Умер Юрий Кириякиди - заслуженный ирригатор Кыргызстана, экс-1-й зам МЧС КР

09:18 04.07.2022

На 77 году жизни скончался заслуженный ирригатор Кыргызстана Юрий Анатолиевич Кириякиди. Об этом сообщили в Службе водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства.



Он занимал должности первого заместителя начальника Главкыргызводстроя Министерства водного хозяйства СССР, первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций.



Он родился в греческой семье в Ноокатском районе Ошской области.