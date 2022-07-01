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Привязки к рублю в Казахстане нет, а курс растет. Что делать
14:26 03.07.2022

ГАЛИМ ХУСАИНОВ

Наш рынок настолько мал, что любые значимые события влияют на курс

Очень много вопросов относительно курса рубля по отношению к тенге. Читаю и слышу множество версий по этому вопросу: от теорий заговора до каких-то совсем уж безумных.

Еще в марте курс был 120, а сейчас уже 50 рублей за 1 доллар США. Почему так происходит и почему тенге стоит 9 тенге за рубль?

У нас нет привязки к рублю и в последнее время НБ РК проводит политику свободного курса тенге, а значит влияние на данный феномен нужно искать не в кабинетах Национального Банка, а в экономических аспектах.

В России аналогичная ситуация. Поэтому давайте определим, что у нас определяет спрос и предложение и что нам делать.

Начнем с России. Почему же курс так сильно укрепился?

В этом аспекте можно выделить следующие причины:

1. Экспорт с России в денежном выражении не упал, так как рост цен на энергоресурсы компенсировал практически все, а значит валюта поступает систематически и регулярно.

2. Импорт упал катастрофически, что связано с уходом большинства иностранных компаний с рынка России. Соответственно, спроса на валюту внутри страны нет. Также упал внешний туризм, что также сократило потребность в валюте.

3. Санкции в отношении многих компаний привели к тому, что российские компании начали возвращать капиталы в Россию и сокращать внешние инвестиции. Это дополнительный приток валюты.

4. Государство перестало использовать бюджетное правило, по которому Минфин скупал любой излишек валюты на рынке при повышении цен на энергоресурсы.

Поэтому в России сейчас так сильно укрепился рубль, но это не надолго и ничего хорошего для ее экономики не сулит.

Во-первых, страдают целые отрасли в России, например металлурги и производители продуктов питания. Во-вторых, будут выстраиваться новые цепочки импорта: за счет параллельного импорта, за счет новых поставщиков из Китая, Турции и Индии, за счет импортозамещения. В-третьих, текущий курс помогает побороться с инфляцией. В-четвертых, многие санкции хоть и ввели, но они еще не работают. Например, эмбарго на нефть. В этом плане, экспорт будет падать к осени.

Санкции, думаю, на этом не закончатся и будут дальше давить на экономику России. Поэтому, я думаю, что осенью курс рубля значительно ослабнет.

Теперь про Казахстан

Если вы посмотрите на волатильность тенге, то увидите, что курс у нас сейчас может укрепиться до 415 и уйти на 470 и это есть вопрос несбалансированного временного спроса и предложения. Когда на доллар есть спрос, нет продавцов и наоборот.

Фундаментально, у нас ситуация следующая:

1. Экспорт вырос и доллары поступают в страну в достаточном количестве. Другое дело, что экспортеры не продают доллары в момент поступления.

2. Импорт не вырос так сильно, но тем не менее растет.

3. С ростом доходов экспортеров, увеличиваются движения по счетам капиталов: выплата дивидендов и возврат ранее полученных инвестиций.

4. Налоговые выплаты осуществляются раз в квартал, также как и выплата дивидендов раз в год.

5. Иностранные инвестиции из-за общей ситуации в мире сокращаются, соответственно и в нашу страну.

Рынок Казахстана настолько мал, что любые значимые события влияют на курс. Например, все увидели курс в мае 415 тенге за доллар - это следствие налоговых выплат до 25 мая и сокращение в моменте импорта из-за разрыва логистических цепочек.

В июне мы видим рост тенге до 470, что обусловлено выплатой дивидендов и началом отпусков.

В августе, вероятно, мы увидим укрепление тенге, так как будет налоговый месяц и за счет роста цен во втором квартале выплаты будут значительными.

Поэтому сейчас по рублю мы попали в обычные "ножницы", когда у нас курс упал по отношению к доллару из-за причин, которые я указал выше, а в России рубль укрепился. Вероятно, осенью мы увидим курс снова близкий к рыночному: 5-6 тенге за рубль.

При этом я против искусственного варианта сдерживания курса тенге, так как это будет вести к девальвации в будущем. Нужно больше заниматься институциональными вещами, которые позволяли бы сокращать временные шоки.

Что для этого нужно сделать:

1. Пересмотреть порядок уплаты налогов недропользователей;

2. Улучшать инвестиционный климат с целью привлечения инвесторов;

3. Развивать фондовый рынок страны с целью привлечения спекулятивных инвесторов и развития инструментов хеджирования от валютных дисбалансов;

4. Не ограничивать движение капитала;

5. Сокращать теневую экономику страны;

6. Проводить адекватную денежно-кредитную политику в стране;

7. Сокращать стимулирование импорта за счет государственного бюджета;

8. Упрощать доступ к международным рынкам для отечественных компаний.

Это, если кратко описать текущую ситуацию с курсом.

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656847560


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