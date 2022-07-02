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Украину ждет. Денацификация и рерусификация, - А.Елисеев
12:41 04.07.2022

Денацификация и рерусификация
важно, чтобы успехи Русского Оружия сопровождались успехами Русского Слова
Александр Елисеев

В связи с СВО на Украине стало общим - требование денацификация Украины. С этим никто не спорит. Конечно, с этим надо что-то делать, ибо Украина и впрямь прошла долгий и бесславный путь культивирования радикального и антирусского национализма, часто демонстративно апеллирующего к лексике и символике нацистского рейха. Чего стоят только "скаженные хлопцы", которые татуированы свастиками, "волчьими крестами" и прочей показательной атрибутикой.

Но возникают вопросы. Денафицирована должна быть вся Украина. Однако, какая-то ее часть останется все-таки нейтральным, демилитаризованным и денацифицированным образованием.

Можно, конечно, мечтать о полностью присоединенной Украине, но это, все-таки, в лучшем случае - дело отдаленного будущего. Хотелось бы надеяться на этот "лучший случай". Но надо иметь ввиду наиболее реалистический сценарий.

Так вот, мы будем лицезреть новую Украину - скорее всего, с дружественным нам правительством. Разберу, в этом случае, такой вариант. Ну, хорошо, распустят там националистические организации - типа (запрещенного в РФ) "Правого сектора". И так далее. Неплохо, конечно, но куда денется весь тот огромный контингент, который формировался лет тридцать - а, особенно эффективно, лет восемь? Практика запрета крайних организаций (левого и правого толка) показывает следующее. Часть - "репрессируется", и это наиболее явная и, на определенном этапе, наименее даже опасная часть.

Часть - уходит в подполье, что опасно, но, в общем, решается усилиями "компетентных органов". А другая часть начинает проникать (инфильтрироваться) в умеренные структуры. ( К слову, бандеровские кадры вполне успешно инфильтрировались в структуры УССР, к чему их призывала бандеровская же эмиграция.)

Прошу обратить внимание на то, что на последних выборах в парламент Украины крайние националисты получили всего около трех процентов голосов. Да, это активная сила - уличная и военная. Но их активность стала возможной благодаря тому, что "солидные" партии парламентского большинства дали мощную "отмашку" на деятельность "скаженных хлопцев", украшенных татуировками. А иногда ведь даже и не украшены и несколько более умеренны, чем "билецкие" и проч.

Что делать? То есть, тут двойная "засада" - инфильтрация и глубинный, взращенный десятилетиями национализм. Одно перетекает в другое, и конца этому можно не увидеть.

Распустить эти "умеренные" партии, то есть настоять на их роспуске? Ну, можно, конечно, но все равно ведь появятся новые, аналогичные. А просто запретить любой аналог - крайне проблематично, ибо "запрос" никуда не делся, а просто подавление "всего и вся" не дает эффекта.

Теперь давайте вспомним опыт той денацификации, которая проводилась в послевоенной Германии. Было понятно, что просто так сотни тысяч нацистов (которые выжили и остались на свободе) никуда не денутся. Даже если они деморализованы военным поражением и признали поражение, на них все равно - отпечаток радикально-националистической пропаганды.

В западной зоне оккупации стали культивировать неонацистские партии, обнадеженные грядущим противостоянием с "большевистскими" ордами. Это Немецкая имперская партия, это Социалистическая (!) имперская партия, это Немецкая правая партия. Выросло все это в реваншизм, который Запад умело направил против СССР, но всегда сомневался и побаивался.

Другую, более честную модель, выбрали в зоне восточной. Там была создана Национально-демократическая партия Германия (НДПГ), которая имела свою легальную организацию и свое обеспеченное представительство в Народной палате ГДР. Партия была создана из солдат и офицеров вермахта, которые "осознали". Она действовала наравне с другими некоммунистическими партиями - Христианско-демократическим союзом, Либерально-демократической партией Германии и Демократически-крестьянской партией Германией.

Конечно - разные времена, разные условия. Но, может быть, стоит присмотреться к тому опыту? Просто - присмотреться. НДПГ была категорически отсечена от правого радикализма, но ей дали некую "немецкую мотивацию".

К слову, еще во время Войны, был создан "Национальный комитет Свободной Германии" (НКСГ), где изначально антигитлеровские немцы и немцы пленные вели мощную пропагандистскую атаку на рейх, воздействуя на "своих обманутых братьев".

Безусловно, сейчас "идеологическая" задача более сложна. Мы имеем дело с огромным "электоратом" пророссийски и прорусски настроенных жителей Украины. Его я увидел воочию, когда был в мае 2013 года в Киеве (очень незадолго до известных евромайданных событий). Был мощный Первомайский марш КПУ по Крещатику - 30 тысяч. И, вот только не смейтесь, я постоянно беседовал с киевскими таксистами - а это очень показательный срез общества. Ведь эти люди "пропускают" через себя множество людей.

Они были настроены пророссийски. Мне могут возразить, что просто "лебезили перед туристом"? Где-то, может, и так, хотя люди выглядели искренними. До сих пор помню, как проезжая мимо изрядно "покоцанного" "Арсенала" водила признался, что был там инженером, а теперь вынужден "крутить баранку". Простили ли эти люди деструктивную политику киевского режима? Сомневаюсь…

Сомневаюсь и в том, что весь пророссийский "сегмент" стал "бандеровским". Их заставили замолчать, уйти на дно, сделав вид, что они - лояльны.

Но ведь самое главное (и печальное!), что с этим сегментом никто почти не работал. Предпочитали "экономические рычаги влияния" - а это доказало свою неэффективность в 2014 году. Если теперь будут абсолютизированы рычаги военные, в ущерб политики и идеологии, тоже ведь будет неправильно.

Необходимо всячески поддерживать и взращивать Русские движения (не только партии, но и фонды, школы и т. д.). Приходилось слышать о том, что в бытность послом Черномырдина, тот не только не встречался с активистами Русских движений, но, наоборот, принимал активистов движений антирусских. "Тонкая дипломатия", дескать. Не знаю, о чем слыхал, о том сейчас и пишу. Но верится - охотно.

Итак, денацификация должна сопровождаться масштабной Ре-русификацией - на территориях уже подконтрольны нам (и на тех, которые будут подконтрольны).

Просто "Де" - это слишком мало. Важно, чтобы успехи Русского Оружия сопровождались успехами Русского Слова.

Так - Победим.

PS. В принципе, это касается и оптимистического сценария: "Украина - вся наша".

Источник - zavtra.ru
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