Саммит Прикаспийского режима - дорога к новому военному блоку?

00:36 03.07.2022 Donya-e Eqtesad

Иран



29 июня в Ашхабаде состоялся шестой Каспийский саммит. Владимир Путин вместе с лидерами Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана поговорили о возможностях совместного сотрудничества. Заседание в Ашхабаде прошло с акцентом на вопросы безопасности и правового статуса моря.



Заседание в Ашхабаде прошло с акцентом на вопросы безопасности и правового статуса моря



Шестой саммит глав государств Каспийского бассейна, включая Исламскую Республику Иран, Российскую Федерацию, Казахстан, Туркменистан и Республику Азербайджан состоялся в середине минувшей недели, имея в официальной повестке дня два вопроса – правовой статус и региональную безопасность. Также было запланировано памятное фотографирование лидеров глав пяти государств бассейна. Принимала саммит столица Туркменистана – город Ашхабад. Иран присутствовал на саммите как один из важнейших "полюсов" Каспийского побережья, а также - как ключевой маршрут доступа к водам мирового океана, а следовательно, к маршрутам мировой торговли, для всех остальных стран Каспийского бассейна.



Президент Ирана, перед отправлением на саммит, в ходе которого были также запланированы двусторонние встречи с лидерами остальных стран Каспийского бассейна, охарактеризовал Каспий как природный капитал и средоточие ресурсов и богатств, общее для всех пяти государств. При этом он отметил, что все государства бассейна едины в том, что в регионе и акватории не должны присутствовать "нерегиональные игроки". В свою очередь, министр иностранных дел России, в ходе заседания глав дипломатических ведомств всех стран бассейна, отметил одно новое направление для сотрудничества, на котором ранее не делалось столь четкого акцента: министр отметил согласие всех стран работать на укрепление в акватории военного сотрудничества, а также на укрепление атмосферы "взаимного доверия". Саммиты и регулярные встречи глав государств Каспийского бассейна являются важной формой регионального сотрудничества, которая выполняет огромную роль в деле укрепления взаимодействия пяти государств-участников. Кроме того, отдельно следует отметить, что заседания глав государств Каспийского бассейна полностью укладываются во внешнеполитическую концепцию нынешнего руководства Исламской Республики Иран: основными элементами этой концепции являются приоритет отношений с государствами-соседями Ирана и политическая стратегия добрососедства.



Важность сотрудничества, исходя из реалий мировой политики



Президент Ирана, выступая на саммите, назвал Каспий "акваторией сотрудничества", отметив, что сотрудничество всех прибрежных государств получает особое значение, прежде всего, с учетом реалий нынешней мировой политики и состояния международных отношений. Данное взаимодействие и сотрудничество, по его словам, должно в итоге приводить не только к экономическому росту и росту общего благосостояния всех наций региона, но и к укреплению мира и региональной стабильности, а также способствовать разрешению всех противоречий и проблем исключительно силами государств "Каспийской пятерки". Президент Ибрагим Раиси в ходе Ашхабадского саммита приветствовал инициативы, высказанные лидерами некоторых государств-участников и направленные на укрепление экономического сотрудничества в различных сферах. Вместе с тем, президент назвал Каспий "акваторией мира и дружбы", а также фактором "сближения" проживающих здесь народов. Для Ирана, по словам президента, Каспий – это, прежде всего, сфера всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества, основанного исключительно на учете общих интересов (стран-участников). Кроме того, на полях Каспийского саммита президент Раиси провел ряд двусторонних встреч и переговоров с главами всех стран-участников, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Несомненно, переговоры Раиси и Путина, исходя из нынешней региональной и международной повестки, имели как для Ирана, так и для России, исключительно важное значение.



Каспий как общее наследие и капитал



Ранее президент Ирана неоднократно говорил о необходимости недопущениям в регионе "посторонних игроков", апеллируя при этом к согласованной позиции всех государств-участников по данной проблеме. По сообщению Информационного центра при канцелярии президента Ирана, накануне отъезда в Ашхабад президент заявил журналистам, что приглашение главы Туркменистана принять участие в Каспийском саммите является важным знаком дружбы "близкой Ирану страны".



Также президент Ирана еще раз подчеркнул важность тезиса о Каспии как акватории "общего наследия" и "общего капитала", потенциал которого призван служить во благо почти 300 миллионов человек, проживающих во всех пяти государствах региона. Необходимо напомнить, что данный тезис о Каспии использовался и прежними главами правительств Исламской Республики Иран. Президент Раиси подчеркнул, что Иран имеет хорошие, дружеские отношения со всеми государствами Каспийского бассейна, и важное значение имеет обсуждение правового статуса Каспия как акватории исключительно "общего блага". При этом все государства должны работать на укрепление безопасности акватории, используя ее исключительно с мирными целями. Необходимо напомнить, что по двум вышеупомянутым тезисам страны-участники Каспийского бассейна в разные годы имели далеко не одинаковую позицию. Но на нынешнем саммите, помимо вопросов безопасности, предстояло обсудить значительно более широкий круг вопросов, как-то: сотрудничество прикаспийских государств в сфере транспорта, транзита, морской торговли, меры по повышению благосостояния "живых морских ресурсов", охрана окружающей среды и экологическое состояние акватории, и опять же – недопущение присутствия в акватории "иностранных игроков". Особенно важно не допустить присутствия в регионе кого-либо из блока НАТО, который, используя в настоящий момент разного рода конфликты на евразийском пространстве, заметно усилил экспансионистскую составляющую в своей политике.



Сотрудничество в военной сфере



Очевидно, что логическим продолжением обсуждения вышеперечисленных вопросов на саммите стала тема укрепления сотрудничества в военной сфере. Особое значение обсуждению данной составляющей придавал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он упомянул, что все лидеры государств Каспийского бассейна согласны продолжить и ускорить работу над соглашением, которое будет предусматривать реализацию мер укрепления взаимного доверия и военного сотрудничества на Каспии. По словам Лаврова, все министры иностранных дел государств бассейна подтвердили принципы Конвенции о правовом статусе Каспия как "акватории общего блага".



Как заявил Лавров по завершении встречи с коллегами, представляющими Каспийскую пятерку, на данной встрече все подтвердили значение взаимодействия в военной сфере. По словам российского министра, стороны явно и недвусмысленно подтвердили тот принцип Конвенции о правовом статусе Каспия, который гласит о недопустимости военного присутствия в акватории "некаспийских государств".



Лавров также напомнил, что, в соответствии с одним из положений Конвенции, мореплавание и навигация в акватории Каспия возможны только для судов, в том числе и военных, следующих под флагом прикаспийских стран. Этот принцип также касается и входа в Каспий, и выхода из него на любом судне, добавил Лавров. "Данный принцип заявляется совершенно открыто и недвусмысленно" - подчеркнул глава российского МИДа. На совместном заседании с коллегами других стран Каспийского бассейна Лавров отметил также, что вопрос охраны окружающей среды и всех "живых ресурсов" Каспия должен быть приоритетным при обсуждении действий и шагов всех каспийских государств.



Значение Шестого саммита лидеров Прикаспийских государств



Необходимо подчеркнуть, что для Ирана Шестой саммит Каспийских государств был важен с той точки зрения, что он является составной частью провозглашенного президентом Раиси внешнеполитического курса страны, целью которого является укрепление в регионе добрососедства, как в экономическом, так и в политическом отношении. На уже прошедших нескольких саммитах лидеров Прикаспийских государств, которые принимала каждая из прикаспийских стран, уже обсуждался и согласовывался широкий спектр вопросов в разных областях, включая политическую и экономическую сферы, вопросы безопасности, и стороны приходили к договоренностям по разным сюжетам. Важно, что каждое из прикаспийских государств имеет свои возможности и потенциал, с точки зрения экономики, транспорта, транзита, а также культурного наследия и туризма, и все эти вопросы также поднимались и обсуждались на саммитах.



Напомним, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского бассейна, наконец, осуществилось после долгих лет обсуждений и дебатов, на предыдущем, 5-м саммите Прикаспийских государств, который проводился в 2018 г. на территории Казахстана, в приморском городе Актау. Конвенция стала одним из важнейших документов, подписанных всеми странами Прикаспийского бассейна. Впервые встреча лидеров прикаспийских стран состоялась в 2002 году в том же Ашхабаде по предложению тогдашнего президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, как раз с целью обсуждения правового статуса Каспия, с участием тогдашних президентов Ирана, России, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана. Второй раунд этой встречи прошел в 2007 году 16 октября в Тегеране.



Правовой режим Каспийского моря



Нужно особо подчеркнуть, что Каспий, хотя и считается морем, с географической точки зрения, является все же закрытым водным бассейном, то есть, озером, у которого особый правовой режим, отличающийся от того, который был предусмотрен для открытых водных бассейнах и закреплен в Конвенции по морскому праву от 1982 года. Иран и другие страны Каспийского бассейна установили для Каспия свой особый правовой режим, взяв в качестве образца ситуацию с другими аналогичными водными бассейнами, а также используя положения Конвенции по морскому праву, сопоставляя их с ситуацией вокруг Каспийского моря.



В Конвенции о правовом режиме Каспия разъясняется, что все вопросы правового характера Каспийского моря подлежат исполнению только при консенсусе всех пяти стран, что принципиально отличает правовой режим на Каспии от установлений Конвенции по морскому праву. При этом Конвенция полностью запрещает проход в море иностранных военных судов, что также важно с точки зрения обеспечения национальной безопасности прикаспийских стран. На 5-м саммите стран Каспийского бассейна, прошедшем в казахстанском городе Актау, Конвенция о правовом режиме Каспия была подписана главами всех пяти стран, то есть, Ирана, России, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. Подписание Конвенции сопровождалось также протестами против изменений, которые отдельные участники саммита намеревались внести в некоторые ее разделы.



Учитывая все различные "но" и "если", поднятые в процессе подписания Конвенции о правовом режиме Каспийского моря, некоторые эксперты полагают, что мы рано вступили в переговорный процесс по данной проблеме. Процесс создания этой Конвенции оказался слишком быстрым, и он создал много проблем, как потенциальных, так и реальных. Однако все же следует учитывать, что само появление Конвенции все же было в интересах всех нас, и потому оно важнее, чем те сиюминутные проблемы, которые возникли в процессе ее подписания. Источник - ИноСМИ

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