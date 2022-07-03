Граждане США готовы взяться за оружие против властей. Раскол американского общества дошел до армии

00:44 04.07.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.07.2022 |



Опрос, проведенный Институтом политики Чикагского университета и опубликованный 30 июня, показал, что почти каждый третий (28%) американец готов выйти с оружием против правительства. Эти люди чувствуют себя отчужденными от властей. Из этих 28% опрошенных 37% имеют дома оружие.



Почти 60% опрошенных согласны, что правительство "коррумпированно и настроено против обычных людей". 40% не доверяют официальным результатам выборов 2020 года, когда президентом избрали Джо Байдена.



Почти половина опрошенных избегают разговоров о политике. Четверть опрошенных заявили, что прекратили общение с друзьями, так как придерживаются с ними разных взглядов; столько же заявили, что избегают родственников из-за политических разногласий.



Раскол американского общества дошел до армии. Трое отставных военных, выпускники военной академии Вест-Пойнт генерал-лейтенант Томас Макинерни, генерал-майор Пол Валлели и полковник Пол О"Мира-младший направили руководству академии письмо "Предательство Вест-Пойнта", протестуя против обязательной вакцинации, курсов "критической расовой теории" и так называемой прогрессивной политической активности. В письме выражена готовность бросить вызов руководству академии и министерству обороны по поводу этих действий.



Проявляют недовольство и военнослужащие либеральных взглядов, "пробудившиеся военные" (woke members of the military). Они возмущаются недавним решением Верховного суда, отменившего конституционное право на аборт. Теперь американские штаты могут запрещать аборты на своей территории по своему усмотрению. Издание Breibart приводит цитаты из сообщений в сетях действующих военных, которые заявляют, что не хотят защищать страну, где запрещают аборты.



Количество желающих сражаться за Америку падает. Не удается набрать нужное число новобранцев для поддержания численности армии. В ВВС, например, образовался дефицит в четыре тысячи пилотов.



Лишь 23% молодежи пригодны к армейской службе. Остальные непригодны из-за ожирения, болезней, употребления наркотиков, судимости. Из тех, кто пригоден, лишь 9% хотят служить в армии. 57% молодых американцев просто боятся армейской службы. Они уверены, что после службы в армии у них возникнут психологические и физические проблемы.



В 2021 году ежегодное исследование, проведенное Президентским фондом и Институтом Рональда Рейгана, показало, что только 45% американцев доверяют вооруженным силам (это на 25 пунктов меньше, чем в 2018 году).



Из-за кадровой нехватки Пентагону приходится снижать требования к новобранцам и укомплектовывать воинские части лишь на 90%. В следующем году армия США вынужденно сократится до 473 тысяч солдат. Это минимальный размер с 1940 года. Начались разговоры о возможном введении обязательного призыва, который был отменен в конце вьетнамской войны.



Либеральную общественность пугает быстрый рост популярности консервативного движения QAnon, одним из координаторов которого является бывший советник Дональда Трампа генерал Майкл Флинн. По данным Института исследования общественной религии (PRRI), доля американцев, одобряющих принципы QAnon, за год выросла с 14% до 18%. Каждый четвертый республиканец и каждый восьмой демократ является сторонником QAnon.



Кандидаты QAnon включены в избирательные бюллетени в 26 штатах. "Десятки политиков, баллотирующихся на посты в штатах или на федеральном уровне, присоединяются к QAnon. Они собирают десятки миллионов долларов в виде пожертвований, поскольку популярность движения среди избирателей остается высокой. Ключевые республиканцы - от влиятельных мегадоноров до видных выборных должностных лиц - приветствуют движение QAnon", – пишет либеральный портал Grid News, называя QAnon голосом ультраправого сообщества, которое считает, что "насилие может быть необходимо для достижения политических целей и что миром правит элитная клика кровопийц-педофилов".



Политический раскол Америки настолько очевиден, что встревожил ее союзников по НАТО. Когда министры иностранных дел 30 стран НАТО встретились за ужином в кулуарах ежегодного саммита военного альянса, их обсуждения приняли неожиданный оборот. Они буквально донимали американскую делегацию расспросами о возможных последствиях решения Верховного суда США по поводу абортов.



Ситуация в США продолжает раскачиваться. На фоне решения по абортам доверие к Верховному суду и федеральным органам власти США упало до исторического минимума. Лишь 25% американцев доверяют Верховному суду по сравнению с 36% в 2021 году.



Растет обнищание населения. 93% работающих американцев приходится искать подработку, чтобы справиться с ростом цен. Байден же ничего не может предложить людям, кроме призывов чаще ездить на велосипеде и потерпеть ради "спасения демократии".