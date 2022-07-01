 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкие власти задержали каз-судно "Жибек Жолы", груженое украинским зерном
00:01 04.07.2022

Российское судно с украинским зерном задержано в Турции

Порт Карасу в Турции/Фото из открытых источников

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий БОДНАР.
Турецкие таможенные службы задержали российское грузовое судно с зерном, которое, по мнению Украины, украдено, сообщил в воскресенье посол Украины в Турции Василий БОДНАР, передает Экспресс К со ссылкой на Reuters.

У нас полное сотрудничество. Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции,

- заявил БОДНАР в эфире украинского телевидения.

БОДНАР сказал, что судьба корабля будет решаться на заседании следователей в понедельник. При этом ни посол, ни агентство Reuters не назвали задержанное судно, но, по всей видимости, речь идет о сухогрузе "Жибек Жолы", принадлежащем казахстанской нацкомпании "КТЖ".

В КТЖ ранее объяснили, что сухогруз передан в аренду российской компании "Грин-Лайн", которая не состоит в санкционных списках США, Евросоюза, Канады и Великобритании.

Ранее Экспресс К сообщал о том, что груженный зерном сухогруз "Жибек Жолы" вышел из порта Бердянска, находящегося под контролем армии России, в сторону турецкого порта Карасу.

Источник - Экспресс К
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