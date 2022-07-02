Приводные ремни глобального диктата слабеют, - Юрий Борисов

00:58 03.07.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 02.07.2022 |



Запад начинает накапливать усталость от самого себя



Любопытная новость пришла от руководства одного из самых успешных и высокотехнологичных российских военно-промышленных объединений: "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения. Как уточнили в концерне, при формировании подобных рейтингов, в частности, ежегодно публикуемых Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) и американским специализированным еженедельником Defense News списках производителей оружия, организаторы используют данные об объеме и структуре консолидированной выручки. "Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, раскрытие ее показателей считаем чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров… в связи с ростом санкционного давления на Россию, значительная часть информации в сфере оборонно-промышленного комплекса России стала относиться к закрытым данным".



Данное сообщение подтверждает тенденцию к постепенному отрыву России от западных спекулятивно-манипуляционных структур, которые являются одним из самых эффективных инструментов контроля Запада над ключевыми сферами жизнедеятельности мирового сообщества.



Запад сконцентрировал в своих руках чрезвычайно разветвленную сеть структур мирового масштаба, которая с помощью псевдоправовых механизмов контролирует практически все виды производственной деятельности, направления транспортных потоков, определяет динамику добычи природных ресурсов и даже спортивную и культурную жизнь планеты. Эти структуры активно мимикрируют под интернациональные, формируют пресловутый западный "порядок, основанный на правилах".



Такой "порядок" позволяет Западу в режиме "непрямого управления" держать под контролем практически любую значимую мировую ситуацию, обращая ее к своей пользе с минимальными затратами.



Например, одним нажатием клавиши компьютера были заморожены, то есть фактически украдены у России 300 миллиардов долларов ее валютных резервов.



В другом случае несколько юридических фирм аннулировали лицензионные документы и контракты на обслуживание почти всего парка самолетов российской гражданской авиации, фактически лишив огромную страну авиационного сообщения с остальным миром. В одностороннем порядке расторгнуты договоры о лизинге более 700 самолетов, Еврокомиссия внесла в черный список воздушной безопасности ЕС 20 российских авиакомпаний.



Запад "приземлил" почти всю российскую гражданскую авиацию



Аналогичным образом расправляется с российским спортом Международный олимпийский комитет. Другие аналогичные конторы отменяют русскую культуру и вообще все русское.



Наиболее ярко правовой нигилизм Запада проявляется в случае с его блокадными экономическими мерами против России. Красноречивая иллюстрация произвола – попытки Запада изолировать РФ от мировых транспортных продовольственных коммуникаций с одновременным обвинением нашей страны в "провоцировании мирового голода".



Процитируем президента В. Путина: "Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия – это прямое следствие многолетней безответственной макроэкономической политики ряда стран, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов… Однако западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхование перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам".



По той же гангстерской схеме Запад организовал "дефолт России" по выплате внешних долговых обязательств. Абсолютно платежеспособную страну произвольно лишили путем примитивной бюрократической процедуры (отзыва лицензии на обслуживание госдолга) физической возможности рассчитываться с держателями российских ценных бумаг.



Со всей очевидностью выяснилось, что абсолютное большинство так называемых международных организаций, в том числе практически все структуры, связанные с глобальной банковской деятельностью, страхованием, информационными коммуникациями, находятся под полным контролем ограниченного числа западных стран. Эти страны по своему усмотрению "включают" или "выключают" различные государства в зависимости от степени их покорности "гегемону". Стоит ли удивляться, что антироссийские резолюции в Генеральной Ассамблее ООН принимаются подавляющим большинством голосов?



Немногие рискуют говорить об этом открыто. Из выступления В. Путина перед сотрудниками Службы внешней разведки России 30 июня 2022 года: "Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное. Кстати, так называемый коллективный Запад во многом попал, загнал себя именно в такую ловушку и в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель – будем называть вещи своими именами – является все тем же обновленным изданием неоколониализма, ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются…Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных, импульсивных действий со стороны Запада".



Прогрессирующая деградация международного права с вырождением системообразующих международных институтов является одним из главных измерений системного кризиса гегемонистского западного проекта. Яркой иллюстрацией этого стала последняя встреча "семерки" в Мюнхене.



"Саммит G7 в Германии оказался самым неудачным за последние годы, – пишет Politico. – …Когда лидеры стран "Большой семерки" завершили переговоры, оказалось, что они не в состоянии остановить российскую спецоперацию, а также бесконтрольный рост цен… Коллективный Запад не справляется ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой, резюмируется в материале".



Запад начинает накапливать усталость от самого себя. Это прямо указывает на необходимость замены уставшего мирового полицейского более человечной альтернативной конструкцией такого же планетарного уровня. Понимание насущной необходимости всемирной реорганизации растет и в России едва ли не в первую очередь.



"Но одновременно эта ситуация открывает для России и наших единомышленников [возможности] в мире – а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, голову поднять и сказать об этом вслух, но думают с нами примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле. Их много, этих единомышленников, стран и людей, народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности.



Безусловно, необходим отдельный разговор о такой модели, о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество, – говорит В. Путин. – …Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это прежде всего свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков".



Мир движется к большим переменам. Залогом их неизбежности выступает, с одной стороны, нарастающее одряхление гегемонистских структур Запада, с другой – сопротивление его попыткам удержать за собой безраздельную власть над планетой. Это сопротивление будет только усиливаться.