Горячие точки планеты в контексте противостояния США – Китай, - А.Игнатьев

00:59 03.07.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 02.07.2022 |



Подготовка к большой войне синхронизируется "хозяевами дискурса" с отработкой темы всемирного голода 2022-2023 годов



Украина сегодня – это вписанная в интересы Запада горячая точка планеты. 29 июня по итогам саммита НАТО премьер-министр Бельгии сообщил: "…саммит НАТО заявил Зеленскому, что конфликт должен быть разрешен военным путем…"



Конфликт на Украине – в центре мировых событий, но сохраняется риск активизации новых горячих точек, мировая обстановка все больше сползает в состояние слабо контролируемых локальных кризисов.



Сегодня на планете выделяются два главных центра с высокой концентрацией капитала, своей сырьевой периферией и наиболее развитыми производительными силами – США и Китай. Мировые рынки уже разделены между этими претендентами на гегемонию, на них ориентируются, соответственно, блок НАТО и обретающая вид полноценного объединения группа БРИКС.



Суть конфликта, помимо прочего, обусловлена формированием двух основных стандартов мироустройства – условно Западного и Китайского.



Западный стандарт "новой нормальности" (в его основу положат, вероятно, систему ID2020) основан на существенном снижении функционала национальных государств и передаче значительной части их полномочий в руки ТНК. Балансировкой системы будут заниматься международные бюрократические структуры, как это показала "пандемия короновируса", где ВОЗ выступила координатором. Скорее всего, по такой же схеме развернется "пандемия голода", роль координатора которой отведут Всемирной продовольственной программе ООН.



Китайский стандарт "социального кредита" создается уже около десятилетия и продвинулся далеко. Он основан на подходе, противоположном Западному, – полном доминировании государства над корпоративным управлением при передаче значительной части оперативных полномочий ТНК. Этот стандарт продвигается группой Си Цзиньпина в противовес другим влиятельным в КНР группам, настаивающим на корректировке Китайского проекта в пользу большей унификации с Западным.



Две системы глобального управления на основе этих двух стандартов несовместимы в принципе. Поэтому для Запада важно убрать Си Цзиньпина и помочь его противникам, чтобы вернуть нынешнюю двухполярную миросистему (Западный стандарт – Китайский стандарт) в рамки однополярности.



Военные действия в разных регионах планеты становятся все более вероятными. Международное право уже почти отброшено как рудимент старого мира, организуется массовый исход беженцев, деиндустриализируется территория бывшего СССР, рвутся экономические связи, создаются в глобальном масштабе предпосылки для голода,.



Прибалтика. Если Литва продолжит блокировать грузовое сообщение России с Калининградом, между странами может вспыхнуть военный конфликт – об этом 29 июня заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам В. Джабаров. В тот же день по итогам саммита НАТО стало известно, что альянс увеличит численность сил реагирования к 2023 году с 40 до 300 тыс. – более чем в 7,5 раза! Этот процесс будет включать и размещение на границе с Россией тяжелого вооружения.



Британский телеканал Би-би-си еще в 2016 году показал фильм World War Three: Inside the War Room (Третья мировая война: внутри командного пункта), в котором были смоделированы гипотетический сценарий столкновения России и НАТО в Прибалтике и возможное начало третьей мировой войны. С тех пор было зафиксировано кратное увеличение военной мощи НАТО у границ Калининградской области и Белоруссии. В приграничье Союзного государства России и Белоруссии существенно увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации НАТО. Крупнейшие склады и хранилища альянса, ранее располагавшиеся в Германии, Голландии, Норвегии и Бельгии, уже несколько лет методично перебрасываются в Польшу и Прибалтику. Один из крупнейших складов бронетехники сформирован около польского города Повидзе: отсюда до белорусской границы пару часов ходу, до Калининграда – полтора...



Арктика. О том, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, и это очень тревожная тенденция, посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил 22 мая. Сегодня Великобритания рассматривает Арктический регион в связке с Прибалтийским и уже существенно усилила свое присутствие на северном направлении в рамках действующих под ее эгидой Объединенных экспедиционных сил (JEF), куда входят страны Скандинавии, Прибалтики и Нидерланды. С 15 июня Норвегия отказала России в пропуске грузов для российских арктических поселений на Шпицбергене – их остановили на пограничном контрольно-пропускном пункте "Стурскуг". Складывается очень непростая ситуация.



Курилы и Тайвань. Запад, по мнению некоторых исследователей, рассчитывает, что Россия, "зависнув" на Украине, выйдет из этого конфликта ослабленной и не сможет внятно реагировать на угрозы на Дальнем Востоке. Это даст возможность Японии спровоцировать конфликт вокруг Курил и попытаться быстро решить силой "проблему северных территорий". Цель – ликвидировать возможность использования Тихоокеанского флота РФ. Формально Китая это не касается, но обстановка в регионе резко изменится: Япония может высвободить значительные силы для оказания военной поддержки Тайваню (о чем в прошлом году недвусмысленно было заявлено в "Белой книге по обороне", изданной в Японии). Возникнет региональный конфликт КНР, Японии и Тайваня, за которым будет стоять англосаксонский блок AUKUS. Китай предельно уязвим в Малаккском проливе, через который идет основной грузопоток на Запад. Ситуация ослабит позиции Си Цзиньпина и вынудит его либо идти на прямой военный конфликт с рискованными перспективами, либо признавать поражение и терять власть.



Большой взрывоопасный потенциал сохраняют также Центральная Азия (Афганистан, Таджикистан, Казахстан); Корейский полуостров; Юго-Восточная Азия (от Мьянмы до Соломоновых островов, Индия-Пакистан), где англосаксы спешно создали военный региональный альянс AUKUS, что говорит о возможных обострениях в т. н. Индо-Тихоокеанском регионе; Латинская Америка, где военное противостояние возможно между поддерживаемыми англосаксами Колумбией / Бразилией и ориентированную на КНР/РФ коалицию Куба / Венесуэла / Боливия / Никарагуа.



Отдельного внимания заслуживает Ближний Восток, где поддерживаемые англосаксами Израиль и блок арабских монархий выступают против "евразийски" ориентированных Сирии, Ирана и хуситов Йемена. Израиль с весны неделями бомбит окрестности Дамаска и модернизирует лазерными установками свой "Стальной купол". Подготовка к большой войне синхронизируется "хозяевами дискурса" с отработкой темы всемирного голода 2022-2023 годов, который может привести к новым потокам беженцев в Европу…



Все эти кризисы не просто тлеют, а готовы вспыхнуть в любой момент. Во всех названных случаях США и КНР – прямые или опосредованные участники противостояния. Во всех случаях уже стреляют или готовятся это делать. Однако происходящее дает России и свой шанс. Оба имеющихся на данный момент глобальных проекта-стандарта антагонистичны традиционной морали и бесчеловечны с точки зрения "старой нормальности".



Россия могла бы предложить миру свой проект развития, лишенный недостатков как западного, так и восточного стандартов и в то же время включающий достоинства обеих моделей.