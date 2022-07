Восточные немцы тоже просятся в родную гавань. Пора возрождать ГДР-2? - Андрей Резчиков

09:12 03.07.2022 Как возникли пророссийские настроения восточных немцев

Пророссийские настроения в Германии имеют под собой веские основания

2 июля 2022, Андрей Резчиков

Почти 60% восточных немцев считают, что Берлин не должен провоцировать Москву. Но даже среди жителей западной части страны половина опрошенных согласна, что не нужно "жестоко относиться к России". Причины такого восприятия немцами конфликта на Украине проанализировал журнал The Spectator. С некоторыми его выводами не согласны российские эксперты, которые называют несколько причин подобных настроений среди жителей Восточной Германии.



Большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине. Об этом пишет историк Катя Хойер в статье для британского журнала The Spectator. Она напомнила, что согласно проведенному недавно в Германии соцопросу, только половина западных немцев согласна с тем, что Берлину следует "жестко относиться к России". Среди восточных немцев такое мнение разделяет всего треть респондентов. Большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не "провоцировал Россию" (среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%).



Восточные немцы составляют 16 миллионов из 80-миллионного населения Германии, и именно их регион прежде всего почувствует на себе последствия от экономических санкций против России (трубопровод "Дружба", "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" проходят в Восточную Германию, обеспечивая тысячи рабочих мест). Как указывает замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, восточные земли только-только достигли паритета с западом страны.



"Предприятия бывшей Восточной Германии – в Саксонии, Бранденбурге, Мекленбурге – в большей степени завязаны на германо-российское сотрудничество. "Северный поток – 2" снабжал рабочими местами отдельный индустриальный кластер. Саксонские заводы Siemens поставляли оборудование в Россию. Вспомните недавнюю демонстрацию в Бранденбурге, где перерабатывается нефть из трубопровода "Дружба". Поэтому эффект разделенного общества воспринимается в Восточной Германии более остро", – напомнил Камкин.



Журналист-международник Виталий Волков, который 20 лет проработал в Германии, согласен с тем, что экономика – значимый фактор влияния на общественные настроения в стране. "Восточная часть намного беднее и уязвимее Западной Германии. Зимой там холоднее, чем в Вестфалии и Баварии. Уже сейчас люди начали получать жуткие счета за электроэнергию, газ. Это сильно влияет на настроения людей", – говорит Волков.



Кроме того, в Восточной Германии многие недовольны тем, как проходило объединение страны. "Эти люди понимают, что их обманули в социальной части, в части капитала и промышленности, рабочих мест. То есть объединения как такового не произошло. Этот обман приписывают в первую очередь США, поэтому на востоке Германии имеется сильный антиамериканизм, обоснованный материально", – добавил журналист.



По мнению автора статьи в The Spectator, пророссийские настроения среди жителей Восточной Германии не имеют ничего общего с ностальгией по временам существования Берлинской стены. С момента воссоединения в 1990 году прошло три десятилетия, и опросы неоднократно показывали, что большинство бывших граждан Германской Демократической Республики чувствуют изменения к лучшему. Хойер убеждена, что ответ надо искать в более отдаленном прошлом, когда Германия, стремясь доминировать над соседями, часто вступала даже в сговор. Историк, видимо, намекает на Договор от 1939 года о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известным как пакт Молотова – Риббентропа и прилагавшийся к нему секретный дополнительный протокол о разграничении между сторонами сфер интересов.



"Таким образом, восточные немцы не разделяют чувство экзистенциальной угрозы. И хотя годы Штази (тайная полиция во времена существования ГДР) оставили глубокие психологические следы у восточных немцев, они не привели к длительной переоценке роли России в Европе. По их мнению, Советы освободили их от нацизма. Германия несправедлива к России, а не наоборот", – пишет Хойер.



На эту тему

Защиту русских в Германии поручили уроженцу Казахстана

Германия решила направить войска к границе России

Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

Камкин же уверен, что нынешняя антироссийская истерия, которую распространяет правящий политический класс и масс-медиа, не находит понимания у многих жителей ФРГ, прежде всего Восточной Германии из-за того, что с 1949 по 1990 годы СССР и ГРД были естественными союзниками. "Все эти годы происходил интенсивный и образовательный культурный обмен. Даже бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в юношеские годы ездила в Советский Союз на стажировки по линии гэдээровского комсомола (Freie Deutsche Jugend)", – напомнил эксперт.

Кроме того, денацификация страны велась разными способами. В Западной Германии бывшие нацистские преступники занимали государственные и прочие должности, а в Восточной эти процессы "носили более комплексный и глубокий характер". "После объединения Германии восточные земли столкнулись с феноменом недочеловеков, потому что обанкротилось и закрылось огромное количество предприятий. В 1990-е годы уровень безработицы достигал 25-30%. Люди уезжали на запад любой ценой. Даже мигранты не стремились селиться в этих регионах, предпочитая более благополучную Западную Германию. Все это приводило к расслоению общества, определенной социальной зависти восточных немцев в отношении западных", – напомнил эксперт.



Хойер тоже указывает, что многим восточным немцам нравилось потреблять русскую культуру наряду со своей собственной. Они читали русскую литературу, учили русский язык и ездили в Советский Союз.



"На протяжении всей холодной войны русские оставались для Запада безликими врагами, а восточные немцы строили с ними отношения. Сегодня им трудно видеть в них врага",



– указывает историк.



По ее словам, восточные немцы помнят, что именно СССР освободил мир от нацизма. Она отметила недавние слова депутата от левой партии Сары Вагенкнехт о том, что отправка оружия на Украину была "политикой, проводимой США", которая сыграла роль в провокации для начала Россией спецоперации на Украине.



Подобные взгляды в Восточной Германии распространены не только среди левых политиков. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии", пользующаяся большей поддержкой на востоке, выступает против антироссийских санкций и предоставления оружия Киеву. Да и в Западной Германии тоже существуют антинатовские настроения. В феврале депутат Севим Дагделен заявил, что поведение Украины "сродни объявлению войны России" и является результатом "разжигания войны" США и НАТО. Ветеран борьбы за права женщин Элис Шварцер выразила убеждение в том, что президенту России Владимиру Путину дали "мотив для действий".



Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц на заре своей политической карьеры тоже придерживался антинатовских взглядов. В 1982 году, когда он был заместителем лидера "Молодых социалистов", политик утверждал, что гонка вооружений подпитывается "агрессивно-империалистической стратегией НАТО". Теперь он призывает увеличить расходы на оборону на 100 млрд евро и закупать американские истребители F-35.



Волков добавляет, что в восточной части страны еще немало людей с образованием, которое было построено на других принципах, чем в Западной Германии, в первую очередь это касалось разных методик преподавания истории. "Восточные немцы видят события иначе, чем на западе Германии", – говорит журналист.



Также в этой части страны сильнее проявляется влияние левых и правых партий и гораздо меньше влияние "Зеленых", которые сегодня "являются абсолютными проводниками крайней идеи по отношению к России". "Левые силы гораздо более пророссийски ориентированные. Они понимают, что нынешний конфликт в первую очередь связан с действиями США. Правые тоже более пророссийски ориентированы, потому что их либеральная среда и абсолютное попустительство по отношению к миграции прошлых лет очень сильно обозлило немцев", – пояснил собеседник.



Кроме того, в восточной части страны сильны антивоенные настроения. Они особенно ярко проявились в феврале 2020 года во время проведения самых крупномасштабных учений НАТО по переброске американских военных через Атлантику за последние 25 лет.



Камкин констатирует, что феномен разделенного общества прослеживается по настроениям к России по стороны рядовых немцев. Политологи уже дали яркое определение дуализму восточных и западных немцев: первые сохраняют свое национальное самосознание, а вторые – это американцы, говорящие на немецком языке.



"Разделение на восточных и западных немцев, так называемых Осси и Весси, полностью не преодолено до сих пор. Американизация зашла намного глубже на западе, нежели на востоке страны, где еще сохраняется колорит и дух времен Отто фон Бисмарка, который завещал никогда не воевать с Россией", – подчеркнул политолог. Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656828720





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Парламент завершил вторую сессию VII созыва

- Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел встречу с Заместителем председателя Совета директоров компании JP Morgan

- Кадровые перестановки

- Депутаты фракции "Ак жол" подвергли критике работу Минсельхоза

- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района

- Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек

- МСХ разработал новую систему субсидирования АПК

- В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар Ата"

- "КазМунайГаз" помогает безработным жителям Мангистауской области трудоустроиться в "Татнефть"