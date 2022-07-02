Чемпионом мира в рывке гири стал курсант Карагандинской академии МВД Захар Коваленко

12:40 04.07.2022

В Бишкеке приходит Чемпионат мира по гиревому спорту среди юношей. В мировом первенстве принимают участие более 200 спортсменов из восьми стран: Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Пакистана и Монголии, передает Zakon.kz.







В весовой категории до 73 кг нашу страну представлял кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Республики Казахстан, двукратный чемпион Азии, рекордсмен Захар Коваленко. Он стал чемпионом мира в рывке гири 24 кг среди юношей до 18 лет с абсолютным результатом – 222 подъема за 10 минут.



В весовой категории до 68 кг "серебро" Чемпионата мира завоевал кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии Назар Коваленко с результатом 184 подъема.



Отмечается, что братья обучаются в Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова.



Елена Беляева