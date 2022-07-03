|Шавкат Мирзиеев вновь вылетел в горячий Нукус
09:28 03.07.2022
Президент Узбекистана вновь вылетел в Нукус, где он уже был накануне. С ночи в Каракалпакстане действует чрезвычайное положение.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в воскресенье вновь вылетел в Нукус, свидетельствуют данные Flightradar24.
Глава государства был в столице Каракалпакстана, где произошли массовые демонстрации, в субботу и вернулся ночью.
По данным источников "Газеты.uz" сейчас в Нукусе спокойно, на улице практически нет машин. Доступ к интернету по-прежнему ограничен. Мобильная связь работает.
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Как мы уже писали, волнения в республике произошли на фоне недовольства жителей предложенными поправками в Конституцию, предусматривавшими изменение статуса региона.
Начавшись с отдельных и коллективных видеообращений, недовольство жителей республики переросло в массовую демонстрацию в центре Нукуса 1 июля. Сообщается о погибших и раненых.
Шавкат Мирзиеев на совещании в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана заявил, что менять статьи Основного закона, касающиеся республики, не будут.
"Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена", - заявил он.
С ночи в Каракалпакстане действует чрезвычайное положение. Оно введено сроком на один месяц.