳаи мардон" торговые ряды шли в сторону пересечения сегодняшних улиц Джура Зокирова и Исмоила Сомони – там, где расположен нынешний главный офис Babilon Mobile.



Большая часть рынка была крытой, защищенной от дождя и снега в зиму и от солнца летом. В северной части базара торговали мясом, лепешками, конфетами, кондитерскими изделиями, фруктами, рисом. Также тут продавались кожа и фарфор.



В восточной части были лавки с мылом, ювелирными, медными, стальными и чугунными изделиями. В западной части можно было найти ткани, шелк, гончарную посуду и ножи.



Из 29 караван-сараев 18 находились возле Панчшанбе. Караван-сараи выполняли роль гостиниц, стоянки для купцов и домов торговли. Некоторые также использовались в качестве стоянки для лошадей, верблюдов, ослов, на которых приезжали люди издалека.



В советские годы на этом месте уже начали парковаться автомобили, автобусы до ближайших селений и позже такси. Сейчас это место отведено под базарную площадь.



Один из таких сараев, носивших название "унҷигиҳо" (жители селения Унджи) находился на месте сегодняшнего торгового дома Хоҷӣ Абдулазиз. За этим сараем располагалось несколько тесных лавок (дӯкон) и домов, в одном из которых жил отец будущего известного поэта Аминджона Шукухи.



К середине XX века от того сарая и лавок ничего не осталось.



Здесь же рядом находилось здание представительства компании Singer, производящей швейные машинки, которые еще до революции стали успешно продаваться во многих городах тогдашнего Туркестана. В начале XX века эти машинки позволили совершить рывок в швейном производстве. Они были очень дорогими, и для их приобретения людям приходилось копить деньги месяцами, а порой и годами.



В южной части базара, напротив нынешнего здания Babilon Mobile, где сейчас находятся аптечные ряды, на открытом пространстве функционировал "бозори ғӯза". Во второй половине XIX - начале XX веков там продавали хлопок. Его в основном покупали производители хлопковых тканей. В то время в городе было развито хлопкоткачество и шелкоткачество, у многих ремесленников были специальные ткацкие станки.



Крыши худжандских рынков состояли из прочного переплета балок, опирающихся на деревянные стойки и покрытые либо толстым слоем глины с соломой, либо циновками (чипта), а кое-где кровельным железом (тунука). Все это деревянное сооружение в Худжанде называлось "тим", то есть крытый базар или пассаж.



По двум сторонам улиц базара, которые в свою очередь делились на торговые ряды (раста), плотно размещались лавки (дӯкон). Под словом раста в Худжанде понимался ряд лавок, в которых продавались однотипные товары, такие, как ювелирные изделия, галантерея, парфюмерия, пряности, лекарства.



Размер средней лавки составлял 3х3 метра. На ночь передняя, открытая часть лавки запиралась засовами. Товары оставались в лавках. Тим по ночам охранялся специальным стражником (тимбон).



А вот старинный мавзолей Шейха Муслихиддина (Маслихатдина) рядом с Панчшанбе по некоторым источникам уходит корнями аж к началу XIII века. Мавзолей неоднократно реставрировался и видоизменялся. Последний раз он перестраивался в конце XX века. Соборную мечеть с минаретом, которая входит в мавзолейный комплекс, относят к XIX веку.



Расположение религиозного объекта рядом с шумным базаром можно было объяснить тем, что для совершения намаза торговцам и покупателям не нужно было тратить лишнее время на дорогу до ближайшей мечети. В данном случае соседство мечети с многолюдным базаром позволяло спокойно совершать полуденный намаз, не отлучаясь надолго со своего рабочего места.



Новый Панчшанбе



В 1964 году было построено новое здание колхозного рынка Панчшанбе – на тот момент крупнейшего крытого рынка в Средней Азии. Эта дата и по сей день сохранилась на стене главного входа.



По воспоминаниям писателя Рахима Джалила, раньше на месте базара располагались одноэтажные жилые дома, прилегающие к рынку. А 9 мая 1969 года на месте прежнего рынка была построена стелла павшим героям в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне.



Внутри основного здания колхозного рынка Панчшанбе, как и сегодня, продавались ароматные лепешки, свежие фрукты и овощи, крупы, сухофрукты, мед, молочные продукты. Ларьки с выпечкой и сладостями (набот, различные виды халвы) располагались снаружи.



По периметру базара ютились магазинчики, а в углу здания сидели продавщицы тюбетеек, надев на голову одну и разложив остальные. Там же часто продавали национальные халаты (чапон) и платки (рӯмол).



Рядом находился магазин школьных принадлежностей. Перед началом учебного года там разворачивалась настоящая битва, сопровождающая длинными очередями. Жители ждали конца августа, чтобы закупить для детей все необходимое к школе.



Так называемые "общие тетради" на 48 и 96 листов одно время стали дефицитным товаром. Такая же ситуация была и с дневниками, цветными карандашами и фломастерами. Не каждому желающему доставался этот ценный товар.



По диагонали, на другом конце базара был расположен магазин спортивных товаров. Помимо спортивного инвентаря и одежды, там продавались велосипеды - спортивный велосипед "Спутник" и складывающаяся "Кама".



Задняя часть базара (параллельно ул. Шарк) была отведена под продажу арбузов и дынь, а на пассаже располагались мясные лавки.



На углу находилась контора и лаборатория санитарного контроля базара. На второй этаж базара (болохона) можно было попасть с четырех сторон. Тут по всему периметру, как и сейчас, располагалось множество магазинчиков.



Здесь можно было найти практически все: ткани и одежду, школьные принадлежности, промтовары, игрушки, галантерею, товары для дома и быта. "Болохона" была неким аналогом универмага. В выходные дни здесь толпилось множество народу, в большей части женщины.



Жители вспоминают, что заблудиться тут было немудрено. "Еще пятилетним мальчиком я однажды чуть не потерялся там. Мама зашла в очередной магазинчик, а я отвлекся, - вспоминает Илхом Сангинов. - Когда заплакал, собралась толпа, и мама нашлась за пару минут".



Противоположная от главного входа сторона базара была отведена для продажи овощей. Там же продавали зелень и веники. По воскресеньям в дальних рядах продавались аквариумные рыбки и корм.



Джума и Якшанбе базары



По пятницам в 18 микрорайоне города действует Джума базар. Тут уже с вечера четверга собираются торговцы овощей и фруктов. Сельхоз продукцию здесь можно купить на порядок дешевле, чем в остальных торговых точках города.



Также тут можно приобрести одежду, строительные материалы и товары для дома.



Более древние сведения об этом рынке нам найти не удалось. Также мы не нашли упоминаний и о воскресном Якшанбе базаре (нынешняя барахолка), расположенном на повороте в город Гулистон (Кайракум). Возможно, эти базары возродились уже в советское время.



Сегодня главный базар Панчшанбе остается сердцем древнего Худжанда. Его обязательно посетит каждый турист и гость города.



Панчшанбе - единственный базар, сохранившийся спустя несколько веков.



Попадая в эту восточную сказку, можно наглядно лицезреть один из древних постулатов экономики: "торговля - двигатель цивилизации". Здесь уживаются рядом и современность, и простота. Вам предложат купить товар с примитивного ларька – подстилки прямо на земле, а чуть поодаль вас уже зазывают продавцы с роскошных витрин с подсветкой.



Гостеприимство и манера этого базара не оставят равнодушным даже самого скупого покупателя. Источник - Азия-Плюс

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