В Нукусе погибло 18 человек, в больницах находится 94 раненых

10:43 04.07.2022

В результате волнений в Нукусе погибло 18 человек, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 149 человек получили первую помощь и отпущены домой. В больницах остаются 94 человека, есть тяжело раненые.



В результате волнений в Нукусе 1−2 июля погибло 18 человек, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 149 человек получили первую помощь и отпущены домой. В больницах остаются 94 человека, есть тяжело раненые. Такую информацию на брифинге 4 июля озвучили Национальная гвардия и Генеральная прокуратура Узбекистана.



Как сообщил руководитель пресс-службы Нацгвардии Даврон Жуманазаров, 1−2 июля на месте демонстраций были задержаны 516 человек. В отношении задержанных ведется следствие, к некоторым из них применены меры административного наказания и они отпущены из-под стражи.



В ночь с 3 на 4 июля за нарушение требований комендантского часа (с 21:00 до 7:00) было задержано 110 человек, бесцельно находившиеся на улице. На штрафстоянку помещено 12 автотранспортных средств.



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При патрулировании улиц в Нукусе во время действия комендантского часа было задержано 58 человек, из них 28 привлечены к ответственности по статье 204 Административного кодекса. С остальными проведена профилактическая беседа, и они были отпущены после 7:00



Даврон Жуманазаров сообщил о некоторых тяжело раненых сотрудниках Национальной гвардии. Один из них - из Каракалпакстана - получил огнестрельное ранение в грудь. У другого - также из республики - перелом ноги. По одному сотруднику из Джизака и Ташкента получили открытую травму головы.



Представитель Нацгвардии отметил, что с понедельника все продуктовые магазины, базары, хлебные предприятия, биржа, банки, организации, больницы и другие объекты социальной сферы полностью восстановили работу.



Он добавил, что вода, энергия и газ поставляются жителям в обычном режиме.