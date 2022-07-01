В Нур-Султане по подозрению в вымогательстве задержан журналист Махамбет Абжан

14:21 03.07.2022

Кадры с задержанием журналиста Махамбета Абжана появились в Сети, сообщает Zakon.kz.



Его задержали около одного из столичных бизнес-центров сотрудники Антикоррупционной службы.



В ведомстве сообщили, что в отношении него зарегистрировано досудебное расследование по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК ("Вымогательство в особо крупном размере").



