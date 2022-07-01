Байден опять едет на БлВосток. Зачем?

14:22 03.07.2022

Evrensel

Турция



В ожидании Байдена



В июле Байден совершит мини-турне по Ближнему Востоку, пишет Evrensel. Автор статьи анализирует предстоящую поездку американского президента и объясняет, зачем он едет в регион, что от него хочет добиться каждая из стран, и что будет потом.



Хедие Левент (Hediye Levent)



Тринадцатого июля президент США Джо Байден совершит мини-турне по Ближнему Востоку. Согласно официальным заявлениям, визит начнется с Израиля и продолжится в Саудовской Аравии.



После официального заявления Белого дома по поводу турне в регионе началось головокружительное дипломатическое движение, за которым трудно уследить: двусторонние и трехсторонние саммиты, телефонные переговоры. Ведущие региональные державы стали доставать с полок отложенные на какое-то время досье и усердно обновлять их.



Давайте рассмотрим ситуацию, начиная с самого главного вопроса.



Зачем приезжает Байден?



Когда Байден вступил в президентскую гонку против Трампа, условия в регионе и значительной части мира были совсем другими. Байден с самого начала предвыборной кампании давал понять, что присутствие США на Ближнем Востоке и в арабском мире будет сокращено. Вместо большого количества военнослужащих и личного состава останутся небольшие функциональные группы. Хотя фундамент был заложен в эпоху Трампа, в процессе ухода США из Афганистана американская сторона открыто заявила, что их новым фокусом внимания будет Азия и прежде всего Китай.



Эти события вызвали замешательство на Ближнем Востоке и в арабском мире. На передний план стали выходить вопросы: уйдут ли США из региона полностью, как в дальнейшем будут складываться их отношения с союзниками здесь, а самое главное – какой будет политика Вашингтона в отношении Ближнего Востока и арабского мира начиная с эпохи Байдена.



В результате страны региона стали еще больше сближаться с Россией, которая углубила и диверсифицировала отношения с ними после арабской весны 2011 года. Между тем особенно нефтедобывающие страны заключили большое количество соглашений с Китаем в контексте потребностей в энергетике.



Пока США вклинивались в Азию, а страны Ближнего Востока и арабского мира искали новых союзников, Россия начала операцию на Украине, и все вновь запуталось.



По мере того как в отношении Москвы одну за другой вводили санкции, возникла огромная потребность в энергии. В результате многие страны, прежде всего США, начали стучать в двери богатых нефтью государств Персидского залива. К ним обращались с просьбой увеличить добычу, однако в ответ возникли другие требования.



Такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, не сказали "да" на просьбу США, потому что не пожелали занимать открытую позицию против России, которая вместе с ними участвует в работе ОПЕК, к тому же они обеспокоены мягкостью Байдена в отношении Тегерана.



В списке стран, которых беспокоит стремление США вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном и даже вероятность частичной отмены санкций против него в случае обновления соглашения, находится немало государств региона.



Теперь Байден приезжает в регион, чтобы компенсировать замешательство и недопонимание, связанные с этой неопределенностью.



Какая страна что хочет?



Ведущие страны региона, прежде всего Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, хотят, чтобы США ужесточили политику в отношении Ирана. Так, министр обороны Израиля Ганц (Gantz) четко дал понять, что Тель-Авив обеспокоен ядерными переговорами.



Опять же главной причиной возникновения идеи создать здесь образование по типу НАТО, что с энтузиазмом приветствуется странами, в частности Иорданией, является Иран.



Однако региональные государства, включая Израиль, также не хотят обижать Россию. Как Байден будет убеждать их – неизвестно. При этом также неясно, как региональные игроки заставят Байдена согласиться с их намерением сохранить отношения с Москвой.



Конечно, на повестке дня, судя по всему, также будут стоять процессы нормализации отношений между Израилем и странами региона, продовольственный кризис, радикальные организации, сирийский вопрос и энергетическое сотрудничество.



Тем временем в рамках визита Байдена в Саудовскую Аравию состоится мини-саммит с участием лидеров стран региона. Иными словами, американский президент за несколько дней поездки, по всей видимости, встретится со всеми ведущими лидерами и включит в свою повестку дня все важнейшие досье.



Что последует из этого визита?



США, очевидно, будут создавать эффект прояснения неоднозначных моментов в отношениях с союзниками в регионе и в некотором смысле восстановления взаимного доверия.



Что касается Израиля, известно, что от Байдена не удается получить такой поддержки, как от Трампа. Хотя процессы нормализации отношений с региональными государствами создают условия в пользу Израиля в вопросах Ирана и Палестины, поддержка США имеет очень большое символическое значение.



Вероятно, больше всего от визита выиграет Саудовская Аравия и, в частности, наследный принц Мухаммед ибн Салман. В первое время, когда он только получил власть, в американских средствах массовой информации и на официальном уровне его преподносили в качестве "человека, который изменит Саудовскую Аравию". Однако как под влиянием арабской весны и изоляции Катара, так и из-за убийства Джамаля Хашогги (Cemal Kaşıkçı) начался серьезный процесс дискредитации. Байден тоже делал резкие заявления в адрес ибн Салмана и саудовской администрации. Несмотря на все это, визит Байдена в Саудовскую Аравию, конечно, можно считать мини-победой ибн Салмана.



Впрочем, даже если Байдена уговорят занять более жесткую позицию в отношении Ирана, остается загадкой, какие промежуточные формулы будут применены относительно Москвы.



Так, ни Россия, ни регион, ни отношения со странами региона уже не те, что были десять лет назад.



Кроме того, политика США относительно Ближнего Востока по-прежнему неясна, и единственная причина визита Байдена – энергетика!



В любом случае это будет исторический визит, и он заложит основу для новых процессов, которые сформируют будущее региона!