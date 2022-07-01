Нукус...Есть жертвы среди населения и сотрудников правоохранительных органов, - Ш.Мирзиеев

22:11 03.07.2022

Президент сообщил о жертвах в Нукусе

"К сожалению, есть жертвы среди населения и сотрудников правоохранительных органов", - сообщил президент Шавкат Мирзиеев. Он сказал, что отдельные группы пытались захватить здания ГУВД и Нацгвардии и напали на сотрудников правоохранительных органов.

Вчера, 17:02 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в выступлении в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана в воскресенье заявил, что в результате событий 1 и 2 июля имеются жертвы.



"К большому сожалению, есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов", - цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



Точные цифры о погибших и пострадавших пока не сообщались.



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Президент отметил, что 1 июля группа лиц под надуманными лозунгами организовала беспорядки и совершила попытку захвата зданий органов власти в Нукусе. 2 июля они проигнорировали призывы не нарушать общественный порядок и "продолжили разрушительные действия на основных улицах города".



"Отдельные участники беспорядков пытались совершить столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, с силой вторгнуться в охраняемые территории, бросали камни и разные предметы в здания", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"Во время шествия по городу они нанесли серьезный ущерб объектам инфраструктуры. Ломали стекла зданий и устраивали пожары. Несколько групп совершили попытку захвата зданий ГУВД города Нукуса и управления Национальной гвардии с целью завладения оружием", - отметил он.



"Эти личности, воспользовавшись численным превосходством, устроили нападение на сотрудников правоохранительных органов, беспощадно их избили и нанесли тяжкие телесные повреждения", - добавил президент.