Киев хочет сделать Анкару стороной конфликта, - Анатолий Комраков

09:36 04.07.2022 Зачем эстонская компания повезла в Турцию зерно на казахском судне под флагом России

Анатолий Комраков



3.07.22



продовольствие, международная жизнь, турция, санкции, зерно, экспорт, украина, военная спецоперация "Жибек Жолы" на рейде турецкого порта Карасу.

Анкаре, которая долго пыталась играть роль посредника между Украиной и Россией в вопросе вывоза на экспорт украинского зерна, предстоит принять сложное решение после призыва Киева арестовать судно с зерном, прибывшим из взятого под контроль Россией Бердянска. В воскресенье, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара, представители турецкой таможни все же задержали грузовое судно РФ с якобы "украинским зерном". Задержание до выяснения обстоятельств – это еще не арест и тем более не национализация, и эксперты "НГ" считают, что Турция не уступит нажиму Киева. В противном случае Анкара утратит важную для нее роль посредника в решении "глобального зернового кризиса".



Обычно быстро принимающий решения в трудных ситуациях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял паузу в решении вопроса с сухогрузом, который, как сообщалось, привез под российским флагом в Турцию зерно с взятых под контроль Россией территорий. Украина ранее попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз "Жибек жолы", так как оно перевозит якобы "украденное" зерно. По данным Reuters, с такой просьбой обратилась Генеральная прокуратура Украины. Сделка была заключена между турецкой и эстонской компаниями, судно шло под российским флагом, но принадлежит оно при этом дочерней компании национальных казахстанских железных дорог КТЖ – KTZ Express Shipping.



В КТЖ заявили, что проверяют достоверность обращения совместно с уполномоченными органами Украины и проводят консультации с послами двух стран. Кроме того, компания уже направила запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. Там хотят в срочном порядке увидеть все подтверждающие документы – контракты, сертификаты и т.д.



Стало известно, что еще в октябре 2021 года KTZ Express Shipping заключила договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией "Грин-Лайн" до конца ноября 2022 года. "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявил о законности сделки.



В этой ситуации самое интересное – необходимость Турции реагировать не просто на призывы Украины не допускать импорта зерна, вывозимого, как она это называла, из "оккупированных" территорий, с которыми она обращалась раньше, а Турция просто отнекивалась. Теперь есть факт, есть судно, есть запрос Генпрокуратуры. Турецкая таможня также должна пролить свет на характер груза.



Анкара – важный посредник между Киевом и Москвой, особенно Турция подчеркивает свое влияние в вопросе налаживания поставок зерна из Украины. Турция готова заняться реэкспортом сельхозпродукции, которая будет перевозиться по Черному морю, сообщал Эрдоган в начале июня. "Мы можем поставлять в другие страны или реэкспортировать пшеницу, ячмень, подсолнечное масло и другую сельхозпродукцию нуждающимся странам", – сказал он. По словам Эрдогана, в украинских портах находится порядка 20 турецких торговых судов, которые готовы к перевозке сельхозпродукции. Помимо политических дивидендов Анкара получит и вполне конкретную материальную выгоду: власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.



Вопрос создания зернового коридора обсуждался 8 июня на переговорах в Анкаре главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты. Также он говорил, что РФ может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Однако как раз этот последний канал и может заблокировать Украина своим обращением к Турции. Ведь, если оценивать ситуацию исходя из украинской позиции, РФ якобы повезет на экспорт через "украденные" порты "украденное" зерно.



Киев с самого начала пытался сделать Турцию стороной конфликта, призывая ввести санкции против РФ и вообще придерживаться общезападной позиции, так что эпизод с зерном лежит в русле этих попыток, которые наверняка будут продолжаться, – сказал "НГ" научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. "Хотя позиции Киева и Анкары по вопросу российской спецоперации и по зерну, в частности, расходятся, Киев не может отказаться от посреднических услуг Анкары, а Турция со своей стороны старается сохранить роль не просто регионального хаба, международного посредника, но и страны, решающей проблемы глобального масштаба, а именно таким сейчас на Западе представляют зерновой кризис", – говорит он.



Турция не пойдет на полноценный арест судна, считает Гаджиев. "Турция позиционирует себя как объективного игрока, она ввела в действие положения конвенции Монтре 1936 года (ограничив военное использование Россией пролива Босфор – "НГ"). Пойдя на поводу у Киева Анкара отошла бы от своих принципов, поставила бы крест на своих посреднических усилиях. Кроме того, это означало бы, что Анкара окончательно перешла на сторону Запада, а это сейчас не на руку Эрдогану, потерявшему определенную часть поддержки в своем обществе после подписания меморандума о принятии Швеции и Финляндии в НАТО. Арест российского судна дал бы новые аргументы оппонентам турецкого президента", – говорит эксперт. "С моей точки зрения, основной сценарий развития событий такой: турки проверят судно, груз и убедятся, что документы в порядке, причин для ареста нет, – сказал "НГ" политолог Андрей Суздальцев. – Дело в том, что в морских перевозках все строго, нельзя просто какое-то, непонятно чье зерно загрузить и отвезти. В данном случае речь о зерне, принадлежащем фермерам, конкретным людям из Запорожья и Херсона, деньги от продажи зерна на мировом рынке должны вернуться им. Заявления Киева о том, что зерно украденное – беспочвенны".



Турция вряд ли попытается арестовать, национализировать это зерно, считает эксперт. "В этом случае перекрылся бы важный канал поставок, что не в интересах Турции, – говорит он. – Регионы, о которых речь, давали от четверти до трети всего товарного зерна Украины, причем зерна твердых сортов, которое так любят покупать итальянцы для своих спагетти".

Если Турция все же качнется в сторону Киева, то функцию переговорщика по зерну у нее могут быстро перехватить, и тогда не факт, что ей удастся сохранить и огромные скидки. СБ ООН в июле обсудит проблему продовольственной безопасности в контексте Украины, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо. По его словам, дата заседания будет зависеть от того, как продвигаются переговоры об обеспечении экспорта зерна с Украины и из России. "Наш план – провести заседание по Украине по аспекту продовольственной безопасности", – сказал Коста Фильо. – Мы хотели бы, чтобы у нас прошла дискуссия с подходом, ориентированным на результат, а не просто звучали обвинения". По его словам, "У нас был ряд встреч, на которых звучали обвинения, и у нас ощущение, что это не особо помогло нам продвинуться".

"Турция столкнулась с жесткой ситуацией, которая может стать антитурецкой. Именно поэтому страна будет уверять, что она не является стороной конфликта, – сказал "НГ" директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. – Обычно Эрдоган принимает очень быстрые решения в таких ситуациях, но сейчас это не в его интересах, ведь страна может утратить функцию переговорщика в этом вопросе". А у Бразилии появляется шанс заявить о себе как о большом игроке, считает Маслов. "Такого опыта у политиков этой страны до сих пор нет, но именно это дает им шанс стать эффективными посредниками в этой ситуации", – говорит он.

Таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать сообщение о задержании российского грузового судна, якобы перевозившего украинское зерно. Посольство РФ в Турции заявило в воскресенье, что Анкара официально не оповещала о задержании российского сухогруза. Данные мониторингового сервиса Marine Traffic свидетельствуют, что сухогруз "Жибек жолы" достиг порта Карасу 1 июля и до сих пор находится возле него. Судя по карте сервиса, судно стоит на якоре на небольшом расстоянии к востоку от порта, сообщает ТАСС.

Источник в порту сообщил, что судно с 1 июля ждало разрешения от властей Турции на заход в Карасу и разгрузку, но так его не получило. По словам собеседника агентства, на "Жибек жолы" находится 7 тыс. тонн зерна. Агентство Dogan сообщило, что зерно после разгрузки в порту Карасу должны были перевезти на грузовиках в город Конью в центральной Турции.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона пока не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в Турции якобы могло быть задержано торговое судно, которое ранее вышло из порта Бердянска. По словам Боднара, 4 июля должно пройти "заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна". Источник - НГ

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