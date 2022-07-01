Большой митинг талибов заканчивается призывами к международному признанию

00:28 03.07.2022

Мохаммад Юнус Явар



КАБУЛ (Рейтер, 02 июля 2022) - Организованное талибами (запрещен в РФ) собрание тысяч религиозных и этнических лидеров мужского пола завершилось в субботу обращением к иностранным правительствам с просьбой официально признать их администрацию, но не сообщило об изменениях в международных требованиях, таких как открытие средних школ для девочек.



Афганская экономика погрузилась в кризис, поскольку западные правительства прекратили финансирование и строго ввели санкции, заявив, что правительству Талибана необходимо изменить курс в отношении прав человека, особенно прав женщин.



"Мы просим региональные и международные страны, особенно исламские страны… признать Исламский Эмират Афганистан… снять все санкции, разморозить средства (центральный банк) и оказать поддержку в развитии Афганистана", – говорится в заявлении участников собрания, использующем название группы для своего правительства, которое официально не признано ни одной страной.



Затворнический лидер группы присоединился к трехдневному собранию более 4000 человек в пятницу и выступил с речью, в которой поздравил участников с победой талибов и подчеркнул независимость страны.



Талибы отказались от объявления о том, что все школы откроются в марте, в результате чего многие девочки, которые пришли в свои средние школы в слезах, вызвали критику со стороны западных правительств.



В выступлениях, транслируемых по государственному телевидению, небольшое число участников поднимали вопросы образования девочек и женщин. Заместитель лидера движения "Талибан" и министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани заявил, что мир требует инклюзивного правительства и образования, и решение этих вопросов потребует времени.



Но верховный лидер группы Хайбатулла Ахундзада, который обычно живет в южном городе Кандагар и редко появляется на публике, сказал, что иностранцы не должны отдавать приказы.



В заключительном заявлении собрания говорится, что защита Исламского Эмирата является обязательной, а группировка боевиков "Исламского государства", заявившая, что она стоит за несколькими нападениями в стране, является незаконной.



Он сказал, что не будет вмешиваться в соседние страны, и они не должны вмешиваться в дела Афганистана.



Перевод Гугл