Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров, - К.Логинова

12:36 04.07.2022 Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров

Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика



Ксения Логинова



На фоне событий на Украине и последствий коронавирусного кризиса рейтинги популярности лидеров стран Запада заметно снизились. Подливают масла в огонь растущая инфляция и общее падение уровня жизни. Подробности - в материале "Известий".



Половина немцев недовольна



"Антирейтинг канцлера Олафа Шольца достиг рекордных показателей: им недовольна почти половина немцев - 49%", - сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на исследование института Insa.



При этом одобряют работу главы немецкого правительства на посту 38% респондентов. 55% опрошенных граждан ФРГ критикуют работу правительства в целом.



Отмечается, что рейтинг канцлера пошел вниз с конца февраля. В марте инфляция в стране достигла 7,3%, а в мае уже 7,9%. Эти показатели стали самыми высокими с 1990 года, когда объединились ФРГ и ГДР.



Эксперты считают, что сокращение поддержки Шольца стало следствием разразившегося в Германии экономического кризиса, который усугубился антироссийскими санкциями, введенными Берлином.



Особенно сильно по карману немецких потребителей ударил бы полный отказ от российских энергоносителей, считает советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер. По его словам, это создало бы риск рецессии по всей Европе. "Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику", - пояснил он.



Тождественный прием: с чем лидеры Италии, Франции и ФРГ приехали в Киев

И чего от этого визита ожидала Россия



Вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил, что в случае нехватки газа некоторые отрасли экономики будут вынуждены приостановить деятельность, отдельные регионы могут потерять целые промышленные комплексы, а жители лишатся работы.



В настоящее время немцы разочарованы необходимостью ограничивать себя в повседневной жизни из-за роста цен на продукты и электроэнергию. С такой проблемой столкнулись 47% граждан, а 77% респондентов из семей с низкими доходами пожаловались, что больше не могут вести прежний образ жизни.



"Превратился в хромую утку"



Из рук вон плохо идут дела и у британского премьер-министра Бориса Джонсона. Британские СМИ назвали его самым непопулярным членом правительства с рейтингом минус 15 баллов. При этом 65% подданных Соединенного Королевства уверены, что стране нужен новый лидер.



Изначально авторитет политика подорвал так называемый патигейт из-за устроенной им во время коронавирусных ограничений вечеринки в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьеру удалось сохранить поддержку лишь 24% британцев, а 66% в свою очередь негативно оценили работу Джонсона на посту премьера.



После этого его рейтинг подпортили экономический кризис и внутриполитические противоречия. Дошло до того, что в июне в парламенте поставили вопрос о вотуме недоверия Джонсону. Премьер усидел в кресле, однако голосование показало, что 41% (148 членов парламента) не согласны с курсом, который он проводит.



"Теперь премьер-министр превратился в хромую утку, возглавляющую расколотую партию в разрозненном королевстве. Как премьер-министр собирается продолжать, если даже лидеры профсоюзов в Шотландии не поддерживают его?" - писали по этому поводу ведущие британские СМИ.



C тори не в радости: что ждет Бориса Джонсона после вотума доверия

И каковы шансы британского премьера остаться им на весь довыборный срок



The Guardian и вовсе подчеркнула, что бывший премьер Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку, когда против нее выступили всего 117 депутатов.



Неутешительны для Джонсона и итоги выборов в органы местного самоуправления. Консерваторы потеряли почти 500 мандатов. Этот результат считается одним из худших с 1945 года.



На фоне этого сильно подорожал бензин: цены достигли рекордных 1,91 фунта за 1 л (около 125 рублей). К тому же население столкнулось с аномальными счетами за коммунальные услуги и максимальной за 40 лет инфляцией.



Моральный дух на нуле



Не лучшим образом обстоят дела и у американского лидера Джозефа Байдена. "Рейтинг популярности президента США падает четвертую неделю подряд, достигнув 36%", - такие данные опроса общественного мнения приводят агентство Reuters совместно с Ipsos. В исследовании отмечается, что это самый низкий показатель за последнее время, а также тревожный знак в преддверии промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре.



В середине июня USA Today сообщило, что 71% американцев уверен, что сейчас США движутся по неверному пути. Многие расстроены из-за инфляции и роста цен на топливо. Половине американцев не нравятся действия Вашингтона в отношении Украины.



На фоне этого, как пишет Politico, падает моральный дух сотрудников администрации президента, они разочарованы, что не могут переломить ситуацию.



Все не так плохо



По сравнению с остальными западными лидерами более уверенно чувствует себя на посту президент Франции Эммануэль Макрон, хотя недавно избранный лидер лишился абсолютного большинства в парламенте. А триумфаторами на прошедших парламентских выборах стали коалиция левых и партия Марин Ле Пен.



Издание Les Echos сравнило итоги голосования с землетрясением, считая, что потеря абсолютного большинства затруднит президентской коалиции проведение инициатив Макрона через нижнюю палату.



Не в авторитете



Танки шон: грозит ли Шольцу отставка из-за отказа поставлять Киеву тяжелое оружие

Партия ХДС, которую возглавляла Меркель, хочет пошатнуть правящую коалицию



Политика Шольца отличается тактикой малых шагов, отметил германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.



- Нынешний канцлер Германии не сторонник радикальных мер, он технократ, недаром его называли шольцоматом. Ситуация на Украине - это череда кризисов, которые переживает весь мир, а европейская экономика проходит длительную проверку на прочность. В сложившейся ситуации канцлер пытается лавировать между разными политическими силами. С одной стороны, он демонстрирует солидарность с евроатлантическими обязательствами, дипломатическую поддержку Украины. С другой - он позволяет разным политическим силам себя оплевывать, - пояснил эксперт.



По словам специалиста, это вызывает недоумение у избирателей, которые хотят видеть авторитетного лидера.



- Не авторитарного, а именно авторитетного, который может постоять за себя и своих граждан. Шольц на этом фоне выглядит довольно блекло. Его решение с затягиванием поставок вооружения Киеву трактовалось как проявление слабости. В глазах немецких избирателей он представляется довольно ведомым, слабым политиком, - сообщил германист.



С такой точкой зрения согласен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



Первый во втором: чем завершились президентские выборы во Франции

И как может измениться политика Пятой республики в отношении России



- Шольца как политическую фигуру нельзя даже сравнивать с его предшественницей на посту Ангелой Меркель. Во внешней политике он наломал дров, в частности в отношениях с Россией. Макрон держится относительно неплохо, по сравнению с другими ведет себя более достойно. Он говорит о том, что с Москвой нужно вести диалог, выстраивать с ней отношения, хотя и утверждает при этом, как и другие западные лидеры, что не допустит победы России. Внешнеполитические шаги Макрона - его посредничество в диалоге с Москвой - население восприняло положительно. Конкуренты президента на выборах считали, что он использует свой внешнеполитический вес и сложившуюся ситуацию для борьбы с ними. Так оно и было, - пояснил политолог в беседе с "Известиями".



Эксперт также отмечает, что многие французы недовольны политикой Макрона в социально-экономической сфере.



- Их сильно беспокоит снижение покупательской способности. Кстати, эту тему активно использовала в своих выступлениях Марин Ле Пен и показала хорошие успехи на выборах. Так, в парламент она провела 89 депутатов, это в 10 раз больше, чем на предыдущих. Что касается падения рейтинга популярности западных лидеров, то это следствие той политики, которую они вели. Многие упрекают их за то, что они стреляют себе в ногу, вводя все новые антироссийские санкции. Для простых жителей на первом месте стоят внутренние проблемы страны: экономика, состояние медицины, уровень преступности. А учитывая, что ситуация усугубляется, люди на Западе все больше начинают задаваться вопросом: а правильно ли поступали лидеры их стран, вводя такие меры, - объяснил Федоров. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656927360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Сенате создадут рабочую группу по вопросам развития науки

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Вопросы экономической и транспортной политики обсудили на Совете предпринимателей в Правительстве

- Инфляция в Республике Казахстан

- О президенте Токаеве и общественном мнении

- Гизат Нурдаулетов принял участие в первой встрече секретарей советов безопасности государств – членов Организации тюркских государств

- Плоды бесхозяйственности

- На заседании МВК озвучили меры безопасности в случае распространения вируса COVID-19

- Мадина Абылкасымова представила Концепцию развития финансового сектора до 2030 года