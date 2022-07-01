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О президенте Токаеве и общественном мнении, - Данияр Ашимбаев
08:35 04.07.2022

О президенте Токаеве и общественном мнении
Данияр Ашимбаев: Изучение современного, прямо совсем современного общественного мнения – процесс весьма увлекательный

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 1 июля

Изучение современного, прямо совсем современного общественного мнения – процесс весьма увлекательный.
С одной стороны, его характеризует отсутствие логики, а с другой – слишком уж агитационно-заказной характер.
Вот, к примеру, январские события. Достаточно большое число лиц упорно называет их одновременно "народным восстанием" (против "кровавого режима") и считает, что их организовал… Нурсултан Назарбаев. Тот факт, что первый президент передал Токаеву Ассамблею народа Казахстана и только анонсировал передачу ему партии "Нур Отан", видимо, было "маскировкой". Как и тот факт, что т.н. "мирные митинги" – первая фаза переворота проходила под лозунгом "Шал кет!".
Ладно, соглашаются критики, значит, Масимов действовал в интересах Кайрата Сатыбалды и/или Самата Абиша, а те – исходя из той же логики – работали по приказу Назарбаева.
С другой стороны, мы видели, что первый президент помогал племянникам, но явно не делал на них ставку. Старшего, да и младшего держали в тени. Для широкой публики их имена, конечно, были "говорящими", но на лицо их знали единицы.
Не буду говорить о младшем, но старший явно маялся в тени, пока несколько лет назад не начал повторное хождение в олигархи. О каких именно активах, бизнесменах и чиновниках идет речь, достаточно известно.
Но фигурой первого плана ему явно стать не удавалось.
Поэтому, думаю, или тот, или другой, или оба вместе в этой схеме были, скорее, младшими партнерами. А главный организатор, Карим Масимов – при всем уважении к досужим сплетням – никак не был человеком, который пошел бы на такую схему без поддержки и гарантий извне и который бы ни для кого-то из членов Семьи палец о палец бы не ударил. Да, он пользовался огромным доверием первого президента, но все прекрасно знают, как это доверие было монетизировано.
Заговор был направлен против Токаева, которого многие считали слабым и нерешительным человеком. Предполагалось, что массовые беспорядки перерастут в террористическое нападение, с захватом городов, арсеналов и разгромом полицейских. На стороне заговорщиков были КНБ и армия, тесные связи с организованной преступностью, т.н. либеральной оппозицией, радикальными ячейками. Была налаженная информационная инфраструктура, медийные, финансовые ресурсы, авторитет Масимова среди чиновничества и олигархата, а главное – политическая поддержка Вашингтона и Лондона.
Ожидалось, что под "давлением обстоятельств" Токаева удастся убедить уйти в отставку и передать власть "правительству народного доверия" во главе с Масимовым.
План был хорошо продуман, как и любое начинание гениального Масимова. Забыли про то, что все реформы и начинания Масимова закончились ничем. Кроме того, не был учтен человеческий фактор, прежде всего, оценка личности Токаева, который не только отказался уходить в отставку, но и сместил и арестовал Масимова, договорился с Назарбаевым о передаче Совета безопасности, неожиданно для заговорщиков и их союзников обратился за помощью к ОДКБ и отдал приказ верным присяге структурам МВД, Нацгвардии, СГО и КНБ жестко подавить мятеж.
Однако, не нужно забывать и о том, что внешний заказ не был удовлетворен, а "общественность" решила объявить себя победителем.
Задачей наших западных "партнеров" было не просто создание в Казахстане лояльного правительства, но и разворот этого правительства против России и Китая.
С учетом дезоориентации и зачистки правящих элит и очевидной в связи с этим снижением политического контроля на период перезагрузки без перерыва началась "вторая стадия".
В начале прошла кампания по дискредитации полиции, обвиненной в массовых пытках, а заодно и дискредитации президента, который якобы призвал "иностранных оккупантов" и приказал "убивать мирных протестующих".
Затем, после начала военного конфликта России с Украиной, началась третья стадия, направленная на разрыв экономического и военно-политического союза с Россией.
Отказ Токаева от пересмотра стратегического партнерства с РФ, несмотря на активизацию сотрудничества не только с Западом, но и с Турцией, Китаем, Ираном и странами Центральной Азии, поставил перед его оппонентами новый вызов.
Началась новая волна информационной войны, направленная на дискредитацию Токаева. Поскольку темы "пыток" и "оккупантов" сильно не "зашли", основными тезисами стали следующие. Реформы Токаева, мол, половинчатые. Он не готов к демократии и "боится народа". Токаев не хочет определиться, с кем он – с "цивилизованным" или хотя бы с "исламским" или "тюркским" миром. Токаев якобы не пользуется поддержкой и доверием населения, а "все объединились против него".
Тут надо пояснить, что "официальные" оппоненты и критики так и не смогли ни выдвинуть достаточно авторитетных фигур из своих рядов, ни запустить популярный партийный проект. Вечное объяснение, что, мол, власть в лице Минюста не дает ничего зарегистрировать, достаточно примитивно, поскольку регистрировать попросту нечего.
Не стоит забывать и том, что некоторые более или менее раскрученные "трибуны" оказались замешаны в январских событиях и немного нервничают по поводу хода следствия.
Помимо отсутствия персональных и партийных альтернатив нужно отметить интеллектуальное и политическое доминирование президента Токаева. По сути, тональность событий и их стратегию задает глава государства, а критики элементарно не успевают найти или придумать аргументы против него.
Более того, многие решения президента срывают аплодисменты даже среди тех, кто им персонально недоволен.
Токаев перехватил существенную часть повестки и у либералов, и у националистов с пантюркистами, и у "ватников", и у сторонников деолигархизации. Можно отметить, что не было толком ни критики, ни противодействия вопросам конституционной реформы.
Поэтому, когда возникает фраза, что "все объединились против Токаева", хочется спросить: а кто эти все?
Тоже касается и рейтингов доверия, исходящих непонятно от кого и тиражирующих тот же тезис: народ, мол, Токаеву не доверяет. Спонсоры таких публикаций может и не доверяют, но выступать от имени "всего народа" им никто права не давал.
Да, отношение к Касым-Жомарту Токаеву отличается от отношения к Нурсултану Назарбаева. Фигуры сами по себе разные. Я бы сказал, что Токаев хочет вернуть стране дух первых лет независимости, своего рода политической романтики, а главное – широкого диалога и взаимного доверия между обществом и государством.
Он выстраивает внешнюю и внутреннюю архитектуру Казахстана на подзабытых уже принципах, сбивая с них лишнюю бронзу и позолоту.
Это непривычно. Назарбаев был как бы свой, "из народа", но в то же время в какой-то момент вознесся над всеми. Токаев, напротив, из интеллигенции. Сам пишет свои книги и выступления, но намного больше открыт к конструктивному диалогу. Люди к этому еще не привыкли, хотя данные референдума и квалифицированной социологии четко говорят о минимум 70%-ной поддержке личности и политики президента. А вот оппоненты и их внешние кукловоды этого не понимают вообще, предпочитая шантаж, торговлю и оскорбления. Тем более, что с идеями и логикой у них тоже явный дефицит.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656912900


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