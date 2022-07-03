Арабскому миру предлагают выбрать между Москвой и Вашингтоном, - "НГ"

00:41 04.07.2022

Американцы планируют оторвать Ближний Восток от России

Геннадий Петров

3.07.2022

В Вашингтоне надеются, что связи с США окажутся для арабов важнее желания остаться нейтральными в конфликте РФ и Украины.

Через десять дней начнется ближневосточное турне президента США Джозефа Байдена. С 13 по 16 июля он посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину. В преддверии этого визита усиливается дипломатическая активность США в регионе. Белый дом явно стремится сделать так, чтобы ближневосточные страны в противостоянии с Россией оказались на стороне Запада. От того, насколько США преуспеют в этом, во многом зависит эффективность международного давления на РФ.



С поездкой Байдена, в ходе которой он впервые с момента вступления на пост президента посетит Саудовскую Аравию, связано много тайн и недомолвок. Белый дом старается до поры до времени не раскрывать общественности все обстоятельства договоренностей, которые США хотели бы достичь. Судя по тому, что известно на сегодняшний день, администрация Байдена намерена ускорить процесс примирения между арабскими странами и Израилем, расширив число подписантов так называемых Авраамовых соглашений. Она также планирует окончательно снять недомолвки в своих отношениях с Саудовской Аравией и фактическим правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом. Наконец, Байден нацелен на реализацию амбициозного проекта – создания военного и политического союза под эгидой Соединенных Штатов. Это "ближневосточное НАТО" будет, по сути, носить антииранский и, что немаловажно, антироссийский характер. Как показали события, сопутствующие конфликту РФ и Украины, роль арабского мира в них нельзя игнорировать. Достаточно сказать, что от арабских стран в конечном счете зависит то, сможет ли Запад компенсировать эмбарго на российские энергоносители, а Россия – существенно увеличить объемы поставок своей нефти в Китай и Индию, чьи энергетические рынки в значительной мере заняты монархиями Персидского залива. А между тем в конфликте РФ и Украины Ближний Восток занял нейтралитет. Поддержку позиции России оказывает только по понятным причинам Сирия. Она даже признала ДНР и ЛНР, на что Украина ответила разрывом дипломатических отношений с этой страной. А осудил действия РФ только Израиль – точнее, израильский министр иностранных дел Яир Лапид, который с 1 июля стал главой правительства еврейского государства. Он же объявил о том, что территория его страны не будет использоваться для обхода антироссийских санкций. Со стороны арабских стран такого рода заявлений не было. Замминистра финансов США Адевале Адейемо, выступая 22 июня на круглом столе Федерации банков Объединенных Арабских Эмиратов, даже специально проинформировал о том, что Соединенные Штаты будут неукоснительно преследовать всех нарушителей санкционного режима, из какой бы страны они ни были.



Среди встреч, проводившихся в преддверии ближневосточного турне Байдена, особое внимание следует обратить на недавние переговоры в Шарм-эль-Шейхе. О них сообщила Wall Street Journal. По данным издания, в египетском городе в режиме секретности встретились представители командования вооруженных сил Израиля, Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара, чтобы якобы обсудить стратегию борьбы с общими угрозами национальной безопасности этих государств. Wall Street Journal подчеркивает, что переговоры состоялись под эгидой и благодаря усилиям США. Напрашивается связь между этим событием и нашумевшим заявлением министра обороны Израиля Бенни Ганца о подготовке Ближневосточного альянса противовоздушной обороны (MEAD) – организации, патронируемой Вашингтоном. Сам факт того, что такой проект обсуждается, не отрицают и власти арабских государств. Но они предпочитают говорить о "ближневосточном НАТО" как о деле будущего, возможно, даже не скорого. Так, министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время визита в Бахрейн 1 июля заявил о том, что "создание нового военного союза или организации требует широких консультаций и в данный момент данный вопрос не обсуждается". По его словам, о MEAD не будут говорить в ходе саммита Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива в Джидде, который посетит Байден. Тем не менее Шукри подчеркнул, что его страна всегда стремится "активизировать совместные общеарабские механизмы по обеспечению безопасности".



Подтолкнуть США к сближению с арабским миром, чтобы уменьшить там влияние РФ, пытаются и в США. Показателен доклад, подготовленный в июне Исследовательской службой Конгресса (Congressional Research Service, CRS). Это надпартийный аналитический центр, который обеспечивает работу американских законодателей. В подготовке доклада, посвященного влиянию российско-украинского конфликта на Ближний Восток и Северную Африку, участвовали известные специалисты – например, Джереми М. Шарп и Кори Велт. Документ содержит ряд любопытных наблюдений и рекомендаций. Например, там со ссылкой на данные правительства США отмечается, что российско-украинский конфликт уже оказал прямое влияние на Ближневосточный регион – в частности, Йемен, Сирию и Ирак, ощутивших на себе перебои с поставками пшеницы и других сельхозтоваров.



Авторы доклада предлагают играть на опережение и намекают на возможность ради ограничения влияния РФ поступиться американскими принципами. Они обращают пристальное внимание на Египет. В 2021 году эта страна занимала третье место по объему закупок российской пшеницы, а годом ранее, пока ее не потеснил Иран – второе. Кроме того, Египет, как отмечается в докладе, третий после Саудовской Аравии и Индии импортер оружия. Авторы документа подчеркивают важность того, чтобы крупнейшая страна арабского мира не была привязана всеми этими поставками к России. "Конгресс может взвесить ценность получения от Египта обещания отменить закупки российских самолетов в обмен на возможность покупать американские, несмотря на постоянную обеспокоенность по поводу плохой репутации Египта в области прав человека", – делается вывод в докладе. Проще говоря, аналитики Конгресса предлагают где-то забыть о демократических принципах, если это позволит отсечь арабскую страну от России.