Как "маленькие красные китайцы" могут взять Тайвань без боя

14:41 03.07.2022 The National Interest

США



TNI пишет, что в свете украинского конфликта китайские стратеги делают упор на "невоенные" методы войны. Сочетание нетрадиционной стратегии, массированных кибератак и мощных акций влияния могут перевесить военный потенциал Тайваня и американской помощи.



Раздумывая о том, как защитить Тайвань от обычных форм вторжения, Америка также должна уделять серьезное внимание и возможным "нетрадиционным" стратегиям Китая.



Идет 2028 год. Си Цзиньпин начал свой четвертый срок на посту Председателя Китайской Народной Республики (КНР). После месяца угроз он посылает волну за волной Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во вторжении на Тайвань. Ученый Лайл Гольдштейн пишет: "Вместе с самолетным и вертолетным десантом Китай может вполне обоснованно рассчитывать развернуть на Тайване 50 тысяч своих солдат в первой волне вторжения и более 100 тысяч в первые 24 часа".



Общепринятая концепция гласит: Китай начнет массированное наступление на Тайвань с применением обычных вооружений. Но что произойдет, если Китай не будет атаковать конвенциальными войсками и методами? Что, если он использует секретные войска, обученные побеждать без боя? Такой сценарий ставит неприятные проблемы для традиционного мышления. Представители американской разведки уже предупреждают, что КНР хочет захватить Тайвань "мирным" путем и "усердно работает над тем, чтобы эффективно занять такое положение, при котором его вооруженные силы способны взять Тайвань вопреки нашему американскому вмешательству". Таким образом, думая о том, как защитить Тайвань от обычных форм вторжения Китая, США также должны уделять и возможности использования Пекином нетрадиционных военных методик и тактик.



Хотя КНР никогда не контролировала Тайвань, она постоянно заявляет, что этот самоуправляющийся остров принадлежит ей. До сих пор Тайвань остается свободным благодаря отсутствию у Пекина достаточных десантных возможностей и опасений перед вмешательством США. Однако КНР десятилетиями прилагала усилия для устранения этих недостатков. При централизованном правлении Си (и особенно в период пандемии COVID-19) Пекин усилил давление на Тайвань. Для лидера, считающего себя новым воплощением божественного Мао, перспектива получить столь славный трофей, лежащий всего в 150 километрах от побережья его страны и горечь от растущего отчуждения Тайваня от материка делает остров очень заманчивой целью.



Бывший советник министра обороны США Элбридж Колби пишет о китайской угрозе:



"В деле защиты Тайваня цель Вашингтона будет состоять не в том, чтобы полностью победить Китай, а в том, чтобы отразить его вторжение на остров и не дать Пекину добиться цели его подчинения себе. Америка, Тайвань и любые другие партнеры, желающие вступить в бой, должны будут сконцентрироваться на пресечении вторжения, создавая все возможные препятствия на пути китайской армии и авиации. При этом стоит обратить особое внимание на морские мины и противокорабельные и зенитные ракеты, запускаемые с различных платформ на суше, в море и в воздухе".



Действительно, полномасштабная война с применением обычных вооружений между крупными государствами ранее казалась многим стратегам маловероятной. Более того, как видно из конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, сейчас во всех армиях мира необходимы серьезное стратегическое мышление и планирование, чтобы предвидеть будущие нетрадиционные методы войны и новые технологии, которые могут перевернуть традиционные способы ведения боевых действий.



Когда лидеры КНР решат атаковать Тайвань, то, скорее всего, будут действовать асимметрично, быстро и максимально скрытно, чтобы избежать обычного военного конфликта с тайваньской армией и их союзниками и партнерами. После начала российской спецоперации на Украине Пекин, вероятно, переосмысливает свою стратегию, планы и тактику нападения на остров. Когда многие комментаторы делают предположения о том, как Тайвань мог бы наилучшим образом защитить себя от будущего вторжения Китая, то в своих анализах, как правило исходят из того, что нападение в основном будет обычным.



В этой статье, основанной на недавних исследованиях американского Института национальной обороны применительно к Украине и странам Балтии, представлен сценарий возможного китайского вторжения на Тайвань, составленный во время семинара по "виртуальной разведке" с участием Августа Коула (известный американский политолог и военный эксперт, автор бестселлера "Призрачный флот" - прим. пер.) и Питера Сингера (американский политолог, автор многочисленных книг по военной проблематике, которого Wall Street Journal назвал "ведущим футурологом в сфере национальной безопасности" - прим. пер.). Над этим сценарием, получившим название "Маленькие красные китайцы", работали более дюжины экспертов в области "нерегулярных", или нетрадиционных методов ведения войны. Мы несколько скорректировали и обновили его в качестве "мыслительного эксперимента", отражающего вероятную многовекторную атаку КНР на Тайвань, с учетом целей Пекина по минимизации опасности вмешательства третьей стороны. Как справедливо писал Чиу Гочэн, министр обороны Тайваня: "Российско-украинский конфликт предоставил обильную пищу для размышлений многим странам, включая нашу собственную. И наш враг не является здесь исключением... У нас есть очень хорошая возможность поучиться, и мы воспользуемся ею".



Гуманитарный кризис: "маленькие красные" на Тайване



Китайская Республика (КР) прошла долгий путь с момента создания своего правительства на Тайване в 1949 году. От первоначальных планов КНР 1950-х годов по возвращению отколовшегося острова Тайвань с помощью гребных лодок до американских планов 1950-1979 г.г. по созданию "буферных" патрульных сил и последних крупных китайских маневров в Тайваньском проливе, существовало устойчивое представление о том, что вторжение Китая на Тайвань обязательно примет характер "крупномасштабной десантной операции". Однако, поскольку на острове Тайвань мало подходящих мест для высадки морского десанта, не говоря уже о том, что эти районы хорошо укреплены и защищены, руководство КНР вряд ли может рассчитывать на большой военный маневр, напоминающий день "Д" в Нормандии.



Сценарий будущей интервенции КНР может принять многовекторный характер и разворачиваться примерно следующим образом:



Чтобы максимизировать секретность операции, китайские стратегии совместят свое "нерегулярное" нападение на Тайвань, с заметными явлениями космической активности и климатическими катаклизмами. Например, повышенную солнечную активность в современных условиях можно предсказать за две недели. С целью большего запутывания врага НОАК постарается заранее скрытно выдвинуть значительные воинские контингенты в южные районы ближе к Тайваню, например, в рамках ежемесячных "ротационных" военных учений Южного и Восточного военных округов.



Понимая важность вывода из строя электрические сетей Тайваня, системы GPS и множества других систем, использующих электромагнитный спектр (EMS), китайские военные начнут масштабную операцию по разрушению критической электрической и электронной инфраструктуры на Тайване, чтобы ухудшить качество различных услуг (например, интернета, мобильной связи, устойчивого электроснабжения и т. д.). Одновременно Китай выборочно ограничит поток данных в своих тихоокеанских подводных кабельных сетях и двадцати одном подводном кабеле, подключенном к Тайваню. Когда Тайвань будет изолирован, а многие электронные сервисы на острове отключены и запрещены, кибероперации и электромагнитные атаки будут нацелены на военные и гражданские радары и системы GPS с целью их подавления и ввода противника в заблуждение с помощью имитирующих радиопомех . Это позволит китайским гражданским самолетам и гражданским кораблям, каждое из которых будет заполнено "маленькими красными китайцами" (на самом деле это будут войска НОАК, переодетые в тайваньский камуфляж с нашивками Красного Креста), беспрепятственно приземляться и швартоваться в двадцати двух аэропортах и тринадцати морских портах Тайваня.



По мере того, как эти "маленькие красные китайцы" будут покидать свои самолеты и корабли, в тайваньских социальных сетях, а также в аккаунтах Twitter в США и Европе будет осуществляться масштабная социально-политическая информационная кампания о вспышке опаснейшей вирусной инфекции на Тайване. Электронные атаки Китая будут совпадать с активными мероприятиями по оказанию влияния, а также с массированной рассылкой официального текстового сообщения от имени правительства Китайской Республики, в котором всем гражданам Тайваня будет предлагаться укрыться в местах защиты из-за вспышки инфекции. Такие действия будут включать фейковые новости и "глубокие" фейки, размещенные на тайваньских новостных веб-сайтах и в социальных сетях, чтобы гражданам и международным наблюдателям гуманитарный кризис казался реальным. Конкретные тайваньские правительственные, военные и связанные с инфраструктурой чиновники, считающиеся критически важными для содействия проведению определенных операций, будут получать крупные платежи в биткойнах от агентов КНР, таких, как "Объединенный фронт". Одновременно будет решаться задача получения доступа к наиболее чувствительным тайваньским системам управления, чтобы быстрее перехватить контроль над ними.



"Маленькие красные китайцы" постараются быстро захватить важные государственные объекты, радио- и телестанции, воздушные и морские порты и склады материальных средств. После этого с Тайваня начнутся утечки информации о прокитайском "восстании" на острове. Изначально такие сообщения будут поступать от части прокитайски настроенного иностранного сообщества на Тайване. Быстрое развитие "восстания" вдохновит тайваньских перебежчиков занять посты в новом правительстве Тайваня для переговоров по договору об объединении.



Чтобы замедлить реакцию США, кибервойска КНР взломают и повредят систему идентификации личности RAPIDS, одновременно нанося вред системе DEERS (система учета военного персонала), что сделает невозможным доступ сотрудников Министерства обороны Тайваня к их рабочим компьютерам и электронной почте. Более того, чтобы подорвать доверие к Командованию США в Индо-Тихоокеанском регионе, агенты КНР раскроют большое количество настоящих и фальшивых данных по программе "Толстого Леонарда", нацеленных на дискредитацию командиров кораблей ВМС США, дислоцированных в ближайшей к Тайваню акватории. Министерство обороны США (и другие западные военные органы) встретятся с большими сложностями в том, чтобы понять происходящее на Тайване.



Тем временем новое тайваньское руководство будет действовать очень быстро, чтобы выселить с острова максимальное число иностранцев и эвакуировать их в страны их происхождения. Лучше выгнать всех иностранцев в первые же дни захвата Тайваня, чем дать западным правительствам очевидный повод для военного вмешательства. Более того, поскольку войска КНР будут выдавать себя за гуманитарную миссию, западным военным лидерам будет сложно спланировать военные действия против противника, уже встроенного в тайваньское общество. Многие пользователи социальных сетей с готовностью "купятся" на глобальный китайский нарратив.



Пока международное сообщество будет бояться использовать инструменты силы (дипломатические, информационные, военные и экономические) для ответа на китайскую агрессию, транснациональные корпорации, сильно зависящие от тайваньских полупроводников, начнут активно лоббировать принятие китайского доминирования, потому что более половины полупроводников в мире производится на Тайване. Руководство КНР, со своей стороны, пообещает немедленно начать производство и экспорт дешевых полупроводников в страны, не введших санкции против материкового Китая. Предвидя огромный экономический ущерб и отсутствие общественного интереса к мобилизации вооруженных сил на рискованную интервенции вокруг Тайваня, лидеры США и других стран согласятся с политической реальностью, уже подкрепленной полупроводниковым фактором: Тайвань теперь находится под контролем КНР.



Конечно, у этого виртуального сценария есть некоторые недостатки: он преуменьшает то, что мотивированное население может сделать для защиты своей страны, как это произошло на Украине. В сценарии предполагается, что Пекин сможет безукоризненно выполнить сложный, неотрепетированный план. Он предполагает высокую степень единоначалия и задействование большого количества сил без какого-либо противления с их стороны. И, конечно же, сценарий подразумевает, что Пекин изначально не будет задействовать во вторжении всю свою военную мощь.



Действия, которые необходимо предпринять Тайваню, его соседям и США



Тайвань сегодня сталкивается с многочисленными проблемами. Отношение общества к военной службе до недавнего времени характеризовалось высоким уровень апатии, нежелания служить и неэффективностью военной службы, не говоря уже о вообще высокой восприимчивости Тайваня к дезинформации. Даже недавняя продажа Тайваню американских истребителей F-16V начинает выглядеть неактуальной, поскольку современное вооружение не может остановить описанные выше методы действий "маленьких красных китайцев". Однако натиск тоталитарной державы на меньшего соседа в российско-украинском конфликте вдохновил 70,2% тайваньских граждан на готовность защищать свою страну от Пекина по сравнению с 40,2% в опросе, проведенном в декабре 2021 года. Тайвань "должен косить сено, пока светит солнце".



Кроме того, стратегически Тайваню не хватает географической глубины Украины. С одной стороны, его в основном гористая местность может затруднить продвижение по всем направлениям, кроме нескольких. С другой стороны, он оставляет мало места для отступления и создает очень тонкую грань между сохранением обычной войсковой обороны и партизанской войной. Тайвань не связан сушей со своим врагом, но это так же верно и для его союзников, которые изначально находятся от него гораздо дальше географически. Таким образом, для Тайваня решающее значение имеет его собственная способность защищаться как от обычных, так и от "нерегулярных" атак.



В последний раз Китай вел войну с использованием обычных вооружений в 1979 году. Как сетовал уходивший в отставку в 2018 году известный генерал НОАК: "Единственное, о чем я очень сожалею, так это о том, что мне так и не довелось поучаствовать в войне". Этот недостаток опыта на самом деле может освободить мышление китайских стратегов от тех ментальных ограничений, которые обычно возникают на фоне какого-либо затянувшегося конфликта. Действительно, традиционная опора КНР на политические средства войны, потребность в объединении Тайваня и нынешняя неблагоприятная обстановка для обычной кампании могут сделать "нерегулярную" тактику более привлекательной для китайских директивных органов. Описанная выше асимметричная военная стратегия, максимизирующая "туман" и "секретные ходы" войны, сводящая к минимуму потери и побочный ущерб и создающая иллюзию беспорядка и хаоса в стане противника, не должна игнорироваться защитниками Тайваня.



Сторонники Тайваня должны активизировать направление вовне различных месседжей, призванных усилить уровень сдерживания Китая. Это может включать в себя сильную вербальную поддержку со стороны лидеров США и направление дополнительных миссий по сотрудничеству в области безопасности на Тайвань. Помимо демонстрации руководству КНР нашей решимости, последнее повысит эффективность, возможности и оперативную совместимость тайваньских вооруженных сил с вооруженными силами США и партнеров. Несмотря на существующие в НОАК мнения об обратном, если военнослужащие Соединенных Штатов или других партнеров будут убиты в бою, это побудит эти страны оказать еще большую поддержку Тайваню, разрушая стратегию Пекина по предотвращению более широкой интервенции Запада.



В отчете Центра новой американской безопасности за 2021 год под названием "Стратегия ядовитой лягушки" также предлагаются "общегосударственные меры сдерживания", скоординированные между Тайванем и его партнерами таким образом, чтобы сделать агрессию как можно более затратной и сложной для КНР. Однако нужно больше. Исходя из приведенного выше сценария, ключевым элементом сдерживания должно стать запрещение для КНР самой идеи захватить и использовать ключевые объекты Тайваня, которые препятствуют вторжению или оккупации. Это также требует более активного информирования американской общественности о том, почему защита Тайваня так важна для будущего успеха Америки и международного порядка.



Наконец, этот сценарий "маленьких красных китайцев" дает американским и тайваньским военным стратегам основу для творческого подхода к организации комплексной обороны Тайваня. Это означает переосмысление того, как может выглядеть тотальная оборона и сопротивление на Тайване. Обратите внимание, что любой будущий кризисный сценарий с участием нашего стратегического конкурента может включать ограниченное нападение на территорию США как способ подорвать американскую политическую волю и помешать мобилизации сил США. Доктринерская вера в то, что противник будет придерживаться "правил" в будущем конфликте ошибочна. Стоит только посмотреть, как Россия осуществляет свою спецоперацию на Украине своими "зелеными человечками" и может аналогичным образом осуществить будущую оккупацию Прибалтики "маленькими голубыми касками". Китай ничем в этом не отличается: его морское ополчение НОАК (или "маленькие синие человечки") уже выполняет "грязную работу" в регионе Южно-Китайского моря, запугивая здесь некитайские суда.



В конечном счете, сейчас неясно пойдет ли Китай на крайние меры, чтобы захватить Тайвань, или предпочтет пойти на военные хитрости, чтобы "победить без боя". Американские стратеги и аналитики должны разрабатывать инновационные и прагматичные варианты, чтобы противостоять и сдерживать возможный сценарий "маленькой красной КНР" на Тайване. И хотя ведущий американский эксперт по Тайваню Харис Темплман прав, критикуя тех, кто проводит параллели между судьбами Украины и Тайваня, те, кто хочет победить в будущих войнах, теперь адаптируют свои вооруженные силы и пересматривают свои стратегические приоритеты, основываясь на событиях российско-украинского конфликта.



Авторы: подполковник Джахара Матисек - старший научный сотрудник Института национальной обороны США, доцент кафедры военных и стратегических исследований Академии ВВС США.



Бен Лоусен - специалист по китайской политике и вопросам безопасности, работающий советником по Китаю в офисе Checkmate ВВС США.



Джон Эмбл- директор по информации Института современной войны в Вест-Пойнте и соучредитель проекта "Война в городах", недавно участвовавший в исследовательской миссии Института национальной обороны на Украине. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656848460





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