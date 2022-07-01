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Море логистических возможностей Каспийской пятерки
00:32 03.07.2022

Алексей Чекрыжов: Море логистических возможностей Каспийской пятерки

1-07-2022, 16:01

На этой неделе в Ашхабаде состоялся шестой саммит лидеров государств Каспийской пятерки. Главы России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана встретились, чтобы обсудить экономические и экологические инициативы в регионе, а также подтвердили приверженность существующим договоренностям по безопасности. Эксперты отмечают, что в нынешних условиях геополитической турбулентности значение Каспийского саммита возрастает, а переговоры пяти государств влияют на политические векторы всей Евразии.

Прошедший саммит имел практический характер. Наибольшая доля предложений сторон касалась экономического сотрудничества и наднациональных транспортно-логистических проектов. Так, стороны озвучили собственные инициативы и подходы к раскрытию логистического потенциала Каспия и окружающих государств.

Речь, прежде всего о выстраивании международного транспортного коридора "Север-Юг", который все еще не функционирует в полную мощность. Определенные барьеры здесь кроются в отсутствии единого оператора и соответствующей тарификации грузоперевозок. Кроме того, до сих не решены все инфраструктурные задачи МТК. Так, в Иране еще продолжается строительство железнодорожных веток транспортного коридора. Кроме того, стороны ведут работу над формированием соответствующих потенциалу МТК "Север-Юг" логистических хабов. К слову, этот вопрос в ходе работы саммита также поднимал глава Туркменистана.

Очевидно, что задачи по интенсификации транспортно-логистического сотрудничества решаются постепенно. Государства Каспийской пятерки и другие страны региона тщательно формируют общие подходы к тарификации грузов, что в будущем должно привести к созданию единого оператора транснациональных перевозок. Вместе с этим стороны поэтапно снижают бюрократические барьеры транзита, что попутно снимает и временные издержки грузоперевозок.

Можно предположить, что последние геополитические события будут подталкивать Евразию к консолидации вокруг подобных транспортных проектов. Каспийская акватория и МТК "Север-Юг" интересны далеко не только его действующим участникам. Особое внимание к этому региону, ожидаемо, проявляет Китай в призме продвижения проекта "Один пояс - один путь". Объемы торговли КНР и стран Европы, а также других государств Евразии растут поступательными темпами. Согласно существующим прогнозам, в ближайшее время товарооборот ЕС и Китая достигнет 1 трлн. долларов. В то же время экономические ограничения Запада формируют ощутимые риски для наращивания торгово-экономического сотрудничества сторон.

Транзитный потенциал России и Белоруссии сегодня искусственно ограничен. Какой-либо ясности в вопросах снятия транзитных ограничения страны Европы не вносят. При этом исключить Россию из системы мировой торговли тоже невозможно. В этой призме диверсификация коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" приобретает особое значение.

В дополнение, не так давно страны G7 объявили о собственных планах по развитию глобальной инфраструктуры. Так называемые "революционные проекты" в развивающихся странах, на финансирование которых G7 планируют направить 600 млн. долларов до 2027 года анонсированы в противовес китайской инициативы "Один пояс - один путь". Представители КНР отметили, что страны Запада такими шагами продвигают собственные геополитические интересы, попутно очерняя китайские транспортные проекты.

Слова президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о Каспии, как о море возможностей, являются довольно точным описанием потенциала акватории для государств региона. Страны Каспийской пятерки уже давно реализуют соответствующие инициативы в области наращивания транспортного сотрудничества. Однако последние события подталкивают стороны к еще большей интенсификации всех логистических и инфраструктурных инициатив.

Центр геополитических исследований "Берлек-Единство"

Источник - "Берлек-Единство"
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