Москва и Минск "закатывают" Европу. Неизвестно только, пойдет ли это по Шпенглеру, - "Къ"

10:20 04.07.2022 В конце недели основные усилия российской дипломатии были сконцентрированы на ближайшем союзнике - Белоруссии. Республику посетили глава МИДа Сергей Лавров и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, которая возглавляла делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии. В выступлениях представителей руководства двух стран прослеживалась одна и та же мысль: Запад де-факто вернулся к состоянию холодной войны и намерен продолжать "беспрецедентное санкционное давление" на Москву и Минск, но это делает российско-белорусское "стратегическое партнерство и союзничество" лишь крепче - в отличие от Европы, закат которой уже практически неизбежен.



Россия и Белоруссия решили отметить 30-летний юбилей дипотношений с размахом. К этой дате было приурочено сразу два крупных мероприятия. В пятницу, во-первых, завершился двухдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск, а во-вторых - Форум регионов, на котором страны (также в течение двух дней) представляли председатели верхних палат парламентов Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова.



"Разумеется, это лишь очередная, хотя и важная веха в многовековой совместной истории двух действительно братских народов,- прокомментировал юбилей Сергей Лавров на переговорах со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.- По этому случаю мы только что произвели гашение специально выпущенных к этой дате почтовых конвертов, а также подписали юбилейное совместное заявление, с которым, надеюсь, вы ознакомитесь. Оно того заслуживает".



Суть юбилейного заявления можно описать коротко: Россия и Белоруссия, столкнувшись с несправедливым давлением Запада, будут во всем поддерживать друг друга, чтобы успешно пройти этот исторический этап.



"Республика Беларусь и Российская Федерация продолжат консолидированные усилия по опротестованию нелегитимных санкционных решений в международных организациях и убеждению партнеров по многосторонним механизмам в пагубности последствий происходящего как для самого принципа многосторонности, так и с точки зрения ущерба для социально-экономического развития отдельных государств",- говорится в документе.



Не избежали там и упоминания "тенденций к росту национализма и неофашизма", которые, по мнению министров, "набирают обороты" именно в странах Запада. "Республика Беларусь и Российская Федерация полны решимости категорически пресекать непрекращающиеся циничные попытки переписать или исказить историю Великой Отечественной войны",- заявили господа Лавров и Макей.



Из их совместной пресс-конференции можно было сделать однозначный вывод: оба министра считают нынешнюю ситуацию в регионе реальным, а не риторическим возвращением к холодной войне со всеми ее атрибутами.



"Очертания железного занавеса уже не только маячат на горизонте. Фактически фундамент его уже воздвигнут,- сказал министр Макей.- В том числе и в физическом смысле, если мы возьмем создание стены, которая разделяет Беловежскую пущу (польские власти построили ее после миграционного кризиса на границе.- "Ъ"). Политические контакты ограничены, сведены на нет. В торгово-экономической сфере на нас оказывается санкционное давление, разрываются устоявшиеся десятилетиями связи. Даже в том, что касается отношений между гражданами, тоже сейчас никаких контактов нет с учетом того, что ограничена логистика взаимодействия. Закрыто воздушное пространство для полетов белорусских и российских компаний. Поэтому железный занавес сегодня воздвигается уже самими западниками". "Что касается железного занавеса - я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически уже опускается,- поддержал коллегу Сергей Лавров.- Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен. В остальном у нас единая позиция: мы - за справедливость".



Как прошла встреча Сергея Лаврова и Александра Лукашенко в Минске

Еще ярче и даже поэтичнее господин Лавров описал новую эпоху на пятничной встрече со студентами Белорусского государственного университета. Третьекурсница Алина Редькова спросила его, какие из "классиков философской и политической мысли" ему ближе - либеральные и наиболее известные, вроде Джорджа Оруэлла и Фрэнсиса Фукуямы (которому на днях запретили въезд в Россию), или же менее популярные Питирим Сорокин и Освальд Шпенглер - автор труда "Закат Европы". "На ваш взгляд, возможно ли изменение мирового порядка и можете ли вы предположить, какие политические проекты будут самыми востребованными в XXI–XXII веках?" - закончила вопрос девушка.



"Сам термин "закат Европы" я считаю весьма прозорливым, потому что сейчас, к огромному сожалению, Европейский союз не является самостоятельным игроком,- ответил господин Лавров.- От санкций, которые вводит Запад, страдает прежде всего Европейский союз. Американцы гораздо умнее. Они выстроили свои санкционные решения таким образом, чтобы не наносить слишком большого ущерба своей экономике. Да, "закат Европы" - я бы так сказал. Хотя Европа - это ближайшая нам цивилизация, культура, искусство… Мы всегда взаимообогащали друг друга, и печально, что сейчас европейскостью считается заявить требование о запрете преподавания Достоевского, Пушкина, Лермонтова в учебных заведениях так называемых европейских грандов".



Лучшим рецептом для построения нового и справедливого миропорядка господин Лавров, в свою очередь, назвал устав ООН, который, по его мнению, не всегда соблюдается. Но кое в чем, по словам министра, можно улучшить и его - например, расширив число членов Совета Безопасности.



Примерно те же мысли высказывались и на двухдневном Форуме регионов России и Белоруссии, триумфально завершившемся в пятницу в Гродно (было заключено порядка 60 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, подписано контрактов на 65 млрд руб.). Лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко мероприятие лично не посетили, но записали обращения к участникам. "Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы,- заявил Владимир Путин.- Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции". "Страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость",- констатировал, в свою очередь, Александр Лукашенко.



Владимир Путин поспешил удовлетворить просьбу Александра Лукашенко в Константиновском дворце

Выступления спикеров верхних палат парламентов двух стран, которые присутствовали на форуме лично, звучали более приземленно и даже содержали упоминания некоторых проблем. "Бюджет Союзного государства - идеологии там нет. Там случайный набор, кто куда и в какой кабинет пробился. Это не приоритетные проекты, это проекты, которые потом и не реализуются, никто ни с кого не спрашивает,- посетовала спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.- Давайте поддержим реальные на земле проекты, которые реализуются между субъектами, чтобы эти проекты было выгодно обеим сторонам реализовывать. Уверяю, губернаторы вгрызутся в них, дайте какую-то копеечку, и реализуют". Для этого она предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" и не визировать бюджет Союзного государства до тех пор, пока в него не внесут "реальные изменения".



Госпожа Матвиенко также отметила, что Москве и Минску нужно избегать конкуренции, чтобы не мешать предприятиям друг друга: "Если продукция производится в Белоруссии, она качественная, эффективная и в полном объеме может обеспечить как рынок России, так и рынок Белоруссии, зачем нам дублировать это в России, раз мы Союзное государство? И наоборот". Однако есть и такие товары, которые в достаточном количестве не производятся ни в России, ни в Белоруссии,- например, семена и упаковка для пищевых товаров. "Надеюсь, в газету "Правда" не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой",- сказала госпожа Матвиенко.



А Наталья Кочанова, в свою очередь, дала понять: у России и Белоруссии есть преимущество, которого нет ни у одного из государств "коллективного Запада". "Нам невероятно повезло, что Беларусь и Россию возглавляют такие мудрые руководители. Это истинные лидеры, которые безмерно любят свой народ, свое отечество и делают все возможное, а порой и невозможное для сохранения суверенитета и защиты коренных интересов наших стран, укрепления позиций Союзного государства,- убеждена она.- Пожалуй, в современном мире практически не осталось политиков равной им величины".



Кирилл Кривошеев

2.07.22 Источник - коммерсант

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