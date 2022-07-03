В Ливии полный хаос. Народ восстал против всех трех "правительств" сразу, - Р.Мустафин

00:45 04.07.2022

3.07.2022



Ливийская армия поддержала протесты, охватившие страну



ООН призывает участников конфликта воздержаться от насилия

Равиль Мустафин



С пятницы восток и запад Ливии охватили массовые протесты с требованием роспуска всех органов власти и проведения выборов. В Тобруке протестующие штурмовали здание Палаты представителей (ПП, парламент на востоке) и подожгли его. В Триполи, Бенгази, Мисурате, Себхе демонстранты перекрывают дороги, атакуют административные здания. О своей поддержке протестующих заявили генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, а также избранный в 2020 году премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамид Дбейба.

Протестные акции начались после того, как стало известно, что спикер ПП Агила Салех и глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри, представляющий интересы запада страны, в очередной раз так и не смогли договориться в четверг в Женеве о конституционных рамках предстоящих парламентских и президентских выборов, в частности, о предъявляемых к кандидатам требованиям. Демонстранты часто идут под зелеными знаменами бывшей Джамахирии Муаммара Каддафи.



Лидеры протестного движения, основу которого скорее всего составляет все та же молодежная организация, которая выводила ливийцев на протесты еще в 2020 году, по-прежнему не очень хорошо известны у себя в стране, и тем более в мире, хотя и наводят немало страху на действующих политиков, призывая рассерженных граждан к тому, чтобы радикально обновить правящие элиты.



По данным ливийских СМИ, молодежные лидеры предпочитают действовать в онлайн-режиме. Протесты проходят на фоне все усиливающегося недовольства ливийцев качеством услуг и разрушением инфраструктуры. В стране постоянно не хватает топлива для электростанций, что приводит к дефициту электроэнергии и отключению света на срок до 18 часов в сутки. И это при огромных разведанных запасах нефти в стране. Не случайно многие демонстранты, выходя на акции протеста, скандируют: "Мы хотим, чтобы свет работал". Продолжается обнищание населения. Из-за того что многие месторождения нефти, особенно на востоке, остаются заблокированы, страна ежегодно теряет миллиарды долларов.



Новый выход на политическую арену страны молодежного движения, которое заявляет о себе второй раз за два года в качестве протестного авангарда, не может не привлекать внимания со стороны различных политических сил. Как представляется, в первую очередь это может быть Халифа Хафтар со своей ЛНА, в последнее время утративший значительную часть своего влияния и даже вынужденный пойти на мировую с бывшим своим чуть ли не главным противником Фатхи Башагой. Гипотетический союз Хафтара с протестным движением пошел бы на пользу и главкому ЛНА, и молодежным лидерам, все сильнее заявляющим о себе как о выразителях ливийского народа, который требует введения чрезвычайного положения в стране. Для Хафтара такой альянс скорее всего был бы выгоден.



Вопрос в том, согласится ли молодежное движение на союз, пусть даже ситуативный, с Хафтаром. Хотя в условиях Ливии вряд ли молодежи для собственного выживания удастся обойтись без силовой поддержки со стороны ЛНА или других группировок, располагающих собственной вооруженной силой. С этой точки зрения нельзя исключать того, что ливийские группировки начнут между собой борьбу за "дружбу" с молодежным движением.



А пока главное командование ЛНА заявляет о поддержке народной воли. При этом официальный представитель ЛНА аль-Мисмари призывает ливийцев не наносить ущерб общественным и частным объектам и действовать только мирными средствами. ЛНА выступает за разработку "дорожной карты" "для спасения страны от горькой реальности и абсурда текущей ситуации". Кроме того, ЛНА готова принять меры для сохранения независимости Ливии, если страна столкнется с внешними попытками оказать давление на протестное движение.



Главной на сегодняшний день целью, по заявлениям представителей конкурирующих центров власти, является скорейшее проведение парламентских и президентских выборов. Вместе с тем многие ливийцы боятся, что их неспособность определить путь к выборам и разрешить спор между двумя правительствами Абдель Хамида Дбейбы и Фатхи Башаги вернет страну к территориальному разделу или конфликту. Тем более что Башага, который до недавнего времени старался воздерживаться от резких заявлений, сегодня угрожает Дбейбе отстранением от власти с помощью военной силы.



Представитель ООН в Ливии американка Стефани Уильямс, сыгравшая роль злого гения в судьбе страны, призывает ливийцев отказаться от "вандализма и дикости". Посол США в Ливии Ричард Норланд считает, что в Ливии нет на сегодняшний день ни одной группировки, которая бы полностью контролировала страну целиком. Посол Европейского союза в Ливии Сабадель Хосе призывает к скорейшему проведению выборов в Ливии и считает, что ливийцы должны всеми силами избежать любого вида насилия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал "воздерживаться от любых действий, которые бы могли подорвать стабильность".