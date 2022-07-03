Украина достала новыми амер-ракетами до Белгорода. Может хватит жевать сопли?

09:27 03.07.2022

Сенатор Клишас: ночные взрывы в Белгороде стали прямым актом агрессии Украины

03 июля 2022

Трагические события, прошедшие минувшей ночью в Белгороде, являются прямым актом агрессии со стороны Украины. Такое мнение высказал сенатор Андрей Клишас.



Таким образом парламентарий прокомментировал серию взрывов, которые произошли в приграничном с Украиной российском городе. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, еще четверо, в том числе десятилетний ребенок, получили ранения.



"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал сенатор в Telegram.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее лично посетил места, подвергшиеся разрушениям. На месте происшествия до сих пор работают представители оперативных служб.