 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Свердловского губера Куйвашева пора посадить в "Ельцин центр"
07:21 03.07.2022

Свердловский губернатор Куйвашев вступился за Ельцин-центр
Алексей Иванов

Ельцин-центр - символ. На который молится вся демократическая отщепенческая публика. Есть у символа "святых девяностых" и свой последовательный, непоколебимый хранитель. Это губернатор Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", один из представителей "собянинского клана" Евгений Куйвашев.

Субъект изначально защищал (нет, пропагандировал!) это богомерзкое капище, где с завидной регулярностью проводятся антигосударственные мероприятия, где постоянно декламируют свою извращенческую позицию ЛГБТшники с правозащитничками, и куда (по определенным датам) обязательно наведываются члены той самой Семьи.

Стартовала спецоперация, Ельцин-центр выступил с категорическим осуждением. Затем возникла куча новых вопросов к губернатору, который игнорировал СВО и принялся публично оправдывать всевозможные гадости, вроде ЛГБТ-танцев местных лицеистов.

Приведем недавнее высказывание замечательной Юли Чичериной. "Ельцин Центр выращивает бесовские свидомые хутора: двадцать человек, у каждого из которых по двадцать аккаунтов анонимно рулят общественным мнением опорного края державы. Смотреть на это и ничего не делать - это преступление перед русскими солдатами, которые ждут поддержки с Родины. [...] Небольшая сплоченная шайка свидомых бандеровцев, прижившихся на Урале, с очень тесными связями с украинской прессой и западными кураторами, держат город-труженик в страхе быть не модными, в страхе того, о чем "говорят в сети", в страхе быть заклеванными, оскорбленными и униженными. Хэйта этих анонимов очень боятся местные политики, бизнесмены и "интеллигенция", из-за этого поддерживают содомию, бесовские выступления против храмов и против самых достойных своих сыновей". По юлиным словам, "в тылу в самом сердце, в опорном крае державы маленькая кучка предателей создает иллюзию народного мнения, испускает зловоние на всю страну, позоря наших дедов, переломивших хребет фашистской гадине в прошлом". Она призвала жителей Екатеринбурга "очистить родной город от предательства".

Ждали официального ответа Куйвашева? Получили.

Из специального видеообращения губернатора в ответ депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Ивачеву, предложившему закрыть капище: "Что касается основных претензий, которые к "Ельцин-центру" чаще всего высказываются - по поводу мероприятий, которые проводятся в центре. Я знаю, что сам "Ельцин-центр", чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше он этих мероприятий будет проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы? [...] Он (ельцинский центр - Прим.) должен работать и функционировать, и в наблюдательный, в попечительский совет входят сотрудники администрации президента, полномочный представитель президента, уважаемые люди и ваш покорный слуга. Конечно, он должен существовать".

На днях (24 июня) в Ельцин-центр пришли сотрудники органов, возбуждено уголовное дело. И лично к Куйвашеву придут, рано или поздно.

Источник - завтра
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