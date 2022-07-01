В Каракалпакстане введен режим ЧП

08:54 03.07.2022

Президент ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане на месяц "для обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка". Режим ЧП начинается с 3 июля.



Указом президента Узбекистана на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение на период с 00:01 минуты 3 июля до 00:00 2 августа 2022 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



Решение направлено на "обеспечение безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка", говорится в сообщении.



Кроме того, на период действия режима ЧП вводится комендантский час с 21:00 до 07:00. Главой комендатуры назначен командующий Национальной Гвардией Узбекистана Рустам Джураев.



Документом также вводятся другие временные ограничения:



усиление охраны общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

ограничение движения транспортных средств;

обеспечение проведение личного досмотра физических лиц, проверки документов, удостоверяющих их личность, досмотр вещей и транспортных средств;

ограничение въезда и выезда из Каракалпакстана;

запрещается проведение мирный собраний, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий;

запрещается забастовка и другие действия, направленные на приостановку деятельности юридических лиц;

запрещается реализации оружия, боевых припасов к нему, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Вводится особый режим оборот лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства и их аналоги, психотропные и сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной продукции;

обеспечение временного изъятие у граждан оружия и боевых припасов, у организаций - оружия и боевых припасов к нему, специальных средств и ядовитых веществ, а также боевой и учебно-боевой военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ;

Исполнение указа возложено на комендатуру, МВД, Нацгвардию, СГБ, МЧС Узбекистана и другие подведомственные структуры МЧС.



Реклама на Газета.uz

Согласно статье 23 конституционного закона о чрезвычайном положении, в дополнение к силам и средствам, указанным выше, для поддержания режима чрезвычайного положения на въезде и выезде из Каракалпакстана привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана. Минобороны привлекается для выполнения следующих задач:



поддержание особого режима въезда на территорию, где введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;

охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;

разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники;

участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований; участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также спасении жизни людей в составе сил Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.