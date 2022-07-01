|В Нур-Султане по подозрению в вымогательстве задержан журналист Махамбет Абжан
14:21 03.07.2022
Кадры с задержанием журналиста Махамбета Абжана появились в Сети, сообщает Zakon.kz.
Его задержали около одного из столичных бизнес-центров сотрудники Антикоррупционной службы.
В ведомстве сообщили, что в отношении него зарегистрировано досудебное расследование по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК ("Вымогательство в особо крупном размере").
Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М.А., вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений.
Пресс-служба Антикора
Говорится, что 3 июля текущего года в результате проведенной спецоперации гражданин М.А. задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС ДП города Нур-Султана.
Проверяется информация о причастности М.А. к другим аналогичным преступлениям.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Константин Вноровский
Нур-Султан